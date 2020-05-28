***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)343.508 225.263DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-280.713 -9.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-280.713 -9.837Yabancı Para Çevrim Farkları59.607 22.863Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-395.209 -8.149Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)414 -7.897Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-60.614 -23.607Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler115.089 6.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.795 215.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 808.383 0 5.394.422 25.112 5.419.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 22.863 -2.933 -29.767 0 0 0 225.300 215.463 -37 215.426Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 0 0 364 0 364Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 196.095 -120.083 -118.579 0 1.110.899 808.383 225.300 5.610.249 25.075 5.635.324Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 59.607 -304.681 -35.639 0 0 0 343.490 62.777 18 62.795Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 7.799 -7.799 -232 0 -232Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 285.119 -89.986 -221.075 0 1.975.102 -81.358 343.490 6.813.740 28.479 6.842.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 1.868.136 1.780.019Kredilerden Alınan Kar Payları1.464.412 1.478.177Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler782 26.967Bankalardan Alınan Gelirler40.104 59.451Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler276.230 133.055Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar30.650 6.867Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar216.608 114.789İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler28.972 11.399Finansal Kiralama Gelirleri74.916 61.654Diğer Kar Payı Gelirleri11.692 20.715KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-711.351 -985.742Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -527.957 -730.259Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -80.273 -57.496Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.800 -2.514İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-83.653 -181.106Kiralama Kar Payı Giderleri-16.668 -14.367Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.156.785 794.277NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ92.596 119.041Alınan Ücret ve Komisyonlar205.307 192.129Gayri Nakdi Kredilerden46.809 43.826Diğer158.498 148.303Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-112.711 -73.088Gayri Nakdi Kredilere-2.544 -1.448Diğer(5.4.13.) -110.167 -71.640TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 0 803TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 613.081 263.167Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)23.670 13.013Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)5.054 216.135Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)584.357 34.019DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 200.745 311.465FAALİYET BRÜT KÂRI2.063.207 1.488.753BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -837.299 -649.958DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -152.747 -47.476PERSONEL GİDERLERİ (-)-345.351 -295.996DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-289.836 -207.437NET FAALİYET KARI (ZARARI)437.974 287.886BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)4.437 3.270NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 442.411 291.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -98.903 -65.893Cari Vergi Karşılığı-105.235 -45.423Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-147.819 -199.503Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi154.151 179.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 343.508 225.263DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 343.508 225.263Grubun Karı (Zararı)343.490 225.300Azınlık Payları Karı (Zararı)18 -37Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.875.171 38.069.990 42.945.161 4.808.663 38.565.666 43.374.329Nakit ve Nakit Benzerleri1.267.901 21.057.783 22.325.684 1.781.528 24.948.531 26.730.059Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.200.236 16.185.220 17.385.456 1.768.747 17.447.545 19.216.292Bankalar(5.1.3.) 67.793 4.875.278 4.943.071 12.921 7.503.851 7.516.772Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-128 -2.715 -2.843 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar141.908 5.716.457 5.858.365 109.958 3.891.546 4.001.504Devlet Borçlanma Senetleri107.685 5.655.418 5.763.103 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar34.223 61.039 95.262 31.981 27.929 59.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 3.436.513 10.818.579 14.255.092 2.898.407 9.562.353 12.460.760Devlet Borçlanma Senetleri3.325.621 10.570.833 13.896.454 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.992 25.918 39.910 11.237 27.346 38.583Diğer Finansal Varlıklar96.900 221.828 318.728 94.539 221.120 315.659Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 28.849 477.171 506.020 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28.849 477.171 506.020 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 40.296.757 33.633.875 73.930.632 32.535.710 27.246.766 59.782.476Krediler41.468.505 27.388.804 68.857.309 33.532.383 23.726.265 57.258.648Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.656.804 1.865.795 3.522.599 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 5.158.882 5.158.882 0 2.859.381 2.859.381Devlet Borçlanma Senetleri0 5.014.610 5.014.610 0 2.725.997 2.725.997Diğer Finansal Varlıklar0 144.272 144.272 0 133.384 133.384Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.828.552 -779.606 -3.608.158 -2.402.838 -640.235 -3.043.073SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)465.520 0 465.520 473.326 0 473.326Satış Amaçlı465.520 0 465.520 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI68.498 0 68.498 64.061 0 64.061İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 44.818 0 44.818 40.381 0 40.381Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler44.818 0 44.818 40.381 0 40.381Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)822.506 12.669 835.175 797.960 36.141 834.101MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)136.406 68.343 204.749 134.064 64.696 198.760Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer136.406 68.343 204.749 134.064 64.696 198.760YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)37.607 0 37.607 37.646 0 37.646CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.12.) 460.135 63.068 523.203 358.279 43.503 401.782DİĞER AKTİFLER(5.1.13.) 806.602 1.079.245 1.885.847 744.570 954.099 1.698.669VARLIKLAR TOPLAMI47.969.202 72.927.190 120.896.392 39.954.279 66.910.871 106.865.150YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 40.697.703 61.203.691 101.901.394 35.401.409 52.848.363 88.249.772ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 161.844 142.226 304.070 160.847 286.378 447.225PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.059.517 3.593.585 4.653.102 735.743 3.906.422 4.642.165GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER288.107 212.798 500.905 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 288.107 83.461 371.568 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 129.337 129.337 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 329.209 34.217 363.426 315.732 35.223 350.955KARŞILIKLAR(5.2.7.) 886.200 280.077 1.166.277 855.190 244.064 1.099.254Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı245.993 1.083 247.076 302.114 706 302.820Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar640.207 278.994 919.201 553.076 243.358 796.434CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 106.454 1.326 107.780 224.769 1.452 226.221ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.661.344 3.661.344 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.027.555 368.320 1.395.875 988.695 268.807 1.257.502ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 7.140.932 -298.713 6.842.219 6.834.774 -47.838 6.786.936Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 25.764 0 25.764Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler149.184 -175.126 -25.942 176.294 78.477 254.771Kar Yedekleri1.975.102 0 1.975.102 1.472.776 0 1.472.776Yasal Yedekler287.948 0 287.948 231.728 0 231.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri70.019 0 70.019 70.251 0 70.251Kar veya Zarar385.719 -123.587 262.132 1.154.795 -126.315 1.028.480Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı44.957 -126.315 -81.358 22.075 -111.232 -89.157Dönem Net Kâr veya Zararı340.762 2.728 343.490 1.132.720 -15.083 1.117.637Azınlık Payları(5.2.12.) 28.479 0 28.479 28.461 0 28.461YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI51.697.521 69.198.871 120.896.392 45.646.849 61.218.301 106.865.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER67.392.258 62.273.917 129.666.175 67.365.973 56.290.702 123.656.675GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.963.410 5.709.603 12.673.013 6.938.439 4.963.915 11.902.354Teminat Mektupları6.527.892 3.925.235 10.453.127 6.592.042 3.415.529 10.007.571Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler205.218 53.177 258.395 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler376.009 56.267 432.276 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları5.946.665 3.815.791 9.762.456 5.998.665 3.273.474 9.272.139Banka Kredileri30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri30.477 49.999 80.476 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.790 1.642.570 1.659.360 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler86 557.139 557.225 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler16.704 1.085.431 1.102.135 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 147 147Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden388.251 91.799 480.050 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.507.933 5.741.497 59.249.430 52.151.025 1.893.989 54.045.014Cayılamaz Taahhütler5.897.279 5.741.497 11.638.776 4.795.885 1.893.989 6.689.874Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri814.636 5.715.978 6.530.614 455.887 1.890.943 2.346.830İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri435.045 0 435.045 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.437.496 0 1.437.496 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.189.532 0 3.189.532 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.813 0 2.813 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 25.519 43.276 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.610.654 0 47.610.654 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.920.915 50.822.817 57.743.732 8.276.509 49.432.798 57.709.307Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.648.322 1.648.322 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.920.915 49.174.495 56.095.410 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri687.733 1.588.758 2.276.491 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri361.021 785.867 1.146.888 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri326.712 802.891 1.129.603 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri6.233.182 47.585.737 53.818.919 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 101 101EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER408.993.220 181.660.638 590.653.858 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER11.339.607 18.489.757 29.829.364 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler2.205.703 282.111 2.487.814 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler7.539.331 990.354 8.529.685 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.594.573 320.379 1.914.952 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 16.896.913 16.896.913 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER397.641.974 163.093.946 560.735.920 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler78.959 0 78.959 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 2.655.172 2.756.899 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia9.907.577 777.951 10.685.528 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul131.823.717 3.271.284 135.095.001 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler255.729.994 156.389.539 412.119.533 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 76.935 88.574 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI476.385.478 243.934.555 720.320.033 448.815.228 221.921.724 670.736.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı39.500 923.957Alınan Kar Payları1.759.077 2.286.691Ödenen Kar Payları-747.203 -940.802Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar205.307 195.353Elde Edilen Diğer Kazançlar572.418 82.347Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar138.267 178.108Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-289.607 -375.172Ödenen Vergiler-79.512 -181.850Diğer-1.519.247 -320.718Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.127.519 3.060.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.867.664 -1.587.737Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.580.981 -409.587Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.644.040 -4.228.711Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-671.113 1.027.504Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)484.557 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)13.180.292 9.891.122Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-368 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-144.362 -192.295Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)209.236 -1.204.173Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.167.019 3.984.468YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.119.447 -5.766.467İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-25.676 -153.158Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller92 1.392Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.178.457 -3.149.177Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar139.964 58.984Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.049.453 -2.523.610Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-5.917 -898FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-165.320 627.383Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.044.717 1.711.363Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.185.966 -1.053.287İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-7.280 -15.632Kiralamaya İlişkin Ödemeler-16.791 -15.061Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.286.911 303.615Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.830.837 -851.001Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 19.216.292 6.710.455Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 17.385.455 5.859.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847471BIST