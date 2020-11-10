***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
10.11.2020 19:15
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.036.056 777.496
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-316.945 163.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-316.945 163.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-415.680 229.373
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
11.512 -16.994
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.223 -48.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
719.111 940.976
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.735 -13.255 0 0 0 777.496 940.976 0 940.976
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.077 0 0 -1.077 0 -1.077
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 88.198 -5.672 0 1.469.385 35.540 777.496 6.371.906 0 6.371.906
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.926 8.981 0 0 0 1.036.056 719.111 0 719.111
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -6.566 0 0 -1.078 6.566 0 -1.078 0 -1.078
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -133.889 0 0 1.970.505 58.198 1.036.056 7.532.043 0 7.532.043
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 6.666.024 5.625.937 2.607.796 1.956.885
Kredilerden Alınan Kar Payları
4.475.304 4.567.860 1.598.310 1.559.108
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.703 86.478 12.659 26.915
Bankalardan Alınan Gelirler
92.509 183.121 6.217 67.824
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.792.316 543.786 886.346 220.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
237.433 41.846 101.258 20.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.430.713 447.314 732.401 180.542
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
124.170 54.626 52.687 20.253
Finansal Kiralama Gelirleri
244.690 190.980 93.015 63.182
Diğer Kar Payı Gelirleri
36.502 53.712 11.249 18.943
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-2.250.396 -3.087.599 -810.414 -1.055.347
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.399.602 -2.344.683 -420.475 -827.454
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -549.213 -695.399 -202.007 -211.783
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-254.205 -2.514 -173.786 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-47.376 -45.003 -14.146 -16.110
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
4.415.628 2.538.338 1.797.382 901.538
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
255.629 339.638 81.787 109.726
Alınan Ücret ve Komisyonlar
584.547 565.732 204.152 189.518
Gayri Nakdi Kredilerden
102.828 107.360 33.358 35.338
Diğer
481.719 458.372 170.794 154.180
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-328.918 -226.094 -122.365 -79.792
Gayri Nakdi Kredilere
-22 -16 -6 -5
Diğer
(5.4.13.) -328.896 -226.078 -122.359 -79.787
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 68 2.922 60 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 844.334 886.401 72.892 321.374
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
50.070 26.935 -1.913 7.620
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
307.362 955.199 771.607 796.066
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
486.902 -95.733 -696.802 -482.312
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 400.258 802.190 138.769 175.566
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.915.917 4.569.489 2.090.890 1.508.204
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.649.124 -2.152.806 -1.072.255 -780.625
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-227.390 -36.281 -94.612 -904
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -886.644 -762.689 -276.304 -238.601
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -833.215 -645.647 -283.720 -260.261
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.319.544 972.066 363.999 227.813
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 1.319.544 972.066 363.999 227.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -283.488 -194.570 -82.002 -51.784
Cari Vergi Karşılığı
-432.927 -172.329 -130.626 4.427
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-134.484 -194.309 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
283.923 172.068 48.624 -56.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.036.056 777.496 281.997 176.029
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.036.056 777.496 281.997 176.029
Grubun Karı (Zararı)
1.036.056 777.496 281.997 176.029
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
27.968.703 40.305.353 68.274.056 4.803.455 37.903.612 42.707.067
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.301.080 24.665.713 25.966.793 1.781.590 24.099.321 25.880.911
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.276.456 20.544.218 21.820.674 1.768.747 17.124.339 18.893.086
Bankalar
(5.1.3.) 25.261 4.121.880 4.147.141 12.983 6.977.847 6.990.830
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-637 -385 -1.022 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 989.441 7.055.315 8.044.756 104.688 3.907.054 4.011.742
Devlet Borçlanma Senetleri
401.164 6.997.599 7.398.763 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
588.277 57.716 645.993 26.711 43.437 70.148
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 24.449.183 8.124.634 32.573.817 2.898.407 9.732.060 12.630.467
Devlet Borçlanma Senetleri
24.338.752 7.922.447 32.261.199 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.056 18.660 26.716 11.237 27.346 38.583
Diğer Finansal Varlıklar
102.375 183.527 285.902 94.539 390.827 485.366
Türev Finansal Varlıklar
1.228.999 459.691 1.688.690 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.228.999 459.691 1.688.690 18.770 165.177 183.947
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 50.299.028 29.401.145 79.700.173 32.535.710 25.009.784 57.545.494
Krediler
51.775.823 22.273.202 74.049.025 33.532.383 21.686.066 55.218.449
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.374.498 2.509.191 4.883.689 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 5.999.181 5.999.181 0 2.630.914 2.630.914
Devlet Borçlanma Senetleri
0 5.999.181 5.999.181 0 2.630.914 2.630.914
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.851.293 -1.380.429 -5.231.722 -2.402.838 -608.551 -3.011.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
491.580 0 491.580 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
491.580 0 491.580 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.074.044 1.325 1.075.369 1.033.995 957 1.034.952
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
164.720 3 164.723 133.955 25 133.980
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
164.720 3 164.723 133.955 25 133.980
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.027 0 25.027 25.146 0 25.146
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 594.759 0 594.759 358.097 0 358.097
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 998.595 314.423 1.313.018 658.556 937.874 1.596.430
VARLIKLAR TOPLAMI
83.097.471 70.022.249 153.119.720 40.587.093 63.852.252 104.439.345
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 38.903.245 80.436.904 119.340.149 35.410.329 50.084.058 85.494.387
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 2.327.668 6.594.755 8.922.423 923.177 4.468.500 5.391.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.224.602 0 8.224.602 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
50.954 331.376 382.330 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 50.954 331.376 382.330 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 0 0 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 336.397 6.134 342.531 315.732 10.446 326.178
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 1.005.728 413.284 1.419.012 850.649 240.346 1.090.995
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
305.227 692 305.919 301.593 446 302.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
700.501 412.592 1.113.093 549.056 239.900 788.956
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 130.466 0 130.466 224.425 0 224.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.354.238 751.075 2.105.313 1.023.193 262.080 1.285.273
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 7.532.382 -339 7.532.043 6.742.813 78.477 6.821.290
Ödenmiş Sermaye
4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766
Sermaye Yedekleri
25.124 0 25.124 24.489 0 24.489
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 23.250 0 23.250
Hisse Senedi İptal Karları
1.874 0 1.874 1.239 0 1.239
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-133.550 -339 -133.889 127.237 78.477 205.714
Kar Yedekleri
1.970.505 0 1.970.505 1.469.025 0 1.469.025
Yasal Yedekler
284.943 0 284.943 228.723 0 228.723
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797
Diğer Kar Yedekleri
68.427 0 68.427 69.505 0 69.505
Kar veya Zarar
1.094.254 0 1.094.254 1.145.378 0 1.145.378
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
58.198 0 58.198 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.036.056 0 1.036.056 1.109.838 0 1.109.838
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
59.865.680 93.254.040 153.119.720 45.620.008 58.819.337 104.439.345
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
81.391.394 72.540.928 153.932.322 67.365.973 56.289.772 123.655.745
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 7.167.212 5.238.984 12.406.196 6.938.439 4.962.863 11.901.302
Teminat Mektupları
6.699.134 3.457.696 10.156.830 6.592.042 3.414.624 10.006.666
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
213.988 46.153 260.141 218.286 62.740 281.026
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
398.895 64.204 463.099 375.091 79.315 454.406
Diğer Teminat Mektupları
6.086.251 3.347.339 9.433.590 5.998.665 3.272.569 9.271.234
Banka Kredileri
5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035
İthalat Kabul Kredileri
5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.229 1.632.682 1.648.911 10.567 1.363.442 1.374.009
Belgeli Akreditifler
0 631.870 631.870 86 371.829 371.915
Diğer Akreditifler
16.229 1.000.812 1.017.041 10.481 991.613 1.002.094
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
446.585 97.823 544.408 327.284 138.308 465.592
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 53.773.545 2.810.552 56.584.097 52.151.025 1.894.212 54.045.237
Cayılamaz Taahhütler
6.003.664 2.810.552 8.814.216 4.795.885 1.894.212 6.690.097
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
807.206 2.810.552 3.617.758 455.887 1.891.166 2.347.053
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
473.571 0 473.571 358.094 0 358.094
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.378.013 0 1.378.013 1.305.235 0 1.305.235
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.324.278 0 3.324.278 2.656.398 0 2.656.398
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.839 0 2.839 2.514 0 2.514
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803
Cayılabilir Taahhütler
47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2.) 20.450.637 64.491.392 84.942.029 8.276.509 49.432.697 57.709.206
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 2.451.906 2.451.906
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
20.450.637 64.491.392 84.942.029 8.276.509 46.980.791 55.257.300
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
511.976 1.659.727 2.171.703 512.110 1.242.703 1.754.813
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
408.972 680.753 1.089.725 276.131 603.627 879.758
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
103.004 978.974 1.081.978 235.979 639.076 875.055
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
19.938.661 62.831.665 82.770.326 7.764.399 45.738.088 53.502.487
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
465.541.665 216.908.352 682.450.017 381.449.255 165.631.022 547.080.277
EMANET KIYMETLER
13.240.238 25.002.101 38.242.339 11.299.056 14.947.964 26.247.020
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.946.036 8.508.057 12.454.093 2.891.875 424.980 3.316.855
Tahsile Alınan Çekler
7.759.037 1.115.662 8.874.699 6.828.688 869.224 7.697.912
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.535.165 351.370 1.886.535 1.578.493 280.131 1.858.624
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 15.027.012 15.027.012 0 13.373.629 13.373.629
REHİNLİ KIYMETLER
452.289.788 191.814.837 644.104.625 370.138.560 150.613.354 520.751.914
Menkul Kıymetler
183.101 0 183.101 194.245 111.336 305.581
Teminat Senetleri
101.727 3.143.623 3.245.350 101.727 2.402.814 2.504.541
Emtia
13.130.543 939.428 14.069.971 8.938.138 701.641 9.639.779
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
146.126.396 3.858.927 149.985.323 124.206.037 2.983.314 127.189.351
Diğer Rehinli Kıymetler
292.748.021 183.872.859 476.620.880 236.698.413 144.414.249 381.112.662
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 91.414 103.053 11.639 69.704 81.343
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
546.933.059 289.449.280 836.382.339 448.815.228 221.920.794 670.736.022
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.330.914 212.910
Alınan Kar Payları
5.382.686 6.073.594
Ödenen Kar Payları
-2.301.527 -3.063.720
Alınan Temettüler
68 2.922
Alınan Ücret ve Komisyonlar
584.547 569.369
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.963.604 -303.030
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
193.288 132.549
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-890.614 -755.721
Ödenen Vergiler
-703.562 -594.716
Diğer
-897.576 -1.848.337
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.548.211 11.053.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.067.896 -2.297.895
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.945.432 -2.138.246
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.688.353 -6.709.183
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.835 1.094.200
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
314.714 -235.612
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
22.589.142 22.650.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.989.443 -3.087.149
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.440.428 1.776.979
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.879.125 11.266.066
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.927.486 -7.367.608
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-745.860 -16.901
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-40.298 -21.908
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
317 19.976
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.824.279 -6.750.482
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.905.991 1.816.819
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.035.983 -2.427.959
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-187.374 12.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
333.989 -43.222
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
388.645 0
Temettü Ödemeleri
-7.280 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-47.376 -43.222
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 3.845.560 1.472.312
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.868.812 5.327.548
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 18.893.086 6.680.124
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 9.024.274 12.007.672
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887866
BIST