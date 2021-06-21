Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.06.2021 13:23



***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayına Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943342


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.387
Değişim :  -0,29% |  -4,05
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.378
BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 10,12 7.742.377 % 10,00  
TKURU 153,10 5.053.910 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.321.639 % 9,96  
EUKYO 8,68 11.796.899 % 9,87  
VAKFN 9,54 124.364.197 % 9,15  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Dolar 8,7823 8,7837 % 0,53  
Euro 10,4429 10,4477 % 0,77  
Sterlin 12,1519 12,2128 % 1,02  
Frank 9,4988 9,5560 % 0,73  
Riyal 2,3361 2,3478 % 0,57  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 10,32  
Altın Gr. 503 503 7,10  
Cumhuriyet 3.332 3.382 38,00  
Tam 3.312 3.396 34,88  
Yarım 1.601 1.643 16,88  
Çeyrek 803 821 8,43  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 0,05  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,09  
B. Petrol 73,56 73,56 0,05  
Seans Raporu 15:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru