***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2023 11:48
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [KTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 05/07/2023 tarih ve 2023/37 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167025
BIST
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13:246.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 32,58
|Açılış
|: 6.140
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|Önceki Kapanış
|: 6.141
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6.117
En Yüksek
6.223
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En Yüksek
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|Açılış
|: 26,1300
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2082
En Düşük
26,0026
13:2428,3866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 28,4000
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|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
13:241.603,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.603,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:24
|SKTAS
|3,68
|15.635.655
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.339.585.864
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.897.986
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,10
|112.780.801
|% -6,61
|
|MACKO
|91,40
|214.481.656
|% -5,77
|
|ULUSE
|173,30
|105.587.307
|% -5,04
|
|PCILT
|29,56
|38.774.589
|% -4,15
|
|PETUN
|60,20
|18.816.298
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,75
|4.530.355.638
|% 5,01
|
|THYAO
|216,10
|3.418.455.815
|% -0,23
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|TUPRS
|90,05
|2.226.843.054
|% 2,27
|
|SISE
|46,74
|1.894.437.015
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,14
|1.847.895.217
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.327.862
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,10
|1.655.497.367
|% 4,06
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,54
|220.278.603
|% -0,84
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0229
|26,0331
|% -0,15
|
|Euro
|28,3424
|28,3866
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,0881
|33,2541
|% -0,13
|
|Frank
|28,9368
|29,1111
|% -0,27
|
|Riyal
|6,9174
|6,9521
|% -0,21
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|2,81
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.373
|10.597
|-69,00
|
|Yarım
|5.195
|5.323
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.661
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
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