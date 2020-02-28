***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.120.965 810.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLER281.715 -31.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.786 13.651Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.233 17.064Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.447 -3.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar287.501 -45.036Yabancı Para Çevrim Farkları52.280 89.577Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri389.097 -142.495Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-21.235 50.973Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-51.447 -86.930Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-81.194 43.839TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.402.680 779.322Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 637.291 0 4.587.761 23.054 4.610.815TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540Yeni Bakiye3.097.322 24.208 0 0 0 -26.947 0 0 83.655 -10.583 -60.766 0 843.581 672.831 0 4.623.301 23.054 4.646.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 13.651 0 0 89.577 -106.567 -28.046 0 0 0 809.543 778.158 1.164 779.322Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.143 0 0 -2.143 894 -1.249Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -27.728 0 -27.728 0 -27.728Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 -27.728 0 -27.728 0 -27.728Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.110.535 -28.888 809.543 5.366.694 25.112 5.391.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.786 0 0 52.280 303.232 -68.011 0 0 0 1.117.637 1.399.352 3.328 1.402.680Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.025 -60.269 60.269 -1.025 21 -1.004Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 7.558.226 6.043.165Kredilerden Alınan Kar Payları6.077.584 5.091.408Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler86.722 92.411Bankalardan Alınan Gelirler257.954 172.954Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler810.359 418.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar66.463 27.920Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar665.164 390.850İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler78.732 0Finansal Kiralama Gelirleri259.612 229.320Diğer Kar Payı Gelirleri65.995 38.302KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.991.466 -2.857.709Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -3.050.658 -2.000.908Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.1.) -272.103 -260.715Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.514 -35.789İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-604.045 -560.283Kiralama Kar Payı Giderleri-62.146 -14Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.566.760 3.185.456NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ490.868 367.871Alınan Ücret ve Komisyonlar800.292 571.696Gayri Nakdi Kredilerden175.096 145.665Diğer625.196 426.031Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-309.424 -203.825Gayri Nakdi Kredilere-8.633 -27Diğer-300.791 -203.798TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 2.841 1.273TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 1.324.855 539.144Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.116 10.241Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)464.803 136.774Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)827.936 392.129DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 789.578 540.934FAALİYET BRÜT KÂRI6.174.902 4.634.678BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.640.410 -1.949.975DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-59.711 -29.589PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.086.890 -842.182DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -979.920 -766.241NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.407.971 1.046.691BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)13.727 7.715NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.421.698 1.054.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -300.733 -243.699Cari Vergi Karşılığı-401.579 -454.233Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-205.627 -46.249Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi306.473 256.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.120.965 810.707DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.120.965 810.707Grubun Karı (Zararı)1.117.637 809.543Azınlık Payları Karı (Zararı)3.328 1.164Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.808.663 38.565.666 43.374.329 3.352.422 20.404.674 23.757.096Nakit ve Nakit Benzerleri1.781.528 24.948.531 26.730.059 1.158.339 16.249.232 17.407.571Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.768.747 17.447.545 19.216.292 1.183.109 9.428.812 10.611.921Bankalar(5.1.3.) 12.921 7.503.851 7.516.772 12.858 6.884.069 6.896.927Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-140 -2.865 -3.005 -37.628 -63.649 -101.277Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar109.958 3.891.546 4.001.504 27.913 75.181 103.094Devlet Borçlanma Senetleri77.977 3.863.617 3.941.594 18.327 11.770 30.097Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar31.981 27.929 59.910 9.586 63.411 72.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 2.898.407 9.562.353 12.460.760 2.136.687 4.067.733 6.204.420Devlet Borçlanma Senetleri2.792.631 9.313.887 12.106.518 2.065.421 3.804.519 5.869.940Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.237 27.346 38.583 10.502 17.046 27.548Diğer Finansal Varlıklar94.539 221.120 315.659 60.764 246.168 306.932Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 18.770 163.236 182.006 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.770 163.236 182.006 29.483 12.528 42.011Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 32.535.710 27.246.766 59.782.476 31.029.723 15.944.851 46.974.574Krediler33.532.383 23.726.265 57.258.648 31.238.479 15.220.572 46.459.051Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.406.165 1.301.355 2.707.520 1.439.955 1.010.744 2.450.699İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.859.381 2.859.381 0 37.156 37.156Devlet Borçlanma Senetleri0 2.725.997 2.725.997 0 37.156 37.156Diğer Finansal Varlıklar0 133.384 133.384 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.402.838 -640.235 -3.043.073 -1.648.711 -323.621 -1.972.332SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)473.326 0 473.326 270.382 0 270.382Satış Amaçlı473.326 0 473.326 270.382 0 270.382Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI64.061 0 64.061 52.200 0 52.200İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 40.381 0 40.381 28.520 0 28.520Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler40.381 0 40.381 28.520 0 28.520Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)797.960 36.141 834.101 449.287 7.900 457.187MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)134.064 64.696 198.760 136.932 63.833 200.765Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer134.064 64.696 198.760 136.932 63.833 200.765YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)37.646 0 37.646 29.671 0 29.671CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 358.279 43.503 401.782 346.640 34.043 380.683DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 744.570 954.099 1.698.669 904.064 1.986.364 2.890.428VARLIKLAR TOPLAMI39.954.279 66.910.871 106.865.150 36.571.321 38.441.665 75.012.986YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 35.401.409 52.848.363 88.249.772 22.516.520 32.713.498 55.230.018ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 160.847 286.378 447.225 93.394 1.901.902 1.995.296PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 188.003 0 188.003İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)735.743 3.906.422 4.642.165 1.634.934 6.157.936 7.792.870GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER129.690 294.447 424.137 21.045 149.118 170.163Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı129.690 164.719 294.409 21.045 42.766 63.811Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 129.728 129.728 0 106.352 106.352KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 315.732 35.223 350.955 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.8.) 855.190 244.064 1.099.254 615.727 184.795 800.522Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı302.114 706 302.820 228.540 538 229.078Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar553.076 243.358 796.434 387.187 184.257 571.444CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 224.769 1.452 226.221 175.716 1.936 177.652ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.380.983 3.380.983 0 1.901.210 1.901.210DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 988.695 268.807 1.257.502 1.183.827 153.891 1.337.718ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 6.834.774 -47.838 6.786.936 5.582.198 -162.664 5.419.534Ödenmiş Sermaye3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322Sermaye Yedekleri25.764 0 25.764 24.208 0 24.208Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.208 0 24.208Hisse Senedi İptal Karları1.239 0 1.239 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -13.296 0 -13.296Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler176.294 78.477 254.771 18.702 -51.432 -32.730Kar Yedekleri1.472.776 0 1.472.776 1.110.535 0 1.110.535Yasal Yedekler231.728 0 231.728 187.583 0 187.583Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536Diğer Kar Yedekleri70.251 0 70.251 -584 0 -584Kar veya Zarar1.154.795 -126.315 1.028.480 919.615 -111.232 808.383Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı22.075 -111.232 -89.157 106.742 -107.902 -1.160Dönem Net Kâr veya Zararı1.132.720 -15.083 1.117.637 812.873 -3.330 809.543Azınlık Payları(5.2.13.) 28.461 0 28.461 25.112 0 25.112YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI45.646.849 61.218.301 106.865.150 32.011.364 43.001.622 75.012.986Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER67.365.973 56.290.702 123.656.675 57.546.517 29.212.634 86.759.151GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.938.439 4.963.915 11.902.354 6.416.633 5.459.447 11.876.080Teminat Mektupları6.592.042 3.415.529 10.007.571 6.206.886 4.184.393 10.391.279Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler218.286 62.740 281.026 217.252 174.971 392.223Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler375.091 79.315 454.406 371.535 167.020 538.555Diğer Teminat Mektupları5.998.665 3.273.474 9.272.139 5.618.099 3.842.402 9.460.501Banka Kredileri8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098İthalat Kabul Kredileri8.546 46.489 55.035 17.516 56.582 74.098Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler10.567 1.363.442 1.374.009 11.512 1.068.364 1.079.876Belgeli Akreditifler86 371.829 371.915 367 215.062 215.429Diğer Akreditifler10.481 991.613 1.002.094 11.145 853.302 864.447Garanti Verilen Prefinansmanlar0 147 147 0 1.791 1.791Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden327.284 138.308 465.592 180.719 143.999 324.718Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 4.318 4.318TAAHHÜTLER(5.3.1.) 52.151.025 1.893.989 54.045.014 50.194.084 1.305.169 51.499.253Cayılamaz Taahhütler4.795.885 1.893.989 6.689.874 3.572.418 1.305.169 4.877.587Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri455.887 1.890.943 2.346.830 345.756 1.295.480 1.641.236İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri358.094 0 358.094 214.413 0 214.413Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.305.235 0 1.305.235 1.136.474 0 1.136.474İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri2.656.398 0 2.656.398 1.858.018 0 1.858.018Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.514 0 2.514 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 3.046 20.803 17.757 9.689 27.446Cayılabilir Taahhütler47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.355.140 0 47.355.140 46.621.666 0 46.621.666Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.276.509 49.432.798 57.709.307 935.800 22.448.018 23.383.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 2.451.906 2.451.906 0 2.165.533 2.165.533Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.276.509 46.980.791 55.257.300 935.800 20.282.485 21.218.285Vadeli Alım-Satım İşlemleri512.110 1.242.703 1.754.813 652.622 1.755.501 2.408.123Vadeli Döviz Alım İşlemleri276.131 603.627 879.758 347.631 862.093 1.209.724Vadeli Döviz Satım İşlemleri235.979 639.076 875.055 304.991 893.408 1.198.399Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri7.764.399 45.738.088 53.502.487 283.178 18.526.984 18.810.162Diğer0 101 101 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER381.449.255 165.631.022 547.080.277 316.497.679 142.487.425 458.985.104EMANET KIYMETLER11.299.056 14.947.964 26.247.020 10.816.866 5.644.771 16.461.637Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.891.875 424.980 3.316.855 2.159.381 156.528 2.315.909Tahsile Alınan Çekler6.828.688 869.224 7.697.912 7.157.340 906.367 8.063.707Tahsile Alınan Ticari Senetler1.578.493 280.131 1.858.624 1.500.145 242.668 1.742.813Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 13.373.629 13.373.629 0 4.339.208 4.339.208REHİNLİ KIYMETLER370.138.560 150.613.354 520.751.914 305.669.174 136.780.695 442.449.869Menkul Kıymetler194.245 111.336 305.581 185.945 99.786 285.731Teminat Senetleri101.727 2.402.814 2.504.541 101.681 2.133.522 2.235.203Emtia8.938.138 701.641 9.639.779 6.094.405 633.381 6.727.786Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul124.206.037 2.983.314 127.189.351 112.015.122 2.715.023 114.730.145Diğer Rehinli Kıymetler236.698.413 144.414.249 381.112.662 187.272.021 131.198.983 318.471.004Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 69.704 81.343 11.639 61.959 73.598BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI448.815.228 221.921.724 670.736.952 374.044.196 171.700.059 545.744.255Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.976.982 2.478.564Alınan Kar Payları8.094.748 5.705.346Ödenen Kar Payları-3.890.585 -2.666.854Alınan Temettüler2.841 1.096Alınan Ücret ve Komisyonlar800.292 576.090Elde Edilen Diğer Kazançlar2.241.117 1.024.683Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar431.694 106.667Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.160.542 -781.850Ödenen Vergiler-726.594 -403.181Diğer-2.815.989 -1.083.433Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim18.646.946 2.183.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.798.286 89.843Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-613.299 101.518Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.629.788 -9.455.894Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış294.016 -2.846.285Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)286.471 252.892Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)32.726.855 14.548.317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-830 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.528.194 -1.408.194Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.910.001 901.761Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı21.623.928 4.662.522YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.810.000 -1.762.343İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 16.901Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-151.283 -65.736Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.768.251 -4.043.117Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.424.997Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.786.740 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-103.726 -95.388FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.009.245 404.171Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.366.492 4.744.065Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.723.301 -4.335.000İhraç Edilen Sermaye Araçları1.423.134 0Temettü Ödemeleri-6.546 -4.894Kiralamaya İlişkin Ödemeler-69.024 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.4) 1.701.154 -66.621Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.505.837 3.237.729Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 6.710.455 3.472.726Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 19.216.292 6.710.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822970BIST