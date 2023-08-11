***KTK* *KTKVK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 15:29
***KTK******KTKVK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184451
BIST
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17:157.693
En Düşük
|Değişim
|: 3,38%
|| 251,22
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.698
17:1527,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0482
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1529,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0747
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:151.667,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.667,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0405
|27,0463
|% 0,18
|
|Euro
|29,6967
|29,7110
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,45
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,32
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 393, 522 adet işlem
-
17:29DAGHL
Yüzde 6.32 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 185 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 08 artarak (% 2.83 ) 8, 336
-
17:27XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 15 üstünde . İşlem hacmi 131, 673.00 milyon TL de
-
17:27TGSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 885 adet işlem