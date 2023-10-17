***KTK* *KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.10.2023 11:55
***KTK******KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 5.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2023 tarih ve 36/767 sayılı kararı ile onaylandığı 07/07/2023 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 12/10/2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207128
BIST
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12:047.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,47
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0427,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0782
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0429,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0595
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:041.723,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.723,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:04
|AVTUR
|7,70
|7.450.615
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.016.106
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.263.504
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.369.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.957.384
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.438.329
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.224.096.297
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,90
|1.681.096.343
|% 3,67
|
|TUPRS
|140,50
|1.571.360.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,90
|1.238.583.442
|% 2,45
|
|PETKM
|22,42
|1.131.022.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,49
|992.585.297
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,20
|642.166.134
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.935.314
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|758.720.841
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,78
|1.059.866.746
|% 0,48
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9070
|27,9130
|% 0,28
|
|Euro
|29,4747
|29,4899
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,8302
|33,9998
|% -0,13
|
|Frank
|30,8035
|30,9891
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|1,30
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|6,23
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.615
|11.691
|-17,00
|
|Yarım
|5.826
|5.868
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.904
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,89
|89,89
|0,24
|
Seans Raporu
12:04
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12:19
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