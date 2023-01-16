***KSV* *KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KSV******KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KSV]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara TL Murabaha İşlemleri ile yerli bankalarda açılacak TL cinsi Yatırım Veklaeti (Vekale) hesapları eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102579BIST