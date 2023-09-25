***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurumu Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKYetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.09.2023Ek AçıklamalarKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı KAP bildirimi ile daha önce duyurulmuştu. Bugün itibariyle ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu başvuraya henüz onay vermemiştir. Onay sonrası KAP bildirimi yapılacaktır. Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197105BIST