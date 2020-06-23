***KSTUR* *YBTAS* *BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.06.2020 16:35
***KSTUR******YBTAS******BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, KSTUR, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E BAHRI CAMCI 320,600
KSTUR 2 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E NECATI GELMEZ 16.500,000
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 2,440
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 4,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852502
BIST
16:31116.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 810,30
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:316,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:317,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:31388,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,57
|Açılış
|: 388,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.783.027
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.256.013
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.778.480
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.620.688
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|939.454.500
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|680.843.453
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,72
|637.962.488
|% -8,10
|
|SKBNK
|1,43
|574.692.713
|% 6,72
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.591.079
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.392.049
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|600.797.227
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,95
|452.340.469
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5328
|8,5756
|% 0,27
|
|Frank
|7,2377
|7,2813
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|8,60
|
|Tam
|2.584
|2.596
|8,90
|
|Yarım
|1.259
|1.270
|4,40
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|
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