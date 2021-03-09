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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

09.03.2021 18:41



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2021
Karar Sayısı
1849
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan  01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir ALPASLAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mohamad AL MIDANI
Yönetim Kurulu Üyesi
Salah Abdullatif AL MUDHAF
Yönetim Kurulu Üyesi
Shadi Ahmed Yacoub ZAHRAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Gehad Mohamed ELBENDARY
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmad S. AL KHARJI
Yönetim Kurulu Üyesi
Burhan Ersoy
Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Uyan
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Ahmet KARACA
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı                         




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916628


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