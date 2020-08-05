***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)754.059 601.467DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-51.368 9.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-51.368 9.821Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-68.764 30.395Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)8.368 -14.579Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.028 -5.995TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)702.691 611.288Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.193 -11.372 0 0 0 601.467 611.288 0 611.288Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı499.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -499.681 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.237 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.037 0 0 -718 0 -718Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 -67.344 -3.789 0 1.469.744 35.540 601.467 6.042.577 0 6.042.577Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.894 6.526 0 0 0 754.059 702.691 0 702.691Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -718 0 0 -718 0 -718Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 156.801 -2.455 0 1.970.865 35.540 754.059 7.515.983 0 7.515.983Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 4.058.228 3.669.052 2.216.673 1.905.764Kredilerden Alınan Kar Payları2.876.994 3.008.752 1.432.931 1.543.253Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler12.044 59.563 11.262 32.596Bankalardan Alınan Gelirler86.292 115.297 46.858 57.815Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler905.970 322.873 635.135 191.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar136.175 21.728 105.525 14.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar698.312 266.772 487.099 153.255İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler71.483 34.373 42.511 22.974Finansal Kiralama Gelirleri151.675 127.798 76.759 66.144Diğer Kar Payı Gelirleri25.253 34.769 13.728 14.866KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.439.982 -2.032.252 -732.862 -1.049.578Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -979.127 -1.517.229 -454.829 -788.595Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -347.206 -483.616 -183.852 -246.457Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-80.419 -2.514 -77.619 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-33.230 -28.893 -16.562 -14.526Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.618.246 1.636.800 1.483.811 856.186NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ173.842 229.912 89.637 117.514Alınan Ücret ve Komisyonlar380.395 376.214 186.017 192.170Gayri Nakdi Kredilerden69.470 72.022 33.590 36.281Diğer310.925 304.192 152.427 155.889Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-206.553 -146.302 -96.380 -74.656Gayri Nakdi Kredilere-16 -11 -10 -5Diğer(5.4.13.) -206.537 -146.291 -96.370 -74.651TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 8 19.584 8 18.781TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 771.442 565.027 219.551 329.405Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)51.983 19.315 28.313 6.302Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-464.245 159.133 -468.413 -52.964Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.183.704 386.579 659.651 376.067DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 261.489 609.962 40.165 248.618FAALİYET BRÜT KÂRI3.825.027 3.061.285 1.833.172 1.570.504BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.576.869 -1.372.181 -740.393 -724.046DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -132.778 -35.377 19.730 11.762PERSONEL GİDERLERİ (-)-610.340 -524.088 -282.394 -241.513DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-549.495 -385.386 -279.398 -191.082NET FAALİYET KARI (ZARARI)955.545 744.253 550.717 425.625BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 955.545 744.253 550.717 425.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -201.486 -142.786 -112.495 -78.161Cari Vergi Karşılığı-302.301 -176.756 -197.172 -131.346Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-134.484 -194.309 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi235.299 228.279 84.677 53.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 754.059 601.467 438.222 347.464DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 754.059 601.467 438.222 347.464Grubun Karı (Zararı)754.059 601.467 438.222 347.464Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)27.276.708 29.341.934 56.618.642 4.803.455 37.903.612 42.707.067Nakit ve Nakit Benzerleri1.816.939 14.688.869 16.505.808 1.781.590 24.099.321 25.880.911Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.786.986 10.513.697 12.300.683 1.768.747 17.124.339 18.893.086Bankalar(5.1.3.) 30.379 4.180.998 4.211.377 12.983 6.977.847 6.990.830Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-426 -5.826 -6.252 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2.) 560.304 6.633.014 7.193.318 104.688 3.907.054 4.011.742Devlet Borçlanma Senetleri253.001 6.546.186 6.799.187 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar307.303 86.828 394.131 26.711 43.437 70.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 24.871.537 7.576.037 32.447.574 2.898.407 9.732.060 12.630.467Devlet Borçlanma Senetleri22.761.374 6.730.083 29.491.457 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.056 32.401 40.457 11.237 27.346 38.583Diğer Finansal Varlıklar2.102.107 813.553 2.915.660 94.539 390.827 485.366Türev Finansal Varlıklar27.928 444.014 471.942 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.928 444.014 471.942 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 44.168.657 26.879.809 71.048.466 32.535.710 25.009.784 57.545.494Krediler45.595.886 20.601.028 66.196.914 33.532.383 21.686.066 55.218.449Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.898.268 2.084.795 3.983.063 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 5.190.598 5.190.598 0 2.630.914 2.630.914Devlet Borçlanma Senetleri0 5.190.598 5.190.598 0 2.630.914 2.630.914Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.325.497 -996.612 -4.322.109 -2.402.838 -608.551 -3.011.389SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)524.698 0 524.698 473.326 0 473.326Satış Amaçlı524.698 0 524.698 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.055.885 951 1.056.836 1.033.995 957 1.034.952MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)156.187 11 156.198 133.955 25 133.980Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer156.187 11 156.198 133.955 25 133.980YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)25.067 0 25.067 25.146 0 25.146CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 467.940 0 467.940 358.097 0 358.097DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 986.193 1.247.720 2.233.913 658.556 937.874 1.596.430VARLIKLAR TOPLAMI76.142.350 57.470.425 133.612.775 40.587.093 63.852.252 104.439.345YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 43.692.271 60.732.509 104.424.780 35.410.329 50.084.058 85.494.387ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 1.985.364 4.790.015 6.775.379 923.177 4.468.500 5.391.677PARA PİYASALARINA BORÇLAR6.931.811 0 6.931.811 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER220.537 84.408 304.945 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 220.537 22.604 243.141 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 61.804 61.804 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 328.084 7.629 335.713 315.732 10.446 326.178KARŞILIKLAR(5.2.7.) 924.628 303.168 1.227.796 850.649 240.346 1.090.995Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı277.250 514 277.764 301.593 446 302.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar647.378 302.654 950.032 549.056 239.900 788.956CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 197.606 0 197.606 224.425 0 224.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.339.444 662.405 2.001.849 1.023.193 262.080 1.285.273ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 7.451.463 64.520 7.515.983 6.742.813 78.477 6.821.290Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 24.489 0 24.489Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler89.826 64.520 154.346 127.237 78.477 205.714Kar Yedekleri1.970.865 0 1.970.865 1.469.025 0 1.469.025Yasal Yedekler284.943 0 284.943 228.723 0 228.723Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri68.787 0 68.787 69.505 0 69.505Kar veya Zarar789.599 0 789.599 1.145.378 0 1.145.378Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı35.540 0 35.540 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı754.059 0 754.059 1.109.838 0 1.109.838Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI63.071.208 70.541.567 133.612.775 45.620.008 58.819.337 104.439.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.345.822 54.359.846 125.705.668 67.365.973 56.289.772 123.655.745GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.045.739 5.075.074 12.120.813 6.938.439 4.962.863 11.901.302Teminat Mektupları6.674.201 3.564.303 10.238.504 6.592.042 3.414.624 10.006.666Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler224.218 46.034 270.252 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler379.966 58.443 438.409 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları6.070.017 3.459.826 9.529.843 5.998.665 3.272.569 9.271.234Banka Kredileri3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler19.181 1.385.290 1.404.471 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler0 476.434 476.434 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler19.181 908.856 928.037 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden348.558 85.556 434.114 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.118.346 1.810.020 54.928.366 52.151.025 1.894.212 54.045.237Cayılamaz Taahhütler5.484.589 1.810.020 7.294.609 4.795.885 1.894.212 6.690.097Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri500.548 1.797.574 2.298.122 455.887 1.891.166 2.347.053İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri435.060 0 435.060 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.355.049 0 1.355.049 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.173.475 0 3.173.475 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.700 0 2.700 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 12.446 30.203 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 11.181.737 47.474.752 58.656.489 8.276.509 49.432.697 57.709.206Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar11.181.737 46.451.479 57.633.216 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri399.279 1.943.527 2.342.806 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri252.023 923.832 1.175.855 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri147.256 1.019.695 1.166.951 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.782.458 44.507.952 55.290.410 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER436.625.189 190.098.939 626.724.128 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER12.258.148 20.460.697 32.718.845 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.091.920 5.115.068 9.206.988 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler6.732.394 1.042.779 7.775.173 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.433.834 299.953 1.733.787 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 14.002.897 14.002.897 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER424.355.402 169.557.907 593.913.309 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler130.058 0 130.058 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 2.769.330 2.871.057 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia11.091.384 812.842 11.904.226 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul138.660.232 3.406.294 142.066.526 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler274.372.001 162.569.441 436.941.442 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 80.335 91.974 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI507.971.011 244.458.785 752.429.796 448.815.228 221.920.794 670.736.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.461.113 1.813.760Alınan Kar Payları3.561.183 4.112.042Ödenen Kar Payları-1.400.572 -1.940.865Alınan Temettüler8 12.953Alınan Ücret ve Komisyonlar380.395 379.925Elde Edilen Diğer Kazançlar625.744 935.290Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar165.360 67.416Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-586.155 -565.020Ödenen Vergiler-318.951 -266.806Diğer-3.888.125 -921.175Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.280.928 4.120.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.165.576 -2.250.548Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.786.733 -1.398.309Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.545.814 -5.634.691Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.420.078 2.115.037Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)313.241 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)18.639.050 15.361.477Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.360.343 -2.705.186Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.313.029 -1.131.511Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.819.815 5.934.417YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.480.449 -7.604.295İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-745.860 -30.801Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-21.805 -61.115Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller200 9.868Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-21.545.166 -6.541.359Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.053.527 1.596.229Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.035.983 -2.576.038Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-185.362 -1.079FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-40.510 -35.672Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-7.280 -8.814Kiralamaya İlişkin Ödemeler-33.230 -26.858Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 3.108.741 178.358Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.592.403 -1.527.192Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 18.893.086 6.680.124Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 12.300.683 5.152.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865481BIST