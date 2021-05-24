***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)581.796 370.382DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-245.416 -280.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-245.416 -280.713Yabancı Para Çevrim Farkları70.715 59.607Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-325.330 -395.209Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 414Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-69.834 -60.614Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.033 115.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)336.380 89.669Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 59.607 -304.681 -35.639 0 0 0 368.326 87.613 18 87.631Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 10.775 -6.534 4.009 0 4.009Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 157.569 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.569 -157.569 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 285.119 -89.986 -221.075 0 1.996.385 307.537 368.326 7.248.754 28.479 7.277.233Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 70.715 -260.264 -55.867 0 0 0 594.091 348.675 335 349.010Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251 2 0 -1.249 7 -1.242Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 557.058 -261.569 -431.647 0 3.386.703 -75.804 594.091 8.339.104 30.346 8.369.450Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 2.927.468 1.905.708Kredilerden Alınan Kar Payları1.829.542 1.464.412Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler28.580 782Bankalardan Alınan Gelirler58.478 61.287Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler896.630 292.619Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar69.585 36.500Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar779.237 216.608İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler47.808 39.511Finansal Kiralama Gelirleri106.802 74.916Diğer Kar Payı Gelirleri7.436 11.692KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-1.068.641 -705.781Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -625.054 -523.627Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -108.243 -80.273Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-163.202 -2.800İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-159.622 -82.387Kiralama Kar Payı Giderleri-12.520 -16.694Diğer Kar Payı Giderleri0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.858.827 1.199.927NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ102.653 60.213Alınan Ücret ve Komisyonlar248.742 211.436Gayri Nakdi Kredilerden33.842 46.809Diğer214.900 164.627Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-146.089 -151.223Gayri Nakdi Kredilere-3.712 -2.544Diğer(5.4.13.) -142.377 -148.679TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 756 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 139.698 616.359Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)33.038 23.670Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.165.487 5.054Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.058.827 587.635DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 766.554 508.545FAALİYET BRÜT KÂRI2.868.488 2.385.044BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.051.025 -837.299DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-54.635 -157.308PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -412.346 -359.524DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -627.755 -559.217NET FAALİYET KARI (ZARARI)722.727 471.696BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6.227 4.437NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 728.954 476.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -147.158 -105.751Cari Vergi Karşılığı-394.906 -115.474Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-35.502 -147.819Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi283.250 157.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 581.796 370.382DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 581.796 370.382Grubun Karı (Zararı)594.091 368.326Azınlık Payları Karı (Zararı)-12.295 2.056Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.776.531 53.085.214 72.861.745 18.713.223 42.715.415 61.428.638Nakit ve Nakit Benzerleri3.088.204 35.253.101 38.341.305 2.258.436 30.222.312 32.480.748Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.264.869 29.741.064 32.005.933 1.144.427 23.966.543 25.110.970Bankalar(5.1.3.) 823.728 5.512.946 6.336.674 1.114.456 6.256.097 7.370.553Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-393 -909 -1.302 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar449.174 8.303.875 8.753.049 942.789 6.820.410 7.763.199Devlet Borçlanma Senetleri319.093 7.718.149 8.037.242 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar130.081 585.726 715.807 627.138 85.063 712.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.357.355 9.360.834 24.718.189 15.383.452 5.339.633 20.723.085Devlet Borçlanma Senetleri15.292.268 9.199.836 24.492.104 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.809 44.003 52.812 8.741 40.405 49.146Diğer Finansal Varlıklar56.278 116.995 173.273 75.105 109.196 184.301Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 881.798 167.404 1.049.202 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı881.798 167.404 1.049.202 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 48.451.804 42.066.619 90.518.423 51.153.513 32.863.417 84.016.930Krediler50.087.374 36.925.453 87.012.827 52.228.594 25.726.231 77.954.825Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.508.639 4.008.304 6.516.943 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 268.255 2.921.587 3.189.842 268.323 6.231.487 6.499.810Devlet Borçlanma Senetleri268.255 2.726.572 2.994.827 268.323 6.049.489 6.317.812Diğer Finansal Varlıklar0 195.015 195.015 0 181.998 181.998Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.412.464 -1.788.725 -6.201.189 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)515.576 0 515.576 519.087 0 519.087Satış Amaçlı515.576 0 515.576 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI91.218 0 91.218 84.991 0 84.991İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 67.538 0 67.538 61.311 0 61.311Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler67.538 0 67.538 61.311 0 61.311Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)940.288 15.581 955.869 909.226 14.856 924.082MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)207.362 79.668 287.030 195.884 77.261 273.145Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer207.362 79.668 287.030 195.884 77.261 273.145YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)77.418 0 77.418 77.457 0 77.457CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.089.592 78.771 1.168.363 761.880 73.642 835.522DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.831.553 2.531.770 4.363.323 1.710.414 8.326.847 10.037.261VARLIKLAR TOPLAMI72.981.342 97.857.623 170.838.965 74.125.675 84.071.438 158.197.113YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 42.424.398 94.900.400 137.324.798 33.478.939 93.215.622 126.694.561ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 127.767 4.438.238 4.566.005 175.272 5.029.049 5.204.321PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.404.605 0 3.404.605 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.4.) 3.093.099 3.876.110 6.969.209 1.821.975 3.337.298 5.159.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER39.835 624.147 663.982 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 39.835 624.147 663.982 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 351.784 675 352.459 345.320 3.974 349.294KARŞILIKLAR(5.2.8.) 3.210.004 392.899 3.602.903 3.316.160 406.642 3.722.802Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı362.823 1.240 364.063 436.440 1.014 437.454Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.143.897 0 2.143.897 2.118.814 0 2.118.814Diğer Karşılıklar703.284 391.659 1.094.943 760.906 405.628 1.166.534CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 412.843 1.791 414.634 388.013 1.857 389.870ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.108.658 2.108.658 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 1.683.586 1.378.676 3.062.262 1.624.489 569.393 2.193.882ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 8.448.634 -79.184 8.369.450 8.064.461 -33.647 8.030.814Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 26.399 0 26.399Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-176.971 40.813 -136.158 23.115 86.143 109.258Kar Yedekleri3.386.703 0 3.386.703 1.996.805 0 1.996.805Yasal Yedekler381.223 0 381.223 310.296 0 310.296Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri68.630 0 68.630 69.374 0 69.374Kar veya Zarar638.284 -119.997 518.287 1.444.265 -119.790 1.324.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı43.986 -119.790 -75.804 -295.348 -126.315 -421.663Dönem Net Kâr veya Zararı594.298 -207 594.091 1.739.613 6.525 1.746.138Azınlık Payları(5.2.13.) 30.346 0 30.346 30.004 0 30.004YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI63.196.555 107.642.410 170.838.965 50.790.340 107.406.773 158.197.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER74.552.011 69.243.345 143.795.356 86.647.683 77.863.364 164.511.047GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.538.760 5.242.775 12.781.535 7.465.311 4.396.022 11.861.333Teminat Mektupları7.026.019 2.618.268 9.644.287 6.992.772 2.595.861 9.588.633Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler192.320 38.735 231.055 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler394.083 30.492 424.575 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.439.616 2.549.041 8.988.657 6.374.295 2.493.882 8.868.177Banka Kredileri7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri7.830 40.784 48.614 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler22.454 2.483.517 2.505.971 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.202.043 1.202.043 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler22.454 1.281.474 1.303.928 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden482.457 100.206 582.663 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 55.811.878 4.267.180 60.079.058 54.000.887 2.299.498 56.300.385Cayılamaz Taahhütler7.522.615 4.267.180 11.789.795 6.228.293 2.299.498 8.527.791Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.143.582 4.232.650 5.376.232 776.088 2.299.498 3.075.586İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 779 779 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri662.683 0 662.683 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.730.539 0 1.730.539 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.964.583 0 3.964.583 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.471 0 3.471 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 33.751 51.508 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri48.289.263 0 48.289.263 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR11.201.373 59.733.390 70.934.763 25.181.485 71.167.844 96.349.329Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar11.201.373 59.733.390 70.934.763 25.181.485 71.167.844 96.349.329Vadeli Alım-Satım İşlemleri899.455 1.672.225 2.571.680 1.083.945 1.651.269 2.735.214Vadeli Döviz Alım İşlemleri525.788 762.642 1.288.430 785.976 604.362 1.390.338Vadeli Döviz Satım İşlemleri373.667 909.583 1.283.250 297.969 1.046.907 1.344.876Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri10.301.918 58.061.165 68.363.083 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER515.998.135 225.620.870 741.619.005 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER15.255.382 25.820.015 41.075.397 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler4.107.103 7.175.837 11.282.940 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler9.533.400 1.313.613 10.847.013 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.614.879 381.793 1.996.672 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 16.948.772 16.948.772 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER500.731.114 199.703.133 700.434.247 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler213.193 0 213.193 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.360.300 3.461.397 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia16.041.526 1.028.203 17.069.729 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul151.455.492 4.149.704 155.605.196 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler332.919.806 191.164.926 524.084.732 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 97.722 109.361 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI590.550.146 294.864.215 885.414.361 565.234.750 281.082.263 846.317.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı798.743 73.222Alınan Kar Payları2.198.471 1.796.649Ödenen Kar Payları-1.181.281 -741.633Alınan Temettüler756 0Alınan Ücret ve Komisyonlar243.846 211.436Elde Edilen Diğer Kazançlar313.849 883.496Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar188.632 138.267Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-340.351 -303.780Ödenen Vergiler-185.520 -79.512Diğer-439.659 -1.831.701Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.529.887 -989.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-498.446 -1.923.288Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.779.157 544.987Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.881.187 -12.644.040Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.333.724 -796.637Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)858.010 484.557Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.249.887 13.316.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-94 -368Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-895.264 -144.362Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.142.414 172.280Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.328.630 -916.736YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları92.479 -4.119.157İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-32.540 -25.086Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26.291 92Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.975.429 -2.178.682Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar742.636 139.964Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-93.596 -2.049.453Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.403.564 0Diğer21.553 -5.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-73.688 -165.662Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.153.874 1.044.717Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.693.674 -1.185.966İhraç Edilen Sermaye Araçları-2.450.802 0Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-73.954 -17.133Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.5.4) 731.355 1.286.911Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.078.776 -3.914.644Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 13.995.430 19.216.292Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.5.1) 18.074.206 15.301.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937605BIST