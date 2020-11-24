***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.352.397 832.494DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-248.293 162.952Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-248.293 162.952Yabancı Para Çevrim Farkları261.833 10.483Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-415.680 228.726Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)11.512 -16.994Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-264.351 -11.011Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler158.393 -48.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.104.104 995.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10.483 176.735 -24.266 0 0 0 850.634 1.013.586 3.598 1.017.184Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 -70.245 61.720 -8.341 0 -8.341Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -13.296 0 0 183.715 88.198 -141.691 0 1.495.268 145.162 850.634 6.629.520 28.710 6.658.230Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 21.283 244.442 156.304 405.937 0 405.937Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 198.603 -185.436 0 1.494.059 155.285 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 261.833 -324.230 -185.896 0 0 0 1.342.862 1.094.569 1.057 1.095.626Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 -727.948 -6.534 -734.567 -6 -734.573Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 487.345 -125.627 -371.332 0 1.997.351 -415.913 1.342.862 7.517.134 29.512 7.546.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 6.878.846 5.840.046 4.973.138 4.018.271Kredilerden Alınan Kar Payları4.547.823 4.613.703 3.083.411 3.135.526Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler24.703 86.478 23.921 59.511Bankalardan Alınan Gelirler162.669 254.662 101.382 179.382Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.860.639 630.164 1.568.020 471.182Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar257.720 63.390 221.220 50.513Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.445.004 454.685 1.228.396 339.896İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler157.915 112.089 118.404 80.773Finansal Kiralama Gelirleri244.690 190.980 169.774 129.326Diğer Kar Payı Gelirleri38.322 64.059 26.630 43.344KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-2.248.696 -3.047.758 -1.542.915 -2.079.923Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.405.928 -2.324.175 -882.301 -1.603.777Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -283.320 -189.946 -203.047 -132.450Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-254.205 -2.514 -251.405 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-257.756 -486.120 -175.369 -313.060Kiralama Kar Payı Giderleri-47.487 -45.003 -30.793 -30.636Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)4.630.150 2.792.288 3.430.223 1.938.348NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ184.811 265.439 124.598 176.197Alınan Ücret ve Komisyonlar638.030 601.588 426.594 406.711Gayri Nakdi Kredilerden133.361 129.354 86.552 85.528Diğer504.669 472.234 340.042 321.183Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-453.219 -336.149 -301.996 -230.514Gayri Nakdi Kredilere-10.006 -6.621 -7.462 -5.173Diğer(5.4.13.) -443.213 -329.528 -294.534 -225.341TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 68 2.922 68 2.119TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 1.122.181 899.005 505.822 633.576Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)50.070 26.935 26.400 13.922Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)308.569 955.286 303.515 739.151Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)763.542 -83.216 175.907 -119.497DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 1.290.285 1.572.301 781.740 998.713FAALİYET BRÜT KÂRI7.227.495 5.531.955 4.842.451 3.748.953BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.654.574 -2.157.472 -1.817.275 -1.507.514DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-238.229 -43.294 -80.921 6.199PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -987.129 -840.450 -627.605 -532.941DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.654.814 -1.447.387 -1.095.597 -1.003.877NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.692.749 1.043.352 1.221.053 710.820BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)15.416 9.850 10.979 6.580NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.708.165 1.053.202 1.232.032 717.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -355.768 -220.708 -250.017 -143.055Cari Vergi Karşılığı-472.248 -210.554 -356.774 -152.689Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-192.641 -196.731 -44.822 2.772Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi309.121 186.577 151.579 6.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.352.397 832.494 982.015 574.345DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.352.397 832.494 982.015 574.345Grubun Karı (Zararı)1.342.862 850.634 974.536 582.491Azınlık Payları Karı (Zararı)9.535 -18.140 7.479 -8.146Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.259.345 41.319.656 70.579.001 5.972.726 38.569.420 44.542.146Nakit ve Nakit Benzerleri2.277.301 25.762.600 28.039.901 2.692.930 24.952.285 27.645.215Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.276.456 20.787.810 22.064.266 1.768.747 17.447.545 19.216.292Bankalar(5.1.3.) 1.001.482 4.975.175 5.976.657 924.323 7.507.605 8.431.928Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-637 -385 -1.022 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.303.207 7.051.181 8.354.388 368.125 3.891.546 4.259.671Devlet Borçlanma Senetleri401.164 6.997.599 7.398.763 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar902.043 53.582 955.625 290.148 27.929 318.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 24.449.838 8.046.660 32.496.498 2.892.901 9.562.353 12.455.254Devlet Borçlanma Senetleri24.338.752 7.922.447 32.261.199 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.711 18.660 27.371 5.731 27.346 33.077Diğer Finansal Varlıklar102.375 105.553 207.928 94.539 221.120 315.659Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 1.228.999 459.215 1.688.214 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.228.999 459.215 1.688.214 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 50.558.919 33.409.456 83.968.375 32.889.253 27.246.766 60.136.019Krediler51.775.853 25.922.775 77.698.628 33.532.383 23.726.265 57.258.648Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.374.498 2.509.191 4.883.689 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 259.861 6.377.853 6.637.714 353.543 2.859.381 3.212.924Devlet Borçlanma Senetleri259.861 6.195.644 6.455.505 176.942 2.725.997 2.902.939Diğer Finansal Varlıklar0 182.209 182.209 176.601 133.384 309.985Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.851.293 -1.400.363 -5.251.656 -2.402.838 -640.235 -3.043.073SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)491.580 0 491.580 473.326 0 473.326Satış Amaçlı491.580 0 491.580 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI79.477 0 79.477 64.061 0 64.061İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 55.797 0 55.797 40.381 0 40.381Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler55.797 0 55.797 40.381 0 40.381Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)846.501 15.704 862.205 810.202 36.141 846.343MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)169.559 80.539 250.098 137.303 64.696 201.999Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer169.559 80.539 250.098 137.303 64.696 201.999YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)37.527 0 37.527 37.646 0 37.646CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 623.155 89.181 712.336 373.350 43.503 416.853DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.637.838 388.265 2.026.103 1.311.288 971.897 2.283.185VARLIKLAR TOPLAMI83.703.901 75.302.801 159.006.702 42.069.155 66.932.423 109.001.578YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 38.872.030 84.886.679 123.758.709 35.167.424 52.828.711 87.996.135ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 174.973 2.752.687 2.927.660 160.847 286.378 447.225PARA PİYASALARINA BORÇLAR8.224.602 0 8.224.602 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.559.182 3.567.293 5.126.475 735.743 3.906.422 4.642.165GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER50.954 331.376 382.330 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 50.954 331.376 382.330 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 0 0 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 336.951 39.591 376.542 318.828 35.223 354.051KARŞILIKLAR(5.2.8.) 2.928.314 418.366 3.346.680 2.565.308 244.064 2.809.372Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı320.077 1.778 321.855 316.616 706 317.322Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)1.899.998 0 1.899.998 1.693.153 0 1.693.153Diğer Karşılıklar708.239 416.588 1.124.827 555.539 243.358 798.897CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 170.203 4.892 175.095 253.945 1.452 255.397ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.720.851 4.720.851 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 1.644.498 776.614 2.421.112 1.225.662 273.578 1.499.240ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 7.659.655 -113.009 7.546.646 7.240.711 -47.838 7.192.873Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 25.764 0 25.764Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.082 0 -19.082 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-17.536 7.922 -9.614 176.294 78.477 254.771Kar Yedekleri1.997.351 0 1.997.351 1.494.059 0 1.494.059Yasal Yedekler310.296 0 310.296 253.156 0 253.156Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri69.920 0 69.920 70.106 0 70.106Kar veya Zarar1.047.880 -120.931 926.949 1.539.449 -126.315 1.413.134Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-289.598 -126.315 -415.913 250.425 -111.232 139.193Dönem Net Kâr veya Zararı1.337.478 5.384 1.342.862 1.289.024 -15.083 1.273.941Azınlık Payları(5.2.13.) 29.512 0 29.512 28.461 0 28.461YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI61.621.362 97.385.340 159.006.702 47.798.158 61.203.420 109.001.578Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER81.089.132 72.309.820 153.398.952 67.066.872 56.290.702 123.357.574GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 6.864.991 5.244.296 12.109.287 6.639.338 4.963.915 11.603.253Teminat Mektupları6.396.913 3.462.944 9.859.857 6.292.941 3.415.529 9.708.470Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler213.988 46.153 260.141 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler398.895 64.204 463.099 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları5.784.030 3.352.587 9.136.617 5.699.564 3.273.474 8.973.038Banka Kredileri5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri5.264 50.783 56.047 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.229 1.632.682 1.648.911 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler0 631.870 631.870 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler16.229 1.000.812 1.017.041 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 64 64 0 147 147Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden446.585 97.823 544.408 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 53.773.504 2.806.529 56.580.033 52.151.025 1.893.989 54.045.014Cayılamaz Taahhütler6.003.623 2.806.529 8.810.152 4.795.885 1.893.989 6.689.874Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri807.165 2.806.529 3.613.694 455.887 1.890.943 2.346.830İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri473.571 0 473.571 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.378.013 0 1.378.013 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.324.278 0 3.324.278 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri2.839 0 2.839 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.769.881 0 47.769.881 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR20.450.637 64.258.995 84.709.632 8.276.509 49.432.798 57.709.307Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar20.450.637 64.258.995 84.709.632 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri511.976 1.427.330 1.939.306 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri408.972 564.337 973.309 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri103.004 862.993 965.997 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri19.938.661 62.831.665 82.770.326 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 101 101EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER465.541.665 216.908.352 682.450.017 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER13.240.238 25.002.101 38.242.339 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.946.036 8.508.057 12.454.093 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler7.759.037 1.115.662 8.874.699 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.535.165 351.370 1.886.535 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 15.027.012 15.027.012 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER452.289.788 191.814.837 644.104.625 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler183.101 0 183.101 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.727 3.143.623 3.245.350 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia13.130.543 939.428 14.069.971 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul146.126.396 3.858.927 149.985.323 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler292.748.021 183.872.859 476.620.880 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 91.414 103.053 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI546.630.797 289.218.172 835.848.969 448.516.127 221.921.724 670.437.851Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.403.863 869.583Alınan Kar Payları5.527.714 6.272.497Ödenen Kar Payları-2.249.661 -3.024.944Alınan Temettüler68 2.922Alınan Ücret ve Komisyonlar638.030 605.225Elde Edilen Diğer Kazançlar2.917.525 1.974.264Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar216.310 136.304Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-991.662 -825.895Ödenen Vergiler-740.441 -206.243Diğer-1.914.020 -4.064.547Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.707.474 7.084.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.146.162 -2.683.061Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-9.700.244 -6.531.116Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-18.881.344 -7.389.269Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-345.479 -1.074.532Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)631.694 -235.612Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)23.760.567 23.826.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-28 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.472.805 -459.924Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.915.665 1.631.529Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.111.337 7.954.395YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.023.568 -5.341.910İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -7.984Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-59.229 -27.502Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.928 10.130Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-22.823.652 -6.840.840Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.905.991 1.816.819Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.133.720 -1.432.778Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.123.478 1.125.120Diğer-40.364 15.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit499.901 -2.488.113Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.013.599 5.221.630Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.847.576 -7.608.802İhraç Edilen Sermaye Araçları388.645 0Temettü Ödemeleri-7.280 -57.719Kiralamaya İlişkin Ödemeler-47.487 -43.222Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 4.097.509 1.474.010Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.314.821 1.598.382Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 20.412.202 7.214.008Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 11.097.381 8.812.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889830BIST