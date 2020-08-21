***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)879.404 622.315DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-12.474 9.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.474 9.619Yabancı Para Çevrim Farkları109.851 42.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-68.764 26.977Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)8.368 -14.579Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-110.941 -42.736Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.012 -2.577TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)866.930 631.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 42.534 21.193 -54.108 0 0 0 632.902 642.521 304 642.825Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 -62.234 61.720 -312 0 -312Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 215.766 -67.344 -171.533 0 1.495.286 153.173 632.902 6.266.484 25.416 6.291.900Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 109.851 -53.636 -68.689 0 0 0 868.419 855.945 148 856.093Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -739.471 -6.534 -746.255 128 -746.127Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 335.363 161.059 -254.125 0 1.997.186 -443.528 868.419 7.266.822 28.737 7.295.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 4.196.927 3.799.473 2.291.219 1.977.698Kredilerden Alınan Kar Payları2.920.859 3.037.683 1.456.447 1.559.506Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler12.044 59.563 11.262 32.596Bankalardan Alınan Gelirler129.287 157.833 68.000 82.553Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler957.053 380.099 664.434 221.117Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar154.390 35.321 117.890 22.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar708.034 271.756 491.426 156.967İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler94.629 73.022 55.118 41.706Finansal Kiralama Gelirleri151.675 127.798 76.759 66.144Diğer Kar Payı Gelirleri26.009 36.497 14.317 15.782KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.437.935 -2.005.055 -732.154 -1.037.220Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -981.079 -1.503.296 -457.452 -782.898Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -173.596 -115.793 -93.323 -58.297Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-80.419 -2.514 -77.619 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-169.549 -354.559 -87.162 -181.499Kiralama Kar Payı Giderleri-33.292 -28.893 -16.598 -14.526Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.758.992 1.794.418 1.559.065 940.478NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ126.137 182.336 65.924 93.094Alınan Ücret ve Komisyonlar415.245 400.136 203.809 205.259Gayri Nakdi Kredilerden90.109 87.220 43.300 43.394Diğer325.136 312.916 160.509 161.865Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-289.108 -217.800 -137.885 -112.165Gayri Nakdi Kredilere-5.335 -4.400 -2.791 -2.952Diğer(5.4.13.) -283.773 -213.400 -135.094 -109.213TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 8 19.584 8 18.781TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 886.380 608.796 270.021 343.367Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)51.983 19.315 28.313 6.302Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-464.933 157.689 -469.987 -58.446Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.299.330 431.792 711.695 395.511DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 845.680 1.072.572 337.135 498.984FAALİYET BRÜT KÂRI4.617.197 3.677.706 2.232.153 1.894.704BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.580.339 -1.375.412 -743.040 -725.454DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.8.) -140.276 -40.219 17.032 9.274PERSONEL GİDERLERİ (-)-675.328 -576.058 -315.804 -268.549DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.115.160 -903.295 -555.943 -459.785NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.106.094 782.722 634.398 450.190BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)9.439 7.364 5.002 4.094NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.115.533 790.086 639.400 454.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -236.129 -167.771 -130.378 -90.118Cari Vergi Karşılığı-326.475 -201.173 -211.001 -143.308Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-158.891 -203.711 -11.072 -4.208Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi249.237 237.113 91.695 57.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 879.404 622.315 509.022 364.166DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 879.404 622.315 509.022 364.166Grubun Karı (Zararı)868.419 632.902 500.093 364.759Azınlık Payları Karı (Zararı)10.985 -10.587 8.929 -593Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)28.286.363 30.014.155 58.300.518 5.972.726 38.569.420 44.542.146Nakit ve Nakit Benzerleri2.718.266 15.496.800 18.215.066 2.692.930 24.952.285 27.645.215Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.786.986 10.695.958 12.482.944 1.768.747 17.447.545 19.216.292Bankalar(5.1.3.) 931.706 4.806.668 5.738.374 924.323 7.507.605 8.431.928Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-426 -5.826 -6.252 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar667.977 6.603.645 7.271.622 368.125 3.891.546 4.259.671Devlet Borçlanma Senetleri253.001 6.546.186 6.799.187 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar414.976 57.459 472.435 290.148 27.929 318.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 24.872.192 7.471.570 32.343.762 2.892.901 9.562.353 12.455.254Devlet Borçlanma Senetleri22.761.374 6.730.083 29.491.457 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.711 32.401 41.112 5.731 27.346 33.077Diğer Finansal Varlıklar2.102.107 709.086 2.811.193 94.539 221.120 315.659Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 27.928 442.140 470.068 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.928 442.140 470.068 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 44.722.707 29.741.490 74.464.197 32.889.253 27.246.766 60.136.019Krediler45.595.886 23.179.084 68.774.970 33.532.383 23.726.265 57.258.648Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 1.898.268 2.084.795 3.983.063 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 554.050 5.489.228 6.043.278 353.543 2.859.381 3.212.924Devlet Borçlanma Senetleri201.040 5.335.528 5.536.568 176.942 2.725.997 2.902.939Diğer Finansal Varlıklar353.010 153.700 506.710 176.601 133.384 309.985Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.325.497 -1.011.617 -4.337.114 -2.402.838 -640.235 -3.043.073SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)524.698 0 524.698 473.326 0 473.326Satış Amaçlı524.698 0 524.698 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI73.500 0 73.500 64.061 0 64.061İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 49.820 0 49.820 40.381 0 40.381Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler49.820 0 49.820 40.381 0 40.381Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)829.648 13.064 842.712 810.202 36.141 846.343MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)160.624 70.363 230.987 137.303 64.696 201.999Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer160.624 70.363 230.987 137.303 64.696 201.999YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)37.567 0 37.567 37.646 0 37.646CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 489.616 66.595 556.211 373.350 43.503 416.853DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.555.550 1.315.407 2.870.957 1.311.288 971.897 2.283.185VARLIKLAR TOPLAMI76.680.273 61.221.074 137.901.347 42.069.155 66.932.423 109.001.578YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 43.662.125 63.851.143 107.513.268 35.167.424 52.828.711 87.996.135ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 109.568 990.695 1.100.263 160.847 286.378 447.225PARA PİYASALARINA BORÇLAR6.931.811 0 6.931.811 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.352.751 3.534.227 4.886.978 735.743 3.906.422 4.642.165GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER220.537 84.408 304.945 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 220.537 22.604 243.141 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 61.804 61.804 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 329.105 38.129 367.234 318.828 35.223 354.051KARŞILIKLAR(5.2.8.) 2.768.837 309.419 3.078.256 2.565.308 244.064 2.809.372Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı289.801 1.171 290.972 316.616 706 317.322Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)1.823.899 0 1.823.899 1.693.153 0 1.693.153Diğer Karşılıklar655.137 308.248 963.385 555.539 243.358 798.897CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 228.003 3.140 231.143 253.945 1.452 255.397ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 3.896.913 3.896.913 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 1.616.364 678.613 2.294.977 1.225.662 273.578 1.499.240ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 7.350.948 -55.389 7.295.559 7.240.711 -47.838 7.192.873Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 25.764 0 25.764Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler173.518 68.779 242.297 176.294 78.477 254.771Kar Yedekleri1.997.186 0 1.997.186 1.494.059 0 1.494.059Yasal Yedekler310.296 0 310.296 253.156 0 253.156Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri69.755 0 69.755 70.106 0 70.106Kar veya Zarar549.059 -124.168 424.891 1.539.449 -126.315 1.413.134Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-317.213 -126.315 -443.528 250.425 -111.232 139.193Dönem Net Kâr veya Zararı866.272 2.147 868.419 1.289.024 -15.083 1.273.941Azınlık Payları(5.2.13.) 28.737 0 28.737 28.461 0 28.461YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI64.570.049 73.331.298 137.901.347 47.798.158 61.203.420 109.001.578Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.043.593 53.859.319 124.902.912 67.066.872 56.290.702 123.357.574GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.743.518 5.079.670 11.823.188 6.639.338 4.963.915 11.603.253Teminat Mektupları6.371.980 3.568.730 9.940.710 6.292.941 3.415.529 9.708.470Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler224.218 46.034 270.252 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler379.966 58.443 438.409 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları5.767.796 3.464.253 9.232.049 5.699.564 3.273.474 8.973.038Banka Kredileri3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri3.799 39.925 43.724 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler19.181 1.385.290 1.404.471 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler0 476.434 476.434 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler19.181 908.856 928.037 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 169 169 0 147 147Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden348.558 85.556 434.114 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.118.338 1.795.213 54.913.551 52.151.025 1.893.989 54.045.014Cayılamaz Taahhütler5.484.581 1.795.213 7.279.794 4.795.885 1.893.989 6.689.874Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri500.540 1.782.767 2.283.307 455.887 1.890.943 2.346.830İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri435.060 0 435.060 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.355.049 0 1.355.049 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.173.475 0 3.173.475 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.700 0 2.700 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 12.446 30.203 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.633.757 0 47.633.757 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR11.181.737 46.984.436 58.166.173 8.276.509 49.432.798 57.709.307Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.023.273 1.023.273 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar11.181.737 45.961.163 57.142.900 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri399.279 1.453.211 1.852.490 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri252.023 678.848 930.871 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri147.256 774.363 921.619 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.782.458 44.507.952 55.290.410 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 101 101EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER436.625.189 190.098.939 626.724.128 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER12.258.148 20.460.697 32.718.845 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.091.920 5.115.068 9.206.988 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler6.732.394 1.042.779 7.775.173 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.433.834 299.953 1.733.787 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 14.002.897 14.002.897 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER424.355.402 169.557.907 593.913.309 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler130.058 0 130.058 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 2.769.330 2.871.057 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia11.091.384 812.842 11.904.226 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul138.660.232 3.406.294 142.066.526 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler274.372.001 162.569.441 436.941.442 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 80.335 91.974 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI507.668.782 243.958.258 751.627.040 448.516.127 221.921.724 670.437.851Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.595.800 1.788.749Alınan Kar Payları3.639.502 4.227.046Ödenen Kar Payları-1.388.449 -1.954.085Alınan Temettüler8 12.953Alınan Ücret ve Komisyonlar415.245 403.847Elde Edilen Diğer Kazançlar1.370.658 1.485.699Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar188.382 70.171Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-648.978 -616.032Ödenen Vergiler-520.402 -316.536Diğer-4.651.766 -1.524.314Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim9.981.633 7.855.934Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.992.659 -2.484.075Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-546.453 -717.348Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.109.516 -6.176.243Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.410.886 2.062.635Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)480.848 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)19.057.921 16.544.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-767 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)629.365 -354.051Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.873.780 -784.353Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.385.833 9.644.683YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.907.788 -7.840.873İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -19.398Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-27.554 -66.467Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller200 10.456Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-21.446.232 -6.722.510Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.053.527 1.596.229Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.022.691 -3.356.850Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar562.728 722.120Diğer-27.766 -4.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit323.134 -2.218.385Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.925.500 2.996.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.561.610 -5.129.809İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-7.280 -57.719Kiralamaya İlişkin Ödemeler-33.476 -26.857Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 3.218.186 180.375Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.980.635 -234.200Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 20.412.202 7.214.008Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 10.431.567 6.979.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870750BIST