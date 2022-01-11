***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2022 16:24
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [KTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklı
16:232.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,42
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2313,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0239
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2315,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0487
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:23803,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,34
|Açılış
|: 804,05
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.799.723
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,08
|64.306.029
|% -5,89
|
|IHAAS
|9,67
|12.834.604
|% -5,20
|
|RALYH
|10,82
|63.522.962
|% -4,84
|
|ERBOS
|129,60
|233.537.423
|% -4,71
|
|KRDMD
|12,47
|4.779.126.246
|% 7,97
|
|THYAO
|27,06
|4.018.222.577
|% 1,35
|
|EREGL
|31,82
|3.682.334.193
|% 4,33
|
|GARAN
|11,85
|2.219.767.196
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,76
|1.476.979.581
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.476.979.581
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,47
|4.779.126.246
|% 7,97
|
|EKGYO
|2,41
|668.714.085
|% -0,41
|
|GARAN
|11,85
|2.219.767.196
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,12
|551.055.350
|% 0,97
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8419
|13,8447
|% 0,17
|
|Euro
|15,6843
|15,7073
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7279
|18,8219
|% 0,09
|
|Frank
|14,8724
|14,9620
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6745
|3,6930
|% 0,11
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,88
|
|Altın Gr.
|804
|805
|4,20
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,88
|