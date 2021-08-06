***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.279.109 879.404DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-83.291 -12.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-83.291 -12.474Yabancı Para Çevrim Farkları132.568 109.851Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-153.759 -68.764Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 8.368Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-132.063 -110.941Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.963 49.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.195.818 866.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.494.059 139.193 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 109.851 -53.636 -68.689 0 0 0 868.419 855.945 148 856.093Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -739.471 -6.534 -746.255 128 -746.127Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.102.558 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 156.750 -157.569 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 335.363 161.059 -254.125 0 1.997.186 -443.528 868.419 7.266.822 28.737 7.295.559Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 1.324.475 0 8.000.810 30.004 8.030.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 132.568 -116.812 -99.047 0 0 0 1.304.589 1.221.298 489 1.221.787Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.263 0 0 3.263 41 3.304Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 -1.413.655 0 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 -1.404.523 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 618.911 -118.117 -474.827 0 3.404.591 -89.180 1.304.589 9.216.239 30.534 9.246.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 5.986.667 4.196.927 3.059.199 2.291.219Kredilerden Alınan Kar Payları3.849.379 2.920.859 2.019.837 1.456.447Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler83.965 12.044 55.385 11.262Bankalardan Alınan Gelirler127.909 129.287 69.431 68.000Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.641.104 957.053 744.474 664.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar114.655 154.390 45.070 117.890Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.432.790 708.034 653.553 491.426İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler93.659 94.629 45.851 55.118Finansal Kiralama Gelirleri237.249 151.675 130.447 76.759Diğer Kar Payı Gelirleri47.061 26.009 39.625 14.317KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-2.333.387 -1.437.935 -1.264.746 -732.154Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -1.452.764 -981.079 -827.710 -457.452Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -203.988 -173.596 -95.745 -93.323Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-268.133 -80.419 -104.931 -77.619İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-383.244 -169.549 -223.622 -87.162Kiralama Kar Payı Giderleri-25.258 -33.292 -12.738 -16.598Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)3.653.280 2.758.992 1.794.453 1.559.065NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ214.436 126.137 111.783 65.924Alınan Ücret ve Komisyonlar529.584 415.245 280.842 203.809Gayri Nakdi Kredilerden68.132 90.109 34.290 43.300Diğer(5.4.13.) 461.452 325.136 246.552 160.509Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-315.148 -289.108 -169.059 -137.885Gayri Nakdi Kredilere-9.151 -5.335 -5.439 -2.791Diğer(5.4.13.) -305.997 -283.773 -163.620 -135.094TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 5.843 8 5.087 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 214.283 886.380 74.585 270.021Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)65.668 51.983 32.630 28.313Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)863.908 -464.933 -301.579 -469.987Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-715.293 1.299.330 343.534 711.695DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 1.400.518 845.680 633.964 337.135FAALİYET BRÜT KÂRI5.488.360 4.617.197 2.619.872 2.232.153BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -1.713.803 -1.580.339 -662.778 -743.040DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -37.267 -140.276 17.368 17.032PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -787.518 -675.328 -375.172 -315.804DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.296.555 -1.115.160 -668.800 -555.943NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.653.217 1.106.094 930.490 634.398BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)13.919 9.439 7.692 5.002NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.667.136 1.115.533 938.182 639.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -388.027 -236.129 -240.869 -130.378Cari Vergi Karşılığı-580.952 -326.475 -186.046 -211.001Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-55.877 -158.891 -20.375 -11.072Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi248.802 249.237 -34.448 91.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.279.109 879.404 697.313 509.022DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.279.109 879.404 697.313 509.022Grubun Karı (Zararı)1.304.589 868.419 710.498 500.093Azınlık Payları Karı (Zararı)-25.480 10.985 -13.185 8.929Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.704.978 67.158.323 85.863.301 18.713.223 42.715.415 61.428.638Nakit ve Nakit Benzerleri2.676.001 47.737.229 50.413.230 2.258.436 30.222.312 32.480.748Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.096.763 38.540.439 40.637.202 1.144.427 23.966.543 25.110.970Bankalar(5.1.3.) 579.563 9.198.396 9.777.959 1.114.456 6.256.097 7.370.553Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-325 -1.606 -1.931 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar226.696 7.824.395 8.051.091 942.789 6.820.410 7.763.199Devlet Borçlanma Senetleri117.692 7.026.627 7.144.319 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar109.004 797.768 906.772 627.138 85.063 712.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.615.529 11.286.722 26.902.251 15.383.452 5.339.633 20.723.085Devlet Borçlanma Senetleri15.541.709 10.673.128 26.214.837 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.582 53.147 61.729 8.741 40.405 49.146Diğer Finansal Varlıklar65.238 560.447 625.685 75.105 109.196 184.301Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 186.752 309.977 496.729 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2.) 186.752 309.977 496.729 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 47.983.534 46.528.487 94.512.021 51.153.513 32.863.417 84.016.930Krediler49.779.137 40.586.423 90.365.560 52.228.594 25.726.231 77.954.825Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.582.559 5.043.008 7.625.567 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 276.435 2.989.375 3.265.810 268.323 6.231.487 6.499.810Devlet Borçlanma Senetleri276.435 2.782.830 3.059.265 268.323 6.049.489 6.317.812Diğer Finansal Varlıklar0 206.545 206.545 0 181.998 181.998Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.654.597 -2.090.319 -6.744.916 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16.) 397.150 0 397.150 519.087 0 519.087Satış Amaçlı397.150 0 397.150 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI98.910 0 98.910 84.991 0 84.991İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 75.230 0 75.230 61.311 0 61.311Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler75.230 0 75.230 61.311 0 61.311Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12.) 948.950 16.149 965.099 909.226 14.856 924.082MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13.) 216.754 80.715 297.469 195.884 77.261 273.145Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer216.754 80.715 297.469 195.884 77.261 273.145YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14.) 52.470 0 52.470 77.457 0 77.457CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.027.224 82.064 1.109.288 761.880 73.642 835.522DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 2.417.999 1.662.645 4.080.644 1.710.414 8.326.847 10.037.261VARLIKLAR TOPLAMI71.847.969 115.528.383 187.376.352 74.125.675 84.071.438 158.197.113YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 43.896.840 108.231.873 152.128.713 33.478.939 93.215.622 126.694.561ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 231.388 4.497.585 4.728.973 175.272 5.029.049 5.204.321PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.245.281 0 2.245.281 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4.289.304 3.971.733 8.261.037 1.821.975 3.337.298 5.159.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER204.847 280.338 485.185 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 204.847 280.338 485.185 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 357.233 608 357.841 345.320 3.974 349.294KARŞILIKLAR(5.2.8.) 3.241.490 417.933 3.659.423 3.316.160 406.642 3.722.802Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı402.686 2.846 405.532 436.440 1.014 437.454Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.249.680 0 2.249.680 2.118.814 0 2.118.814Diğer Karşılıklar589.124 415.087 1.004.211 760.906 405.628 1.166.534CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 218.957 2.140 221.097 388.013 1.857 389.870ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.254.714 2.254.714 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 2.205.333 1.581.982 3.787.315 1.624.489 569.393 2.193.882ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 9.261.550 -14.777 9.246.773 8.064.461 -33.647 8.030.814Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 26.399 0 26.399Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-76.247 102.214 25.967 23.115 86.143 109.258Kar Yedekleri3.404.591 0 3.404.591 1.996.805 0 1.996.805Yasal Yedekler389.701 0 389.701 310.296 0 310.296Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri78.040 0 78.040 69.374 0 69.374Kar veya Zarar1.332.400 -116.991 1.215.409 1.444.265 -119.790 1.324.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı30.610 -119.790 -89.180 -295.348 -126.315 -421.663Dönem Net Kâr veya Zararı1.301.790 2.799 1.304.589 1.739.613 6.525 1.746.138Azınlık Payları(5.2.13.) 30.534 0 30.534 30.004 0 30.004YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI66.152.223 121.224.129 187.376.352 50.790.340 107.406.773 158.197.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER70.267.567 66.897.060 137.164.627 86.647.683 77.863.364 164.511.047GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 7.843.314 5.395.409 13.238.723 7.465.311 4.396.022 11.861.333Teminat Mektupları7.178.426 2.535.873 9.714.299 6.992.772 2.595.861 9.588.633Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler211.189 35.561 246.750 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler404.287 31.586 435.873 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.562.950 2.468.726 9.031.676 6.374.295 2.493.882 8.868.177Banka Kredileri10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri10.589 51.397 61.986 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.903 2.710.607 2.732.510 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.259.638 1.259.638 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler21.903 1.450.969 1.472.872 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden632.396 97.532 729.928 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 56.164.757 3.422.586 59.587.343 54.000.887 2.299.498 56.300.385Cayılamaz Taahhütler7.377.392 3.422.586 10.799.978 6.228.293 2.299.498 8.527.791Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri656.905 3.414.319 4.071.224 776.088 2.299.498 3.075.586İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri703.190 0 703.190 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.738.216 0 1.738.216 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.258.261 0 4.258.261 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.063 0 3.063 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 8.267 26.024 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri48.787.365 0 48.787.365 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.259.496 58.079.065 64.338.561 25.181.485 71.167.844 96.349.329Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar6.259.496 58.079.065 64.338.561 25.181.485 71.167.844 96.349.329Vadeli Alım-Satım İşlemleri483.887 1.477.043 1.960.930 1.083.945 1.651.269 2.735.214Vadeli Döviz Alım İşlemleri280.568 707.994 988.562 785.976 604.362 1.390.338Vadeli Döviz Satım İşlemleri203.319 769.049 972.368 297.969 1.046.907 1.344.876Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri5.775.609 56.602.022 62.377.631 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER551.481.355 232.666.700 784.148.055 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER17.691.364 24.530.163 42.221.527 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler5.427.004 4.956.966 10.383.970 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler10.577.753 1.559.458 12.137.211 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.686.607 367.430 2.054.037 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 17.646.309 17.646.309 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER533.778.352 208.034.335 741.812.687 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler246.445 0 246.445 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.511.675 3.612.772 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia17.634.903 1.100.700 18.735.603 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul153.545.437 4.333.970 157.879.407 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler362.250.470 199.087.990 561.338.460 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 102.202 113.841 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI621.748.922 299.563.760 921.312.682 565.234.750 281.082.263 846.317.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.018.041 -1.595.800Alınan Kar Payları4.957.054 3.639.502Ödenen Kar Payları-2.299.813 -1.388.449Alınan Temettüler5.843 8Alınan Ücret ve Komisyonlar519.105 415.245Elde Edilen Diğer Kazançlar1.013.310 1.370.658Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar276.216 188.382Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-755.596 -648.978Ödenen Vergiler-510.285 -520.402Diğer-1.187.793 -4.651.766Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.806.169 9.981.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış437.650 -2.992.659Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.302.633 -546.453Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.836.778 -13.109.516Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.793.449 -1.410.886Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)1.527.962 480.848Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)15.069.865 19.057.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-15 -767Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.016.925 629.365Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.133.594 7.873.780Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.824.210 8.385.833YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.939.933 -21.907.788İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-158.234 -27.554Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller46.674 200Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.278.316 -21.446.232Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.856.536 2.053.527Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-93.355 -3.022.691Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.748.264 562.728Diğer-61.502 -27.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit586.216 323.134Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.484.000 2.925.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.413.135 -2.561.610İhraç Edilen Sermaye Araçları-2.450.802 0Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.715 -33.476Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.022.090 3.218.186Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.492.583 -9.980.635Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.995.430 20.412.202Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar28.488.013 10.431.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955701BIST