***KTK* *KTKVK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 15:21
***KTK******KTKVK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KTKVK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 30.000.000.000.-TL (Otuz Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220894
BIST
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16:378.047
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -47,01
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3728,9177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0131
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3731,7521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0300
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:371.895,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.895,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|INGRM
|660,00
|117.568.256
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.378.502
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.422.064
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.659.593
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.263.298.826
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.092.869.497
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,20
|3.087.260.245
|% 0,13
|
|EREGL
|41,54
|2.898.556.971
|% 1,17
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,46
|1.083.314.864
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,40
|2.415.781.991
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,24
|575.211.121
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,10
|2.182.449.406
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8886
|28,9177
|% 0,05
|
|Euro
|31,7384
|31,7521
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,6113
|36,7950
|% 0,08
|
|Frank
|32,8673
|33,0653
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6841
|7,7226
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|928,57
|931,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,84
|1.034,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,73
|2.042,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51BEYAZ
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 501 adet işlem
-
16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem