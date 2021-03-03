***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
03.03.2021 19:30
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.712.868 1.276.393
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-160.781 281.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.176 -5.786
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.220 -7.233
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.044 1.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-128.605 287.501
Yabancı Para Çevrim Farkları
260.831 52.280
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-249.886 389.097
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
11.514 -21.235
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-263.591 -51.447
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.527 -81.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.552.087 1.558.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399
Yeni Bakiye
3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.786 0 0 52.280 303.232 -68.011 0 0 0 1.273.941 1.555.656 3.328 1.558.984
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.025 -76.214 61.720 -15.519 21 -15.498
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937
Yeni Bakiye
3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -32.176 0 0 260.831 -199.908 -190.344 0 0 816 1.746.138 1.585.357 1.539 1.586.896
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 -631 -718.422 -6.534 -741.679 4 -741.675
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 9.646.347 7.745.856
Kredilerden Alınan Kar Payları
6.283.767 6.077.584
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.473 86.722
Bankalardan Alınan Gelirler
229.931 348.009
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.702.365 907.934
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
342.538 96.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.121.615 665.164
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
238.212 146.576
Finansal Kiralama Gelirleri
342.754 259.612
Diğer Kar Payı Gelirleri
50.057 65.995
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.111.225 -3.932.137
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.934.858 -3.013.663
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -396.952 -272.103
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-354.479 -2.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-365.387 -581.094
Kiralama Kar Payı Giderleri
-59.549 -62.763
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
6.535.122 3.813.719
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
261.839 368.932
Alınan Ücret ve Komisyonlar
862.342 818.966
Gayri Nakdi Kredilerden
136.800 175.096
Diğer
725.542 643.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-600.503 -450.034
Gayri Nakdi Kredilere
-11.835 -8.633
Diğer
(5.4.13.) -588.668 -441.401
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 68 2.841
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 847.844 1.328.159
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
45.028 32.116
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.210.668 464.803
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.013.484 831.240
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 1.819.357 1.930.377
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.464.230 7.444.028
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -3.240.522 -2.640.410
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-325.218 -68.562
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -1.342.912 -1.132.226
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -2.312.022 -1.992.008
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.243.556 1.610.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
20.930 13.727
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 2.264.486 1.624.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -551.618 -348.156
Cari Vergi Karşılığı
-826.371 -451.634
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-187.277 -205.627
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
462.030 309.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 1.712.868 1.276.393
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 1.712.868 1.276.393
Grubun Karı (Zararı)
1.746.138 1.273.941
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-33.270 2.452
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.713.223 42.715.415 61.428.638 5.972.726 38.569.420 44.542.146
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.258.436 30.222.312 32.480.748 2.692.930 24.952.285 27.645.215
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.144.427 23.966.543 25.110.970 1.768.747 17.447.545 19.216.292
Bankalar
(5.1.3.) 1.114.456 6.256.097 7.370.553 924.323 7.507.605 8.431.928
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-447 -328 -775 -140 -2.865 -3.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
942.789 6.820.410 7.763.199 368.125 3.891.546 4.259.671
Devlet Borçlanma Senetleri
315.651 6.735.347 7.050.998 77.977 3.863.617 3.941.594
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
627.138 85.063 712.201 290.148 27.929 318.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 15.383.452 5.339.633 20.723.085 2.892.901 9.562.353 12.455.254
Devlet Borçlanma Senetleri
15.299.606 5.190.032 20.489.638 2.792.631 9.313.887 12.106.518
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.741 40.405 49.146 5.731 27.346 33.077
Diğer Finansal Varlıklar
75.105 109.196 184.301 94.539 221.120 315.659
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 128.546 333.060 461.606 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
128.546 333.060 461.606 18.770 163.236 182.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 51.153.513 32.863.417 84.016.930 32.889.253 27.246.766 60.136.019
Krediler
52.228.594 25.726.231 77.954.825 33.532.383 23.726.265 57.258.648
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 2.360.266 2.650.730 5.010.996 1.406.165 1.301.355 2.707.520
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 268.323 6.231.487 6.499.810 353.543 2.859.381 3.212.924
Devlet Borçlanma Senetleri
268.323 6.049.489 6.317.812 176.942 2.725.997 2.902.939
Diğer Finansal Varlıklar
0 181.998 181.998 176.601 133.384 309.985
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.703.670 -1.745.031 -5.448.701 -2.402.838 -640.235 -3.043.073
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
519.087 0 519.087 473.326 0 473.326
Satış Amaçlı
519.087 0 519.087 473.326 0 473.326
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
84.991 0 84.991 64.061 0 64.061
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 61.311 0 61.311 40.381 0 40.381
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
61.311 0 61.311 40.381 0 40.381
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
909.226 14.856 924.082 810.202 36.141 846.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
195.884 77.261 273.145 137.303 64.696 201.999
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
195.884 77.261 273.145 137.303 64.696 201.999
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
77.457 0 77.457 37.646 0 37.646
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15.) 761.880 73.642 835.522 373.350 43.503 416.853
DİĞER AKTİFLER
(5.1.17.) 1.710.414 8.326.847 10.037.261 1.311.288 971.897 2.283.185
VARLIKLAR TOPLAMI
74.125.675 84.071.438 158.197.113 42.069.155 66.932.423 109.001.578
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 33.478.939 93.215.622 126.694.561 35.167.424 52.828.711 87.996.135
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 175.272 5.029.049 5.204.321 160.847 286.378 447.225
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
185.225 0 185.225 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.821.975 3.337.298 5.159.273 735.743 3.906.422 4.642.165
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 294.447 424.137
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 164.719 294.409
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7.) 0 0 0 0 129.728 129.728
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6.) 345.320 3.974 349.294 318.828 35.223 354.051
KARŞILIKLAR
(5.2.8.) 3.316.160 406.642 3.722.802 2.565.308 244.064 2.809.372
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
436.440 1.014 437.454 316.616 706 317.322
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.118.814 0 2.118.814 1.693.153 0 1.693.153
Diğer Karşılıklar
760.906 405.628 1.166.534 555.539 243.358 798.897
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9.1.) 388.013 1.857 389.870 253.945 1.452 255.397
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.11.) 0 4.590.265 4.590.265 0