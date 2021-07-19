***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.07.2021 10:22
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: :10.02.2021 ve 21.06.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 16.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmişti. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951599
BIST
12:031.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,42
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:038,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:0310,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:03498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EDATA
|9,82
|15.062.760
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.291.500
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.312.597
|% 9,95
|
|AKENR
|1,55
|17.863.071
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,43
|49.671.288
|% 9,93
|
|OZBAL
|13,42
|13.700.097
|% -5,16
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|SRVGY
|73,95
|4.254.025
|% -3,65
|
|DOGUB
|6,16
|3.501.073
|% -3,30
|
|MTRKS
|31,96
|8.971.752
|% -3,15
|
|SASA
|29,90
|332.946.007
|% -1,39
|
|THYAO
|12,80
|181.234.614
|% -2,14
|
|GARAN
|8,26
|165.170.176
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,21
|119.391.968
|% -2,30
|
|KARYE
|9,67
|102.623.007
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,02
|52.869.525
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,05
|40.968.990
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,26
|80.438.077
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,79
|43.725.016
|% -0,56
|
|GARAN
|8,26
|165.170.176
|% -1,08
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5889
|8,5997
|% 0,97
|
|Euro
|10,1157
|10,1206
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7608
|11,8198
|% 0,60
|
|Frank
|9,3022
|9,3582
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2874
|2,2989
|% 1,04
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,29
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|-2,10
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, KRDMD
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, EKGYO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 42 kaybederek (% -1.20 ) 1, 190
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, AKENR, AVOD, VBTYZ, YAYLA, METUR, SELVA, EDIP
-
12:13
KFEIN, VBTYZ, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında