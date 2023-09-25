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***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.09.2023 15:48
***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurumu Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2023

Ek Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı KAP bildirimi ile daha önce duyurulmuştu. Bugün itibariyle ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu başvuraya henüz onay vermemiştir. Onay sonrası KAP bildirimi yapılacaktır. Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197105


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Altın Gr. 1.683 1.684 3,31  
Cumhuriyet 11.371 11.543 0,00  
Tam 11.139 11.210 20,00  
Yarım 5.587 5.628 10,00  
Çeyrek 2.785 2.814 5,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 -0,15  
Gümüş Gr. 20,50 20,51 -0,06  
B. Petrol 91,89 91,89 -0,07  
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