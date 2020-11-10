***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.036.056 777.496DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-316.945 163.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-316.945 163.480Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-415.680 229.373Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)11.512 -16.994Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler87.223 -48.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)719.111 940.976Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.735 -13.255 0 0 0 777.496 940.976 0 940.976Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.077 0 0 -1.077 0 -1.077Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 88.198 -5.672 0 1.469.385 35.540 777.496 6.371.906 0 6.371.906Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.926 8.981 0 0 0 1.036.056 719.111 0 719.111Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -6.566 0 0 -1.078 6.566 0 -1.078 0 -1.078Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -133.889 0 0 1.970.505 58.198 1.036.056 7.532.043 0 7.532.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 6.666.024 5.625.937 2.607.796 1.956.885Kredilerden Alınan Kar Payları4.475.304 4.567.860 1.598.310 1.559.108Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.703 86.478 12.659 26.915Bankalardan Alınan Gelirler92.509 183.121 6.217 67.824Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.792.316 543.786 886.346 220.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar237.433 41.846 101.258 20.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.430.713 447.314 732.401 180.542İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler124.170 54.626 52.687 20.253Finansal Kiralama Gelirleri244.690 190.980 93.015 63.182Diğer Kar Payı Gelirleri36.502 53.712 11.249 18.943KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-2.250.396 -3.087.599 -810.414 -1.055.347Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.399.602 -2.344.683 -420.475 -827.454Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -549.213 -695.399 -202.007 -211.783Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-254.205 -2.514 -173.786 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-47.376 -45.003 -14.146 -16.110Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)4.415.628 2.538.338 1.797.382 901.538NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ255.629 339.638 81.787 109.726Alınan Ücret ve Komisyonlar584.547 565.732 204.152 189.518Gayri Nakdi Kredilerden102.828 107.360 33.358 35.338Diğer481.719 458.372 170.794 154.180Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-328.918 -226.094 -122.365 -79.792Gayri Nakdi Kredilere-22 -16 -6 -5Diğer(5.4.13.) -328.896 -226.078 -122.359 -79.787TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 68 2.922 60 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 844.334 886.401 72.892 321.374Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)50.070 26.935 -1.913 7.620Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)307.362 955.199 771.607 796.066Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)486.902 -95.733 -696.802 -482.312DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 400.258 802.190 138.769 175.566FAALİYET BRÜT KÂRI5.915.917 4.569.489 2.090.890 1.508.204BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.649.124 -2.152.806 -1.072.255 -780.625DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-227.390 -36.281 -94.612 -904PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -886.644 -762.689 -276.304 -238.601DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -833.215 -645.647 -283.720 -260.261NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.319.544 972.066 363.999 227.813BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.319.544 972.066 363.999 227.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -283.488 -194.570 -82.002 -51.784Cari Vergi Karşılığı-432.927 -172.329 -130.626 4.427Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-134.484 -194.309 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi283.923 172.068 48.624 -56.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.036.056 777.496 281.997 176.029DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.036.056 777.496 281.997 176.029Grubun Karı (Zararı)1.036.056 777.496 281.997 176.029Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)27.968.703 40.305.353 68.274.056 4.803.455 37.903.612 42.707.067Nakit ve Nakit Benzerleri1.301.080 24.665.713 25.966.793 1.781.590 24.099.321 25.880.911Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.276.456 20.544.218 21.820.674 1.768.747 17.124.339 18.893.086Bankalar(5.1.3.) 25.261 4.121.880 4.147.141 12.983 6.977.847 6.990.830Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-637 -385 -1.022 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2.) 989.441 7.055.315 8.044.756 104.688 3.907.054 4.011.742Devlet Borçlanma Senetleri401.164 6.997.599 7.398.763 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar588.277 57.716 645.993 26.711 43.437 70.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 24.449.183 8.124.634 32.573.817 2.898.407 9.732.060 12.630.467Devlet Borçlanma Senetleri24.338.752 7.922.447 32.261.199 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.056 18.660 26.716 11.237 27.346 38.583Diğer Finansal Varlıklar102.375 183.527 285.902 94.539 390.827 485.366Türev Finansal Varlıklar1.228.999 459.691 1.688.690 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.228.999 459.691 1.688.690 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 50.299.028 29.401.145 79.700.173 32.535.710 25.009.784 57.545.494Krediler51.775.823 22.273.202 74.049.025 33.532.383 21.686.066 55.218.449Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.374.498 2.509.191 4.883.689 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 5.999.181 5.999.181 0 2.630.914 2.630.914Devlet Borçlanma Senetleri0 5.999.181 5.999.181 0 2.630.914 2.630.914Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.851.293 -1.380.429 -5.231.722 -2.402.838 -608.551 -3.011.389SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)491.580 0 491.580 473.326 0 473.326Satış Amaçlı491.580 0 491.580 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.074.044 1.325 1.075.369 1.033.995 957 1.034.952MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)164.720 3 164.723 133.955 25 133.980Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer164.720 3 164.723 133.955 25 133.980YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)25.027 0 25.027 25.146 0 25.146CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 594.759 0 594.759 358.097 0 358.097DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 998.595 314.423 1.313.018 658.556 937.874 1.596.430VARLIKLAR TOPLAMI83.097.471 70.022.249 153.119.720 40.587.093 63.852.252 104.439.345YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 38.903.245 80.436.904 119.340.149 35.410.329 50.084.058 85.494.387ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 2.327.668 6.594.755 8.922.423 923.177 4.468.500 5.391.677PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.224.602 0 8.224.602 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER50.954 331.376 382.330 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 50.954 331.376 382.330 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 336.397 6.134 342.531 315.732 10.446 326.178KARŞILIKLAR(5.2.7.) 1.005.728 413.284 1.419.012 850.649 240.346 1.090.995Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı305.227 692 305.919 301.593 446 302.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar700.501 412.592 1.113.093 549.056 239.900 788.956CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 130.466 0 130.466 224.425 0 224.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.354.238 751.075 2.105.313 1.023.193 262.080 1.285.273ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 7.532.382 -339 7.532.043 6.742.813 78.477 6.821.290Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 24.489 0 24.489Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-133.550 -339 -133.889 127.237 78.477 205.714Kar Yedekleri1.970.505 0 1.970.505 1.469.025 0 1.469.025Yasal Yedekler284.943 0 284.943 228.723 0 228.723Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri68.427 0 68.427 69.505 0 69.505Kar veya Zarar1.094.254 0 1.094.254 1.145.378 0 1.145.378Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı58.198 0 58.198 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı1.036.056 0 1.036.056 1.109.838 0 1.109.838Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI59.865.680 93.254.040 153.119.720 45.620.008 58.819.337 104.439.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER81.391.394 72.540.928 153.932.322 67.365.973 56.289.772 123.655.745GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.167.212 5.238.984 12.406.196 6.938.439 4.962.863 11.901.302Teminat Mektupları6.699.134 3.457.696 10.156.830 6.592.042 3.414.624 10.006.666Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler213.988 46.153 260.141 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler398.895 64.204 463.099 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları6.086.251 3.347.339 9.433.590 5.998.665 3.272.569 9.271.234Banka Kredileri5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.229 1.632.682 1.648.911 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler0 631.870 631.870 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler16.229 1.000.812 1.017.041 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden446.585 97.823 544.408 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.773.545 2.810.552 56.584.097 52.151.025 1.894.212 54.045.237Cayılamaz Taahhütler6.003.664 2.810.552 8.814.216 4.795.885 1.894.212 6.690.097Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri807.206 2.810.552 3.617.758 455.887 1.891.166 2.347.053İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri473.571 0 473.571 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.378.013 0 1.378.013 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.324.278 0 3.324.278 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.839 0 2.839 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 20.450.637 64.491.392 84.942.029 8.276.509 49.432.697 57.709.206Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar20.450.637 64.491.392 84.942.029 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri511.976 1.659.727 2.171.703 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri408.972 680.753 1.089.725 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri103.004 978.974 1.081.978 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri19.938.661 62.831.665 82.770.326 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER465.541.665 216.908.352 682.450.017 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER13.240.238 25.002.101 38.242.339 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.946.036 8.508.057 12.454.093 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler7.759.037 1.115.662 8.874.699 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.535.165 351.370 1.886.535 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 15.027.012 15.027.012 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER452.289.788 191.814.837 644.104.625 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler183.101 0 183.101 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 3.143.623 3.245.350 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia13.130.543 939.428 14.069.971 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul146.126.396 3.858.927 149.985.323 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler292.748.021 183.872.859 476.620.880 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 91.414 103.053 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI546.933.059 289.449.280 836.382.339 448.815.228 221.920.794 670.736.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.330.914 212.910Alınan Kar Payları5.382.686 6.073.594Ödenen Kar Payları-2.301.527 -3.063.720Alınan Temettüler68 2.922Alınan Ücret ve Komisyonlar584.547 569.369Elde Edilen Diğer Kazançlar1.963.604 -303.030Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar193.288 132.549Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-890.614 -755.721Ödenen Vergiler-703.562 -594.716Diğer-897.576 -1.848.337Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.548.211 11.053.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.067.896 -2.297.895Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.945.432 -2.138.246Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-17.688.353 -6.709.183Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-83.835 1.094.200Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)314.714 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)22.589.142 22.650.062Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.989.443 -3.087.149Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.440.428 1.776.979Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.879.125 11.266.066YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.927.486 -7.367.608İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-745.860 -16.901Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-40.298 -21.908Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller317 19.976Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-22.824.279 -6.750.482Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.905.991 1.816.819Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.035.983 -2.427.959Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-187.374 12.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit333.989 -43.222Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları388.645 0Temettü Ödemeleri-7.280 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-47.376 -43.222Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 3.845.560 1.472.312Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.868.812 5.327.548Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 18.893.086 6.680.124Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 9.024.274 12.007.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887866BIST