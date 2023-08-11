***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.08.2023 14:16
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 5.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2023 tarih ve 36/767 sayılı kararı ile onaylandığı 07/07/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 08/08/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184428
BIST
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14:427.604
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 162,75
|Açılış
|: 7.453
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|Önceki Kapanış
|: 7.442
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7.398
En Yüksek
7.641
14:4227,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 27,0900
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|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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27,4046
En Düşük
26,9847
14:4229,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
14:421.668,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.668,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PAPIL
|25,08
|127.550.649
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|152.113.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,79
|184.011.477
|% -56,59
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|57.048.480
|% -6,58
|
|THYAO
|264,20
|8.462.836.342
|% 2,21
|
|ASTOR
|123,60
|5.333.172.365
|% 2,49
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|GARAN
|56,30
|3.743.785.961
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,85
|1.111.827.292
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,51
|2.376.421.335
|% 0,12
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|ISCTR
|17,13
|3.571.239.229
|% -0,81
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0429
|27,0495
|% 0,19
|
|Euro
|29,7535
|29,7633
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,3216
|34,4937
|% 0,49
|
|Frank
|30,7820
|30,9674
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1867
|7,2227
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|5,57
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|-6,00
|
|Tam
|11.115
|11.195
|7,00
|
|Yarım
|5.566
|5.623
|3,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,02
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|0,43
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 03 artarak (% 1.95 ) 8, 264
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14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
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14:57XU100
Endeks 7, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 90, 208.00 milyon TL de
-
14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem
-
14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem