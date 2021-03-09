***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2021Karar Sayısı1849SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNII-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQYönetim Kurulu BaşkanıNadir ALPASLANYönetim Kurulu Başkan YardımcısıMohamad AL MIDANIYönetim Kurulu ÜyesiSalah Abdullatif AL MUDHAFYönetim Kurulu ÜyesiShadi Ahmed Yacoub ZAHRANYönetim Kurulu ÜyesiGehad Mohamed ELBENDARYYönetim Kurulu ÜyesiAhmad S. AL KHARJIYönetim Kurulu ÜyesiBurhan ErsoyYönetim Kurulu ÜyesiUfuk UyanYönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürAhmet KARACAMali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916628BIST