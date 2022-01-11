***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2022 16:23
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: :27.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Kuveyt Türk-Sukuk İhracı-Hukukçu Raporu-2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992767
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