***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.029.819 754.059DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-116.812 -51.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-116.812 -51.368Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-153.759 -68.764Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 8.368Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.947 9.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)913.007 702.691Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57.894 6.526 0 0 0 754.059 702.691 0 702.691Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -718 0 0 -718 0 -718Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 156.801 -2.455 0 1.970.865 35.540 754.059 7.515.983 0 7.515.983Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 1.452.729 0 7.995.097 0 7.995.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.812 0 0 0 0 1.029.819 913.007 0 913.007Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -719 0 0 -719 0 -719Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.400.281 0 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -113.587 0 0 3.360.576 52.448 1.029.819 8.898.253 0 8.898.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 5.788.139 4.058.228 2.963.783 2.216.673Kredilerden Alınan Kar Payları3.776.421 2.876.994 1.979.911 1.432.931Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler83.965 12.044 55.385 11.262Bankalardan Alınan Gelirler48.077 86.292 28.608 46.858Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.595.529 905.970 728.765 635.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar114.873 136.175 46.772 105.525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.432.985 698.312 653.748 487.099İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler47.671 71.483 28.245 42.511Finansal Kiralama Gelirleri237.251 151.675 130.447 76.759Diğer Kar Payı Gelirleri46.896 25.253 40.667 13.728KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-2.343.365 -1.439.982 -1.272.060 -732.862Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.441.871 -979.127 -821.537 -454.829Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -608.874 -347.206 -333.368 -183.852Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-267.905 -80.419 -104.703 -77.619İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-24.715 -33.230 -12.452 -16.562Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.444.774 2.618.246 1.691.723 1.483.811NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ255.775 173.842 131.541 89.637Alınan Ücret ve Komisyonlar473.355 380.395 249.100 186.017Gayri Nakdi Kredilerden68.132 69.470 34.290 33.590Diğer(5.4.13.) 405.223 310.925 214.810 152.427Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-217.580 -206.553 -117.559 -96.380Gayri Nakdi Kredilere-10 -16 -5 -10Diğer(5.4.13.) -217.570 -206.537 -117.554 -96.370TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 5.843 8 5.087 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 7.145 771.442 -40.233 219.551Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)55.244 51.983 25.800 28.313Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)980.226 -464.245 -291.537 -468.413Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.028.325 1.183.704 225.504 659.651DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 737.629 261.489 289.594 40.165FAALİYET BRÜT KÂRI4.451.166 3.825.027 2.077.712 1.833.172BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.709.142 -1.576.869 -659.533 -740.393DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -36.631 -132.778 13.628 19.730PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -697.281 -610.340 -327.110 -282.394DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -679.135 -549.495 -350.816 -279.398NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.328.977 955.545 753.881 550.717BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.328.977 955.545 753.881 550.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -299.158 -201.486 -183.309 -112.495Cari Vergi Karşılığı-528.304 -302.301 -172.645 -197.172Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.366 -134.484 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi249.512 235.299 -10.664 84.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.029.819 754.059 570.572 438.222DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.029.819 754.059 570.572 438.222Grubun Karı (Zararı)1.029.819 754.059 570.572 438.222Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.254.034 63.098.559 81.352.593 17.678.002 41.874.104 59.552.106Nakit ve Nakit Benzerleri2.132.827 44.192.340 46.325.167 1.170.297 29.286.305 30.456.602Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.096.763 36.511.978 38.608.741 1.144.427 23.503.483 24.647.910Bankalar(5.1.3.) 36.389 7.681.968 7.718.357 26.317 5.783.150 5.809.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-325 -1.606 -1.931 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar226.218 7.286.225 7.512.443 996.392 6.843.055 7.839.447Devlet Borçlanma Senetleri117.692 7.026.627 7.144.319 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar108.526 259.598 368.124 680.741 107.708 788.449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.614.614 11.310.017 26.924.631 15.382.767 5.412.306 20.795.073Devlet Borçlanma Senetleri15.541.709 10.673.128 26.214.837 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 53.147 60.814 8.056 40.405 48.461Diğer Finansal Varlıklar65.238 583.742 648.980 75.105 181.869 256.974Türev Finansal Varlıklar280.375 309.977 590.352 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2.) 280.375 309.977 590.352 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 47.707.099 41.218.983 88.926.082 50.885.111 28.668.356 79.553.467Krediler49.779.137 35.598.834 85.377.971 52.228.515 21.814.537 74.043.052Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.582.559 5.043.008 7.625.567 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.644.466 2.644.466 0 5.931.297 5.931.297Devlet Borçlanma Senetleri0 2.644.466 2.644.466 0 5.931.297 5.931.297Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.654.597 -2.067.325 -6.721.922 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16.) 397.150 0 397.150 519.087 0 519.087Satış Amaçlı397.150 0 397.150 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12.) 1.171.177 1.221 1.172.398 1.161.631 1.173 1.162.804MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13.) 212.279 10 212.289 190.532 0 190.532Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer212.279 10 212.289 190.532 0 190.532YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14.) 0 0 0 24.987 0 24.987CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.014.429 0 1.014.429 748.336 0 748.336DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.487.652 1.582.732 3.070.384 790.979 8.267.002 9.057.981VARLIKLAR TOPLAMI71.724.835 105.901.505 177.626.340 73.479.680 78.810.635 152.290.315YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 43.928.496 100.539.511 144.468.007 33.499.285 88.673.699 122.172.984ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 4.812.079 9.122.857 13.934.936 2.868.946 8.719.946 11.588.892PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.245.281 0 2.245.281 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER204.847 280.353 485.200 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 204.847 280.353 485.200 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 349.479 608 350.087 340.115 3.910 344.025KARŞILIKLAR(5.2.7.) 973.884 407.883 1.381.767 1.170.443 400.358 1.570.801Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı387.682 773 388.455 418.183 659 418.842Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar586.202 407.110 993.312 752.260 399.699 1.151.959CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 172.116 0 172.116 348.052 0 348.052ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.914.571 1.521.408 3.435.979 1.289.708 528.460 1.818.168ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 8.791.739 106.514 8.898.253 7.904.654 90.443 7.995.097Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 25.124 0 25.124Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-220.101 106.514 -113.587 -87.218 90.443 3.225Kar Yedekleri3.360.576 0 3.360.576 1.970.146 0 1.970.146Yasal Yedekler355.870 0 355.870 284.943 0 284.943Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri67.856 0 67.856 68.068 0 68.068Kar veya Zarar1.082.267 0 1.082.267 1.452.729 0 1.452.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.448 0 52.448 52.448 0 52.448Dönem Net Kâr veya Zararı1.029.819 0 1.029.819 1.400.281 0 1.400.281Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI63.392.492 114.233.848 177.626.340 48.996.914 103.293.401 152.290.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.502.725 68.203.640 139.706.365 86.652.466 78.342.083 164.994.549GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.856.676 5.392.562 13.249.238 7.470.036 4.393.458 11.863.494Teminat Mektupları7.191.788 2.533.026 9.724.814 6.997.497 2.593.297 9.590.794Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler211.189 35.561 246.750 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler404.287 31.586 435.873 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.576.312 2.465.879 9.042.191 6.379.020 2.491.318 8.870.338Banka Kredileri10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.903 2.710.607 2.732.510 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.259.638 1.259.638 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler21.903 1.450.969 1.472.872 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden632.396 97.532 729.928 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 56.164.788 3.423.425 59.588.213 54.000.945 2.301.565 56.302.510Cayılamaz Taahhütler7.377.423 3.423.425 10.800.848 6.228.351 2.301.565 8.529.916Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri656.936 3.415.158 4.072.094 776.146 2.301.565 3.077.711İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri703.190 0 703.190 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.738.216 0 1.738.216 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.258.261 0 4.258.261 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.063 0 3.063 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 8.267 26.024 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 7.481.261 59.387.653 66.868.914 25.181.485 71.647.060 96.828.545Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar7.481.261 59.387.653 66.868.914 25.181.485 71.647.060 96.828.545Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.685.223 2.764.266 4.449.489 1.083.945 2.130.485 3.214.430Vadeli Döviz Alım İşlemleri280.568 1.969.162 2.249.730 785.976 843.754 1.629.730Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.404.655 795.104 2.199.759 297.969 1.286.731 1.584.700Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.796.038 56.623.387 62.419.425 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER551.481.355 232.666.700 784.148.055 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER17.691.364 24.530.163 42.221.527 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler5.427.004 4.956.966 10.383.970 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler10.577.753 1.559.458 12.137.211 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.686.607 367.430 2.054.037 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 17.646.309 17.646.309 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER533.778.352 208.034.335 741.812.687 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler246.445 0 246.445 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.511.675 3.612.772 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia17.634.903 1.100.700 18.735.603 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul153.545.437 4.333.970 157.879.407 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler362.250.470 199.087.990 561.338.460 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 102.202 113.841 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI622.984.080 300.870.340 923.854.420 565.239.533 281.560.982 846.800.515Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.818.240 -1.461.113Alınan Kar Payları4.755.879 3.561.183Ödenen Kar Payları-2.309.659 -1.400.572Alınan Temettüler5.843 8Alınan Ücret ve Komisyonlar473.355 380.395Elde Edilen Diğer Kazançlar428.611 625.744Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar271.062 165.360Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-668.290 -586.155Ödenen Vergiler-426.704 -318.951Diğer-711.857 -3.888.125Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.942.133 14.280.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış962.970 -3.165.576Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.255.211 2.786.733Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.890.877 -12.545.814Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.884.156 -1.420.078Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)152.918 313.241Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)13.262.878 18.639.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.323.498 1.360.343Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.501.801 8.313.029Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.760.373 12.819.815YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışların Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-125.311 -21.805Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller46.674 200Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.746.185 -21.545.166Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.374.014 2.053.527Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -2.035.983Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.675.988 0Diğer-45.486 -185.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.484.649 -40.510Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları-2.450.802 0Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.715 -33.230Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.029.387 3.108.741Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.484.805 -6.592.403Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.971.283 18.893.086Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.456.088 12.300.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955691BIST