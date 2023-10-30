***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2023 16:32
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [KTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: :25.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 25/10/2023 tarih ve 2023/64 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211481
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
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|Önceki Kapanış
|: 7.706
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7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1090
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
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28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2367
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
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30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.817,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
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1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2447
|28,3021
|% 0,48
|
|Euro
|30,0054
|30,0286
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2433
|34,4151
|% 0,60
|
|Frank
|31,2121
|31,4001
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5103
|7,5480
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.941
|12.058
|10,00
|
|Yarım
|5.989
|6.054
|5,00
|
|Çeyrek
|2.985
|3.027
|3,00
|
Seans Raporu
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