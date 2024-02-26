Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.02.2024 10:27
***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Sermaye Piyasası Kurumu Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KTK

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.02.2025

Ek Açıklamalar
İlgi: :19.02.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 30.000.000.000.-TL (Otuz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 16/02/2024 tarih ve 2024/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. İhraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır. NOT: Bir önceki bildirime ek olarak ihraç tavanı son geçerlilik tarihi 17/02/2025 olarak güncellenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki Değerlendirme Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251820


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:279.358
Değişim :  -0,17% |  -15,90
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.336 En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 86,35 135.755.641 % 10,00  
LMKDC 21,56 5.512.914 % 10,00  
KLSER 82,50 573.364.958 % 10,00  
CMENT 459,25 3.104.071 % 10,00  
DMSAS 6,61 27.242.598 % 9,98  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Dolar 31,1050 31,1112 % 0,23  
Euro 33,7210 33,7546 % 0,39  
Sterlin 39,3045 39,5017 % 0,25  
Frank 35,1857 35,3976 % 0,29  
Riyal 8,2697 8,3112 % 0,22  
daha fazla
11:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,82 % 0,66  
Platin 891,71 897,17 % 0,66  
Paladyum 965,45 968,57 % 0,66  
Brent Pet. 80,34 80,34 % 0,66  
Altın Ons 2.034,41 2.034,75 % 0,66  
Seans Raporu 11:27
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru