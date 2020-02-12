***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.109.838 869.812DİĞER KAPSAMLI GELİRLER280.882 -52.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.786 13.651Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.233 17.064Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.447 -3.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar286.668 -65.789Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri393.645 -139.196Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-21.235 50.973Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-85.742 22.434TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.390.720 817.674Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Yeni Bakiye3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 13.651 0 0 0 -106.567 40.778 0 0 0 869.812 817.674 0 817.674Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -918 0 0 -918 0 -918Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 35.540 0 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.786 0 0 0 303.232 -16.564 0 0 0 1.109.838 1.390.720 0 1.390.720Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 7.471.511 5.997.843Kredilerden Alınan Kar Payları6.012.483 5.053.908Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler86.722 92.411Bankalardan Alınan Gelirler249.554 169.072Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler800.637 416.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar66.463 27.920Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar655.442 388.818İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler78.732 0Finansal Kiralama Gelirleri259.612 229.320Diğer Kar Payı Gelirleri62.503 36.394KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.975.600 -2.850.053Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -3.038.951 -1.995.548Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -871.989 -818.702Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.514 -35.789İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-62.146 -14Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.495.911 3.147.790NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ468.907 349.546Alınan Ücret ve Komisyonlar769.720 549.490Gayri Nakdi Kredilerden144.524 123.459Diğer625.196 426.031Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-300.813 -199.944Gayri Nakdi Kredilere-22 -27Diğer(5.4.13.) -300.791 -199.917TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 2.841 1.273TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 1.274.256 453.415Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.116 10.241Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)465.170 138.101Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)776.970 305.073DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 783.319 656.516FAALİYET BRÜT KÂRI6.025.234 4.608.540BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.615.137 -1.949.975DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -57.904 -27.385PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.026.615 -803.290DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-910.311 -701.833NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.415.267 1.126.057BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.415.267 1.126.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -305.429 -256.245Cari Vergi Karşılığı-401.181 -454.141Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-194.309 -26.837Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi290.061 224.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.109.838 869.812DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.109.838 869.812Grubun Karı (Zararı)1.109.838 869.812Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.803.455 37.903.612 42.707.067 3.647.527 19.934.154 23.581.681Nakit ve Nakit Benzerleri1.781.590 24.099.321 25.880.911 1.160.217 15.594.242 16.754.459Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.768.747 17.124.339 18.893.086 1.183.109 9.252.979 10.436.088Bankalar(5.1.3.) 12.983 6.977.847 6.990.830 14.736 6.404.912 6.419.648Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-140 -2.865 -3.005 -37.628 -63.649 -101.277Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar104.688 3.907.054 4.011.742 292.978 96.168 389.146Devlet Borçlanma Senetleri77.977 3.863.617 3.941.594 18.327 11.770 30.097Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar26.711 43.437 70.148 274.651 84.398 359.049Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 2.898.407 9.732.060 12.630.467 2.164.849 4.231.216 6.396.065Devlet Borçlanma Senetleri2.792.631 9.313.887 12.106.518 2.065.421 3.804.519 5.869.940Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.237 27.346 38.583 10.502 17.046 27.548Diğer Finansal Varlıklar94.539 390.827 485.366 88.926 409.651 498.577Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 18.770 165.177 183.947 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.770 165.177 183.947 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 32.535.710 25.009.784 57.545.494 31.029.723 14.804.843 45.834.566Krediler33.532.383 21.686.066 55.218.449 31.238.479 14.109.856 45.348.335Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.406.165 1.301.355 2.707.520 1.439.955 1.010.744 2.450.699İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.630.914 2.630.914 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 2.630.914 2.630.914 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.402.838 -608.551 -3.011.389 -1.648.711 -315.757 -1.964.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)473.326 0 473.326 270.382 0 270.382Satış Amaçlı473.326 0 473.326 270.382 0 270.382Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI564.853 0 564.853 547.950 0 547.950İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 544.853 0 544.853 522.950 0 522.950Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar521.173 0 521.173 499.270 0 499.270Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 25.000 0 25.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 25.000 0 25.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.033.995 957 1.034.952 688.685 203 688.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)133.955 25 133.980 136.931 48 136.979Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer133.955 25 133.980 136.931 48 136.979YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)25.146 0 25.146 25.305 0 25.305CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.12.) 358.097 0 358.097 346.640 0 346.640DİĞER AKTİFLER(5.1.13.) 658.556 937.874 1.596.430 817.583 1.982.351 2.799.934VARLIKLAR TOPLAMI40.587.093 63.852.252 104.439.345 37.510.726 36.721.599 74.232.325YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 35.410.329 50.084.058 85.494.387 22.520.320 31.465.958 53.986.278ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 923.177 4.468.500 5.391.677 2.038.900 8.103.989 10.142.889PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 188.003 0 188.003İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER129.690 294.447 424.137 21.045 148.288 169.333Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 129.690 164.719 294.409 21.045 41.936 62.981Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 129.728 129.728 0 106.352 106.352KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 315.732 10.446 326.178 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.7.) 850.649 240.346 1.090.995 615.510 180.385 795.895Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı301.593 446 302.039 228.323 318 228.641Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar549.056 239.900 788.956 387.187 180.067 567.254CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 224.425 0 224.425 175.685 0 175.685ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.023.193 262.080 1.285.273 1.282.540 151.939 1.434.479ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 6.742.813 78.477 6.821.290 5.489.985 -51.432 5.438.553Ödenmiş Sermaye3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322Sermaye Yedekleri24.489 0 24.489 22.933 0 22.933Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 22.933 0 22.933Hisse Senedi İptal Karları1.239 0 1.239 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -13.296 0 -13.296Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler127.237 78.477 205.714 -29.522 -51.432 -80.954Kar Yedekleri1.469.025 0 1.469.025 1.107.196 0 1.107.196Yasal Yedekler228.723 0 228.723 184.578 0 184.578Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536Diğer Kar Yedekleri69.505 0 69.505 -918 0 -918Kar veya Zarar1.145.378 0 1.145.378 905.352 0 905.352Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı35.540 0 35.540 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı1.109.838 0 1.109.838 869.812 0 869.812Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI45.620.008 58.819.337 104.439.345 32.331.988 41.900.337 74.232.325Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER67.365.973 56.289.772 123.655.745 57.546.517 29.226.698 86.773.215GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.938.439 4.962.863 11.901.302 6.416.633 5.451.457 11.868.090Teminat Mektupları6.592.042 3.414.624 10.006.666 6.206.886 4.182.512 10.389.398Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler218.286 62.740 281.026 217.252 174.971 392.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler375.091 79.315 454.406 371.535 167.020 538.555Diğer Teminat Mektupları5.998.665 3.272.569 9.271.234 5.618.099 3.840.521 9.458.620Banka Kredileri8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098İthalat Kabul Kredileri8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler10.567 1.363.442 1.374.009 11.512 1.068.364 1.079.876Belgeli Akreditifler86 371.829 371.915 367 215.062 215.429Diğer Akreditifler10.481 991.613 1.002.094 11.145 853.302 864.447Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden327.284 138.308 465.592 180.719 143.999 324.718Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 52.151.025 1.894.212 54.045.237 50.194.084 1.327.223 51.521.307Cayılamaz Taahhütler4.795.885 1.894.212 6.690.097 3.572.418 1.327.223 4.899.641Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri455.887 1.891.166 2.347.053 345.756 1.327.223 1.672.979İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri358.094 0 358.094 214.413 0 214.413Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.305.235 0 1.305.235 1.136.474 0 1.136.474İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.656.398 0 2.656.398 1.858.018 0 1.858.018Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.514 0 2.514 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 3.046 20.803 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.276.509 49.432.697 57.709.206 935.800 22.448.018 23.383.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.276.509 46.980.791 55.257.300 935.800 20.282.485 21.218.285Vadeli Alım-Satım İşlemleri512.110 1.242.703 1.754.813 652.622 1.755.501 2.408.123Vadeli Döviz Alım İşlemleri276.131 603.627 879.758 347.631 862.093 1.209.724Vadeli Döviz Satım İşlemleri235.979 639.076 875.055 304.991 893.408 1.198.399Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.764.399 45.738.088 53.502.487 283.178 18.526.984 18.810.162Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER381.449.255 165.631.022 547.080.277 316.497.679 142.487.425 458.985.104EMANET KIYMETLER11.299.056 14.947.964 26.247.020 10.816.866 5.644.771 16.461.637Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.891.875 424.980 3.316.855 2.159.381 156.528 2.315.909Tahsile Alınan Çekler6.828.688 869.224 7.697.912 7.157.340 906.367 8.063.707Tahsile Alınan Ticari Senetler1.578.493 280.131 1.858.624 1.500.145 242.668 1.742.813Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 13.373.629 13.373.629 0 4.339.208 4.339.208REHİNLİ KIYMETLER370.138.560 150.613.354 520.751.914 305.669.174 136.780.695 442.449.869Menkul Kıymetler194.245 111.336 305.581 185.945 99.786 285.731Teminat Senetleri101.727 2.402.814 2.504.541 101.681 2.133.522 2.235.203Emtia8.938.138 701.641 9.639.779 6.094.405 633.381 6.727.786Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul124.206.037 2.983.314 127.189.351 112.015.122 2.715.023 114.730.145Diğer Rehinli Kıymetler236.698.413 144.414.249 381.112.662 187.272.021 131.198.983 318.471.004Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 69.704 81.343 11.639 61.959 73.598BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI448.815.228 221.920.794 670.736.022 374.044.196 171.714.123 545.758.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.919.896 2.570.212Alınan Kar Payları8.005.455 5.660.024Ödenen Kar Payları-3.917.151 -2.615.318Alınan Temettüler2.841 1.096Alınan Ücret ve Komisyonlar769.720 553.884Elde Edilen Diğer Kazançlar2.170.443 1.054.536Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar431.694 106.667Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.099.923 -747.241Ödenen Vergiler-726.502 -403.118Diğer-2.716.681 -1.040.318Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.804.111 1.932.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.524.324 -4.710Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-564.636 -1.744.784Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.696.274 -9.392.623Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış261.964 -2.882.112Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)436.221 -57.331Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)31.065.402 14.012.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.746.536 1.095.017Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.572.294 906.746Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı17.724.007 4.502.778YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.553.521 -1.829.187İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -152.061Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 16.901Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-118.542 -62.514Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 236.500Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.746.318 -4.203.508Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.409.765Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.595.429 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-93.232 -74.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.354.442 -4.894Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları1.423.134 0Temettü Ödemeleri-6.546 -4.894Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62.146 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.688.034 -66.621Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.212.962 2.602.076Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 6.680.124 4.078.048Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 18.893.086 6.680.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818651BIST