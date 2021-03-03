***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.712.868 1.276.393DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-160.781 281.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.176 -5.786Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.220 -7.233Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.044 1.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-128.605 287.501Yabancı Para Çevrim Farkları260.831 52.280Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-249.886 389.097Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)11.514 -21.235Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-263.591 -51.447Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler112.527 -81.194TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.552.087 1.558.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -117.150 -88.812 0 1.110.535 -1.160 809.543 5.394.422 25.112 5.419.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 154.865 98.493 266.399 0 266.399Yeni Bakiye3.497.322 24.208 0 0 0 -13.296 0 0 173.232 -88.537 -117.425 0 1.123.576 153.705 908.036 5.660.821 25.112 5.685.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -5.786 0 0 52.280 303.232 -68.011 0 0 0 1.273.941 1.555.656 3.328 1.558.984Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.025 -76.214 61.720 -15.519 21 -15.498Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.508 61.702 -969.756 -36.546 0 -36.546Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -6.546 -36.546 0 -36.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 0 -863.266 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.242 91.702 -99.944 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -32.176 0 0 260.831 -199.908 -190.344 0 0 816 1.746.138 1.585.357 1.539 1.586.896Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 -631 -718.422 -6.534 -741.679 4 -741.675Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 9.646.347 7.745.856Kredilerden Alınan Kar Payları6.283.767 6.077.584Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler37.473 86.722Bankalardan Alınan Gelirler229.931 348.009Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.702.365 907.934Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar342.538 96.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.121.615 665.164İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler238.212 146.576Finansal Kiralama Gelirleri342.754 259.612Diğer Kar Payı Gelirleri50.057 65.995KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.111.225 -3.932.137Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.934.858 -3.013.663Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -396.952 -272.103Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-354.479 -2.514İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-365.387 -581.094Kiralama Kar Payı Giderleri-59.549 -62.763Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)6.535.122 3.813.719NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ261.839 368.932Alınan Ücret ve Komisyonlar862.342 818.966Gayri Nakdi Kredilerden136.800 175.096Diğer725.542 643.870Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-600.503 -450.034Gayri Nakdi Kredilere-11.835 -8.633Diğer(5.4.13.) -588.668 -441.401TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 68 2.841TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 847.844 1.328.159Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)45.028 32.116Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.210.668 464.803Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.013.484 831.240DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 1.819.357 1.930.377FAALİYET BRÜT KÂRI9.464.230 7.444.028BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -3.240.522 -2.640.410DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-325.218 -68.562PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.342.912 -1.132.226DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -2.312.022 -1.992.008NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.243.556 1.610.822BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)20.930 13.727NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 2.264.486 1.624.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -551.618 -348.156Cari Vergi Karşılığı-826.371 -451.634Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-187.277 -205.627Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi462.030 309.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.712.868 1.276.393DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.712.868 1.276.393Grubun Karı (Zararı)1.746.138 1.273.941Azınlık Payları Karı (Zararı)-33.270 2.452Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.713.223 42.715.415 61.428.638 5.972.726 38.569.420 44.542.146Nakit ve Nakit Benzerleri2.258.436 30.222.312 32.480.748 2.692.930 24.952.285 27.645.215Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 1.144.427 23.966.543 25.110.970 1.768.747 17.447.545 19.216.292Bankalar(5.1.3.) 1.114.456 6.256.097 7.370.553 924.323 7.507.605 8.431.928Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-447 -328 -775 -140 -2.865 -3.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar942.789 6.820.410 7.763.199 368.125 3.891.546 4.259.671Devlet Borçlanma Senetleri315.651 6.735.347 7.050.998 77.977 3.863.617 3.941.594Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar627.138 85.063 712.201 290.148 27.929 318.077Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.383.452 5.339.633 20.723.085 2.892.901 9.562.353 12.455.254Devlet Borçlanma Senetleri15.299.606 5.190.032 20.489.638 2.792.631 9.313.887 12.106.518Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.741 40.405 49.146 5.731 27.346 33.077Diğer Finansal Varlıklar75.105 109.196 184.301 94.539 221.120 315.659Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 128.546 333.060 461.606 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı128.546 333.060 461.606 18.770 163.236 182.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 51.153.513 32.863.417 84.016.930 32.889.253 27.246.766 60.136.019Krediler52.228.594 25.726.231 77.954.825 33.532.383 23.726.265 57.258.648Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.360.266 2.650.730 5.010.996 1.406.165 1.301.355 2.707.520İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 268.323 6.231.487 6.499.810 353.543 2.859.381 3.212.924Devlet Borçlanma Senetleri268.323 6.049.489 6.317.812 176.942 2.725.997 2.902.939Diğer Finansal Varlıklar0 181.998 181.998 176.601 133.384 309.985Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-3.703.670 -1.745.031 -5.448.701 -2.402.838 -640.235 -3.043.073SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)519.087 0 519.087 473.326 0 473.326Satış Amaçlı519.087 0 519.087 473.326 0 473.326Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI84.991 0 84.991 64.061 0 64.061İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 61.311 0 61.311 40.381 0 40.381Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler61.311 0 61.311 40.381 0 40.381Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)909.226 14.856 924.082 810.202 36.141 846.343MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)195.884 77.261 273.145 137.303 64.696 201.999Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer195.884 77.261 273.145 137.303 64.696 201.999YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)77.457 0 77.457 37.646 0 37.646CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 761.880 73.642 835.522 373.350 43.503 416.853DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.710.414 8.326.847 10.037.261 1.311.288 971.897 2.283.185VARLIKLAR TOPLAMI74.125.675 84.071.438 158.197.113 42.069.155 66.932.423 109.001.578YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 33.478.939 93.215.622 126.694.561 35.167.424 52.828.711 87.996.135ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 175.272 5.029.049 5.204.321 160.847 286.378 447.225PARA PİYASALARINA BORÇLAR185.225 0 185.225 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.821.975 3.337.298 5.159.273 735.743 3.906.422 4.642.165GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 294.447 424.137Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 1.390.486 286.320 1.676.806 129.690 164.719 294.409Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 0 0 0 129.728 129.728KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 345.320 3.974 349.294 318.828 35.223 354.051KARŞILIKLAR(5.2.8.) 3.316.160 406.642 3.722.802 2.565.308 244.064 2.809.372Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı436.440 1.014 437.454 316.616 706 317.322Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.118.814 0 2.118.814 1.693.153 0 1.693.153Diğer Karşılıklar760.906 405.628 1.166.534 555.539 243.358 798.897CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 388.013 1.857 389.870 253.945 1.452 255.397ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 4.590.265 4.590.265 0