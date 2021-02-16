***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.400.281 1.109.838DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-217.757 280.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.176 -5.786Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.220 -7.233Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.044 1.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-185.581 286.668Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-249.886 393.645Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)11.514 -21.235Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.791 -85.742TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.182.524 1.390.720Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 35.540 869.812 5.438.553 0 5.438.553Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.786 0 0 0 303.232 -16.564 0 0 0 1.109.838 1.390.720 0 1.390.720Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -869.812 -6.546 0 -6.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 -6.546 0 -6.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -32.176 0 0 0 -195.378 8.981 0 0 816 1.400.281 1.182.524 0 1.182.524Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.437 0 0 -1.437 0 -1.437Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 9.327.690 7.471.511Kredilerden Alınan Kar Payları6.174.377 6.012.483Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler37.473 86.722Bankalardan Alınan Gelirler122.188 249.554Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.602.952 800.637Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar313.832 66.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.118.146 655.442İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler170.974 78.732Finansal Kiralama Gelirleri342.754 259.612Diğer Kar Payı Gelirleri47.946 62.503KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.118.614 -3.975.600Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.923.295 -3.038.951Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -781.567 -871.989Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-354.479 -2.514İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-59.273 -62.146Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)6.209.076 3.495.911NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ350.721 468.907Alınan Ücret ve Komisyonlar784.516 769.720Gayri Nakdi Kredilerden136.800 144.524Diğer647.716 625.196Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-433.795 -300.813Gayri Nakdi Kredilere-29 -22Diğer(5.4.13.) -433.766 -300.791TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 68 2.841TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 571.361 1.274.256Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)45.028 32.116Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.213.019 465.170Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.739.352 776.970DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 648.066 783.319FAALİYET BRÜT KÂRI7.779.292 6.025.234BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -3.237.473 -2.615.137DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-309.703 -57.904PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.202.037 -1.026.615DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.177.396 -910.311NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.852.683 1.415.267BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.852.683 1.415.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -452.402 -305.429Cari Vergi Karşılığı-781.806 -401.181Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-134.484 -194.309Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi463.888 290.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.400.281 1.109.838DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.400.281 1.109.838Grubun Karı (Zararı)1.400.281 1.109.838Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.678.002 41.874.104 59.552.106 4.803.455 37.903.612 42.707.067Nakit ve Nakit Benzerleri1.170.297 29.286.305 30.456.602 1.781.590 24.099.321 25.880.911Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.144.427 23.503.483 24.647.910 1.768.747 17.124.339 18.893.086Bankalar(5.1.3.) 26.317 5.783.150 5.809.467 12.983 6.977.847 6.990.830Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-447 -328 -775 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2.) 996.392 6.843.055 7.839.447 104.688 3.907.054 4.011.742Devlet Borçlanma Senetleri315.651 6.735.347 7.050.998 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar680.741 107.708 788.449 26.711 43.437 70.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.382.767 5.412.306 20.795.073 2.898.407 9.732.060 12.630.467Devlet Borçlanma Senetleri15.299.606 5.190.032 20.489.638 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.056 40.405 48.461 11.237 27.346 38.583Diğer Finansal Varlıklar75.105 181.869 256.974 94.539 390.827 485.366Türev Finansal Varlıklar128.546 332.438 460.984 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı128.546 332.438 460.984 18.770 165.177 183.947Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 50.885.111 28.668.356 79.553.467 32.535.710 25.009.784 57.545.494Krediler52.228.515 21.814.537 74.043.052 33.532.383 21.686.066 55.218.449Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.360.266 2.650.730 5.010.996 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 5.931.297 5.931.297 0 2.630.914 2.630.914Devlet Borçlanma Senetleri0 5.931.297 5.931.297 0 2.630.914 2.630.914Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.703.670 -1.728.208 -5.431.878 -2.402.838 -608.551 -3.011.389SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)519.087 0 519.087 473.326 0 473.326Satış Amaçlı519.087 0 519.087 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 564.853 0 564.853İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 544.853 0 544.853Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 521.173 0 521.173Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.161.631 1.173 1.162.804 1.033.995 957 1.034.952MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)190.532 0 190.532 133.955 25 133.980Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer190.532 0 190.532 133.955 25 133.980YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)24.987 0 24.987 25.146 0 25.146CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 748.336 0 748.336 358.097 0 358.097DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 790.979 8.267.002 9.057.981 658.556 937.874 1.596.430VARLIKLAR TOPLAMI73.479.680 78.810.635 152.290.315 40.587.093 63.852.252 104.439.345YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 33.499.285 88.673.699 122.172.984 35.410.329 50.084.058 85.494.387ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 2.868.946 8.719.946 11.588.892 923.177 4.468.500 5.391.677PARA PİYASALARINA BORÇLAR185.225 0 185.225 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 340.115 3.910 344.025 315.732 10.446 326.178KARŞILIKLAR(5.2.7.) 1.170.443 400.358 1.570.801 850.649 240.346 1.090.995Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı418.183 659 418.842 301.593 446 302.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar752.260 399.699 1.151.959 549.056 239.900 788.956CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 348.052 0 348.052 224.425 0 224.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 4.590.265 4.590.265 0 3.380.983 3.380.983Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.590.265 4.590.265 0 3.380.983 3.380.983DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.289.708 528.460 1.818.168 1.023.193 262.080 1.285.273ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 7.904.654 90.443 7.995.097 6.742.813 78.477 6.821.290Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 3.995.766 0 3.995.766Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 24.489 0 24.489Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.239 0 1.239Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -19.082 0 -19.082Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-87.218 90.443 3.225 127.237 78.477 205.714Kar Yedekleri1.970.146 0 1.970.146 1.469.025 0 1.469.025Yasal Yedekler284.943 0 284.943 228.723 0 228.723Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.617.135 0 1.617.135 1.170.797 0 1.170.797Diğer Kar Yedekleri68.068 0 68.068 69.505 0 69.505Kar veya Zarar1.452.729 0 1.452.729 1.145.378 0 1.145.378Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.448 0 52.448 35.540 0 35.540Dönem Net Kâr veya Zararı1.400.281 0 1.400.281 1.109.838 0 1.109.838Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI48.996.914 103.293.401 152.290.315 45.620.008 58.819.337 104.439.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER86.652.466 78.342.083 164.994.549 67.365.973 56.289.772 123.655.745GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.470.036 4.393.458 11.863.494 6.938.439 4.962.863 11.901.302Teminat Mektupları6.997.497 2.593.297 9.590.794 6.592.042 3.414.624 10.006.666Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler210.252 41.900 252.152 218.286 62.740 281.026Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler408.225 60.079 468.304 375.091 79.315 454.406Diğer Teminat Mektupları6.379.020 2.491.318 8.870.338 5.998.665 3.272.569 9.271.234Banka Kredileri5.503 35.493 40.996 8.546 46.489 55.035İthalat Kabul Kredileri5.503 35.493 40.996 8.546 46.489 55.035Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler14.424 1.670.598 1.685.022 10.567 1.363.442 1.374.009Belgeli Akreditifler0 756.822 756.822 86 371.829 371.915Diğer Akreditifler14.424 913.776 928.200 10.481 991.613 1.002.094Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden452.612 94.070 546.682 327.284 138.308 465.592Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 54.000.945 2.301.565 56.302.510 52.151.025 1.894.212 54.045.237Cayılamaz Taahhütler6.228.351 2.301.565 8.529.916 4.795.885 1.894.212 6.690.097Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri776.146 2.301.565 3.077.711 455.887 1.891.166 2.347.053İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri555.059 0 555.059 358.094 0 358.094Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.372.786 0 1.372.786 1.305.235 0 1.305.235İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.503.366 0 3.503.366 2.656.398 0 2.656.398Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.237 0 3.237 2.514 0 2.514Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 0 17.757 17.757 3.046 20.803Cayılabilir Taahhütler47.772.594 0 47.772.594 47.355.140 0 47.355.140Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri47.772.594 0 47.772.594 47.355.140 0 47.355.140Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 25.181.485 71.647.060 96.828.545 8.276.509 49.432.697 57.709.206Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 2.451.906 2.451.906Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar25.181.485 71.647.060 96.828.545 8.276.509 46.980.791 55.257.300Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.083.945 2.130.485 3.214.430 512.110 1.242.703 1.754.813Vadeli Döviz Alım İşlemleri785.976 843.754 1.629.730 276.131 603.627 879.758Vadeli Döviz Satım İşlemleri297.969 1.286.731 1.584.700 235.979 639.076 875.055Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri24.097.540 69.516.575 93.614.115 7.764.399 45.738.088 53.502.487Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER478.587.067 203.218.899 681.805.966 381.449.255 165.631.022 547.080.277EMANET KIYMETLER13.171.821 20.387.564 33.559.385 11.299.056 14.947.964 26.247.020Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler3.145.487 7.054.819 10.200.306 2.891.875 424.980 3.316.855Tahsile Alınan Çekler8.485.888 1.082.506 9.568.394 6.828.688 869.224 7.697.912Tahsile Alınan Ticari Senetler1.540.446 312.851 1.853.297 1.578.493 280.131 1.858.624Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 11.937.388 11.937.388 0 13.373.629 13.373.629REHİNLİ KIYMETLER465.403.607 182.743.974 648.147.581 370.138.560 150.613.354 520.751.914Menkul Kıymetler149.465 0 149.465 194.245 111.336 305.581Teminat Senetleri101.128 2.996.008 3.097.136 101.727 2.402.814 2.504.541Emtia14.297.126 913.904 15.211.030 8.938.138 701.641 9.639.779Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul147.051.571 3.715.371 150.766.942 124.206.037 2.983.314 127.189.351Diğer Rehinli Kıymetler303.804.317 175.118.691 478.923.008 236.698.413 144.414.249 381.112.662Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 87.361 99.000 11.639 69.704 81.343BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI565.239.533 281.560.982 846.800.515 448.815.228 221.920.794 670.736.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.759.362 2.919.896Alınan Kar Payları8.328.926 8.005.455Ödenen Kar Payları-2.987.106 -3.917.151Alınan Temettüler68 2.841Alınan Ücret ve Komisyonlar839.827 769.720Elde Edilen Diğer Kazançlar1.848.073 2.170.443Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar351.422 431.694Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.317.534 -1.099.923Ödenen Vergiler-865.421 -726.502Diğer-1.438.893 -2.716.681Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.116.167 14.804.111Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.240.768 -3.524.324Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-11.487.983 -564.636Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-20.068.746 -12.696.274Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.803.862 261.964Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)169.751 436.221Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)28.933.181 31.065.402Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.952.671 -4.746.536Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.429.589 4.572.294Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.356.805 17.724.007YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.296.493 -8.553.521İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-745.860 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-127.693 -118.542Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller194.500 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-13.090.115 -5.746.318Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.067.423 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.391.273 -2.595.429Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-203.475 -93.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit322.094 1.354.442Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları388.646 1.423.134Temettü Ödemeleri-7.280 -6.546Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.272 -62.146Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.4) 5.409.401 1.688.034Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.921.803 12.212.962Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 18.893.086 6.680.124Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 11.971.283 18.893.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910220BIST