***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 17:01
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 30.000.000.000.-TL (Otuz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222916
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
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|Önceki Kapanış
|: 8.057
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7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0213
|Açılış
|: 31,2500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.883,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.883,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9170
|28,9245
|% 0,15
|
|Euro
|31,2074
|31,2316
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,2974
|36,4794
|% 0,11
|
|Frank
|32,9480
|33,1465
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6875
|7,7260
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|894,26
|897,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,71
|957,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,56
|74,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,47
|2.027,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CWENE
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT