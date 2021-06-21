***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.06.2021 13:23
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943342
BIST
15:371.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:378,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:3710,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0799
|Açılış
|: 10,4100
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4679
En Düşük
10,3648
15:37501,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,54
|Açılış
|: 501,21
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:37
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.796.899
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,54
|124.364.197
|% 9,15
|
|METUR
|6,39
|63.612.569
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.255.521
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,50
|1.122.289.130
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.538.361
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|494.560.630
|% 1,94
|
|EREGL
|18,02
|420.723.147
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,79
|412.473.110
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|494.560.630
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|264.462.488
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.122.289.130
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.538.361
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.434.931
|% -1,53
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7823
|8,7837
|% 0,53
|
|Euro
|10,4429
|10,4477
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1519
|12,2128
|% 1,02
|
|Frank
|9,4988
|9,5560
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3361
|2,3478
|% 0,57
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
|