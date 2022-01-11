***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKYetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2023Ek Açıklamalarİlgi: :27.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Kuveyt Türk-Sukuk İhracı-Hukukçu Raporu-2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992767BIST