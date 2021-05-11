***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)459.247 315.837DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-260.264 -304.359Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-260.264 -304.359Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-325.330 -390.597Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 414Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.066 85.824TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.983 11.478Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.681 322 0 0 0 315.837 11.478 0 11.478Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -89.986 -8.659 0 1.971.224 35.540 315.837 6.825.129 0 6.825.129Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.264 0 0 0 0 459.247 198.983 0 198.983Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 -359 0 -359Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -257.039 0 0 3.360.936 52.448 459.247 8.184.589 0 8.184.589Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 2.824.356 1.841.555Kredilerden Alınan Kar Payları1.796.510 1.444.063Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler28.580 782Bankalardan Alınan Gelirler19.469 39.434Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler866.764 270.835Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar68.101 30.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar779.237 211.213İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler19.426 28.972Finansal Kiralama Gelirleri106.804 74.916Diğer Kar Payı Gelirleri6.229 11.525KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.071.305 -707.120Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -620.334 -524.298Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -275.506 -163.354Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-163.202 -2.800İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-12.263 -16.668Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.753.051 1.134.435NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ124.234 84.205Alınan Ücret ve Komisyonlar224.255 194.378Gayri Nakdi Kredilerden33.842 35.880Diğer190.413 158.498Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-100.021 -110.173Gayri Nakdi Kredilere-5 -6Diğer(5.4.13.) -100.016 -110.167TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 756 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 47.378 551.891Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)29.444 23.670Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.271.763 4.168Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.253.829 524.053DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 448.035 221.324FAALİYET BRÜT KÂRI2.373.454 1.991.855BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.049.609 -836.476DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-50.259 -152.508PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -370.171 -327.946DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -328.319 -270.097NET FAALİYET KARI (ZARARI)575.096 404.828BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 575.096 404.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -115.849 -88.991Cari Vergi Karşılığı-355.659 -105.129Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.366 -134.484Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi260.176 150.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 459.247 315.837DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 459.247 315.837Grubun Karı (Zararı)459.247 315.837Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.130.624 51.096.051 70.226.675 17.678.002 41.874.104 59.552.106Nakit ve Nakit Benzerleri2.301.697 33.670.038 35.971.735 1.170.297 29.286.305 30.456.602Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.264.869 29.316.081 31.580.950 1.144.427 23.503.483 24.647.910Bankalar(5.1.3.) 37.221 4.354.866 4.392.087 26.317 5.783.150 5.809.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-393 -909 -1.302 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2.) 476.299 7.897.775 8.374.074 996.392 6.843.055 7.839.447Devlet Borçlanma Senetleri319.093 7.718.149 8.037.242 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar157.206 179.626 336.832 680.741 107.708 788.449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.356.602 9.360.834 24.717.436 15.382.767 5.412.306 20.795.073Devlet Borçlanma Senetleri15.292.268 9.199.836 24.492.104 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.056 44.003 52.059 8.056 40.405 48.461Diğer Finansal Varlıklar56.278 116.995 173.273 75.105 181.869 256.974Türev Finansal Varlıklar996.026 167.404 1.163.430 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı996.026 167.404 1.163.430 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 48.183.550 37.352.796 85.536.346 50.885.111 28.668.356 79.553.467Krediler50.087.375 32.609.464 82.696.839 52.228.515 21.814.537 74.043.052Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.508.639 4.008.304 6.516.943 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.504.339 2.504.339 0 5.931.297 5.931.297Devlet Borçlanma Senetleri0 2.504.339 2.504.339 0 5.931.297 5.931.297Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.412.464 -1.769.311 -6.181.775 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)515.576 0 515.576 519.087 0 519.087Satış Amaçlı515.576 0 515.576 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.185.113 1.219 1.186.332 1.161.631 1.173 1.162.804MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)202.995 0 202.995 190.532 0 190.532Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer202.995 0 202.995 190.532 0 190.532YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)24.948 0 24.948 24.987 0 24.987CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.053.212 0 1.053.212 748.336 0 748.336DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 928.748 2.463.893 3.392.641 790.979 8.267.002 9.057.981VARLIKLAR TOPLAMI72.705.781 90.913.959 163.619.740 73.479.680 78.810.635 152.290.315YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 42.446.550 89.714.335 132.160.885 33.499.285 88.673.699 122.172.984ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 3.504.538 8.746.119 12.250.657 2.868.946 8.719.946 11.588.892PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.404.605 0 3.404.605 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER39.835 624.241 664.076 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 39.835 624.241 664.076 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 343.950 675 344.625 340.115 3.910 344.025KARŞILIKLAR(5.2.7.) 1.049.862 383.924 1.433.786 1.170.443 400.358 1.570.801Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı351.376 740 352.116 418.183 659 418.842Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar698.486 383.184 1.081.670 752.260 399.699 1.151.959CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 356.229 0 356.229 348.052 0 348.052ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.385.551 1.326.079 2.711.630 1.289.708 528.460 1.818.168ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 8.139.476 45.113 8.184.589 7.904.654 90.443 7.995.097Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 25.124 0 25.124Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-302.152 45.113 -257.039 -87.218 90.443 3.225Kar Yedekleri3.360.936 0 3.360.936 1.970.146 0 1.970.146Yasal Yedekler355.870 0 355.870 284.943 0 284.943Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri68.216 0 68.216 68.068 0 68.068Kar veya Zarar511.695 0 511.695 1.452.729 0 1.452.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.448 0 52.448 52.448 0 52.448Dönem Net Kâr veya Zararı459.247 0 459.247 1.400.281 0 1.400.281Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI60.670.596 102.949.144 163.619.740 48.996.914 103.293.401 152.290.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER75.586.553 70.533.259 146.119.812 86.652.466 78.342.083 164.994.549GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.552.407 5.240.063 12.792.470 7.470.036 4.393.458 11.863.494Teminat Mektupları7.039.666 2.615.556 9.655.222 6.997.497 2.593.297 9.590.794Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler192.320 38.735 231.055 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler394.083 30.492 424.575 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.453.263 2.546.329 8.999.592 6.379.020 2.491.318 8.870.338Banka Kredileri7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler22.454 2.483.517 2.505.971 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.202.043 1.202.043 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler22.454 1.281.474 1.303.928 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden482.457 100.206 582.663 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 55.813.117 4.279.945 60.093.062 54.000.945 2.301.565 56.302.510Cayılamaz Taahhütler7.523.854 4.279.945 11.803.799 6.228.351 2.301.565 8.529.916Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.144.821 4.245.415 5.390.236 776.146 2.301.565 3.077.711İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 779 779 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri662.683 0 662.683 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.730.539 0 1.730.539 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.964.583 0 3.964.583 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.471 0 3.471 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 33.751 51.508 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 12.221.029 61.013.251 73.234.280 25.181.485 71.647.060 96.828.545Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar12.221.029 61.013.251 73.234.280 25.181.485 71.647.060 96.828.545Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.907.460 2.940.009 4.847.469 1.083.945 2.130.485 3.214.430Vadeli Döviz Alım İşlemleri525.788 1.914.055 2.439.843 785.976 843.754 1.629.730Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.381.672 1.025.954 2.407.626 297.969 1.286.731 1.584.700Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.313.569 58.073.242 68.386.811 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER515.998.135 225.620.870 741.619.005 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER15.255.382 25.820.015 41.075.397 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.107.103 7.175.837 11.282.940 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler9.533.400 1.313.613 10.847.013 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.614.879 381.793 1.996.672 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 16.948.772 16.948.772 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER500.731.114 199.703.133 700.434.247 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler213.193 0 213.193 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.360.300 3.461.397 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia16.041.526 1.028.203 17.069.729 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul151.455.492 4.149.704 155.605.196 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler332.919.806 191.164.926 524.084.732 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 97.722 109.361 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI591.584.688 296.154.129 887.738.817 565.239.533 281.560.982 846.800.515Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.555.691 -10.999Alınan Kar Payları2.095.995 1.756.366Ödenen Kar Payları-1.101.072 -809.251Alınan Temettüler756 0Alınan Ücret ve Komisyonlar224.255 194.378Elde Edilen Diğer Kazançlar692.718 527.090Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar183.821 115.245Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-303.445 -272.108Ödenen Vergiler-77.487 -78.955Diğer-159.850 -1.443.764Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.144.230 1.250.301Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış19.825 -1.900.719Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.773.176 2.675.967Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.765.940 -12.273.967Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.687.018 -777.605Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)324.607 703.538Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.134.590 12.637.662Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-72.798 169.051Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.590.104 16.374Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.699.921 1.239.302YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları228.621 -4.160.786İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.489 -24.641Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26.291 92Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.975.429 -2.238.902Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar742.636 139.964Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -2.035.983Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.426.958 0Diğer31.654 -1.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.472.198 -23.948Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları-2.450.802 0Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.264 -16.668Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 1.277.009 1.230.370Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.733.353 -1.715.062Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 11.971.283 18.893.086Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 15.704.636 17.178.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936295BIST