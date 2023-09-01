***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2023 14:35
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 5.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2023 tarih ve 36/767 sayılı kararı ile onaylandığı 07/07/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 31/08/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190805
BIST
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14:427.968
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 50,28
|Açılış
|: 7.967
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|Önceki Kapanış
|: 7.918
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7.930
En Yüksek
8.019
14:4226,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0386
|Açılış
|: 26,6300
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|Önceki Kapanış
|: 26,6000
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26,7285
En Düşük
26,6058
14:4228,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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En Düşük
28,6292
14:421.670,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.670,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
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1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:42
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|ULKER
|67,10
|1.131.918.933
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.616.457.303
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.626.200
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|267.150.761
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|107.899.338
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|DOBUR
|80,70
|90.831.488
|% -6,11
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|TUPRS
|142,40
|4.344.769.223
|% 0,92
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,71
|3.150.894.371
|% 1,40
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IHLAS
|1,11
|145.885.483
|% 1,83
|
|YKBNK
|15,85
|1.853.670.065
|% -0,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7561
|33,9254
|% 0,17
|
|Frank
|30,1350
|30,3166
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1004
|7,1360
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 65 artarak (% 0.41 ) 8, 445
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRSAN, IZENR
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14:57XU100
Endeks 7, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 81, 367.00 milyon TL de
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14:57VAKFN
Yüzde 4.11 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 434, 063 adet işlem
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem