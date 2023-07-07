***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.07.2023 11:44
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurumu 'na yapmış olduğumuz 25 Milyar TL başvurunun 5 Milyar TL'si onaylanmıştır. İhraç tavan tutarı güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: :23.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 05/07/2023 tarih ve 2023/37 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz Olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1 Hukuki İnceleme Raporu.pdf
EK: 2 EK 2 İhraç Belgesi Onaylı 06.07.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166982
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