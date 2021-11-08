***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.407.781 1.036.056DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-44.403 -316.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-44.403 -316.945Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-65.349 -415.680Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 11.512Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.946 87.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.363.378 719.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 214.695 -8.981 0 1.469.025 35.540 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.995.766 23.250 1.239 0 0 -19.082 0 0 0 198.603 -8.981 0 1.469.025 51.632 1.109.838 6.821.290 0 6.821.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325.926 8.981 0 0 0 1.036.056 719.111 0 719.111Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 -6.566 0 0 -1.078 6.566 0 -1.078 0 -1.078Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 0 -1.109.838 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 0 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 -1.102.558 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.109.838 -1.109.838 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -19.082 0 0 0 -133.889 0 0 1.970.505 58.198 1.036.056 7.532.043 0 7.532.043Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 3.225 0 0 1.970.146 52.448 1.400.281 7.995.097 0 7.995.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.403 0 0 0 0 1.407.781 1.363.378 0 1.363.378Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.078 0 0 -1.078 0 -1.078Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 0 -1.400.281 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.281 -1.400.281 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.11.) 4.595.131 23.250 1.874 0 0 -51.258 0 0 0 -41.178 0 0 3.360.217 52.448 1.407.781 9.348.265 0 9.348.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 9.025.603 6.666.024 3.237.464 2.607.796Kredilerden Alınan Kar Payları5.920.583 4.475.304 2.144.162 1.598.310Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler151.069 24.703 67.104 12.659Bankalardan Alınan Gelirler65.957 92.509 17.880 6.217Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.452.365 1.792.316 856.836 886.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar170.390 237.433 55.517 101.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.207.415 1.430.713 774.430 732.401İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler74.560 124.170 26.889 52.687Finansal Kiralama Gelirleri385.464 244.690 148.213 93.015Diğer Kar Payı Gelirleri50.165 36.502 3.269 11.249KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.834.151 -2.250.396 -1.490.786 -810.414Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -2.378.703 -1.399.602 -936.832 -420.475Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -977.960 -549.213 -369.086 -202.007Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-440.901 -254.205 -172.996 -173.786İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-36.587 -47.376 -11.872 -14.146Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)5.191.452 4.415.628 1.746.678 1.797.382NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ403.469 255.629 147.694 81.787Alınan Ücret ve Komisyonlar758.364 584.547 285.009 204.152Gayri Nakdi Kredilerden104.036 102.828 35.904 33.358Diğer(5.4.13.) 654.328 481.719 249.105 170.794Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-354.895 -328.918 -137.315 -122.365Gayri Nakdi Kredilere-15 -22 -5 -6Diğer(5.4.13.) -354.880 -328.896 -137.310 -122.359TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 5.843 68 0 60TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 6.717 844.334 -428 72.892Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)42.594 50.070 -12.650 -1.913Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.074.562 307.362 94.336 771.607Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.110.439 486.902 -82.114 -696.802DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 833.357 400.258 95.728 138.769FAALİYET BRÜT KÂRI6.440.838 5.915.917 1.989.672 2.090.890BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.482.047 -2.649.124 -772.905 -1.072.255DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -36.607 -227.390 24 -94.612PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.029.980 -886.644 -332.699 -276.304DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.032.691 -833.215 -353.556 -283.720NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.859.513 1.319.544 530.536 363.999BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 1.859.513 1.319.544 530.536 363.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -451.732 -283.488 -152.574 -82.002Cari Vergi Karşılığı-842.412 -432.927 -314.108 -130.626Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.366 -134.484 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi411.046 283.923 161.534 48.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.407.781 1.036.056 377.962 281.997DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.407.781 1.036.056 377.962 281.997Grubun Karı (Zararı)1.407.781 1.036.056 377.962 281.997Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.600.856 70.400.013 89.000.869 17.678.002 41.874.104 59.552.106Nakit ve Nakit Benzerleri2.415.454 51.803.082 54.218.536 1.170.297 29.286.305 30.456.602Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.354.169 40.515.643 42.869.812 1.144.427 23.503.483 24.647.910Bankalar(5.1.3.) 61.762 11.290.744 11.352.506 26.317 5.783.150 5.809.467Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-477 -3.305 -3.782 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar208.102 7.147.955 7.356.057 996.392 6.843.055 7.839.447Devlet Borçlanma Senetleri118.549 6.920.203 7.038.752 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar89.553 227.752 317.305 680.741 107.708 788.449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.657.381 11.175.975 26.833.356 15.382.767 5.412.306 20.795.073Devlet Borçlanma Senetleri15.522.390 10.704.494 26.226.884 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 51.868 59.535 8.056 40.405 48.461Diğer Finansal Varlıklar127.324 419.613 546.937 75.105 181.869 256.974Türev Finansal Varlıklar319.919 273.001 592.920 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2.) 319.919 273.001 592.920 128.546 332.438 460.984Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 48.498.202 41.983.037 90.481.239 50.885.111 28.668.356 79.553.467Krediler50.659.461 35.952.953 86.612.414 52.228.515 21.814.537 74.043.052Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.696.281 5.577.630 8.273.911 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 0 2.818.285 2.818.285 0 5.931.297 5.931.297Devlet Borçlanma Senetleri0 2.818.285 2.818.285 0 5.931.297 5.931.297Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.857.540 -2.365.831 -7.223.371 -3.703.670 -1.728.208 -5.431.878SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16.) 320.470 0 320.470 519.087 0 519.087Satış Amaçlı320.470 0 320.470 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.481.015 0 1.481.015 1.481.015 0 1.481.015İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 1.461.015 0 1.461.015 1.461.015 0 1.461.015Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.437.335 0 1.437.335 1.437.335 0 1.437.335Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12.) 1.152.539 1.163 1.153.702 1.161.631 1.173 1.162.804MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13.) 224.812 10 224.822 190.532 0 190.532Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer224.812 10 224.822 190.532 0 190.532YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14.) 0 0 0 24.987 0 24.987CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.159.962 0 1.159.962 748.336 0 748.336DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 1.487.776 1.593.590 3.081.366 790.979 8.267.002 9.057.981VARLIKLAR TOPLAMI72.925.632 113.977.813 186.903.445 73.479.680 78.810.635 152.290.315YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 46.699.402 104.491.635 151.191.037 33.499.285 88.673.699 122.172.984ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 5.169.945 7.371.370 12.541.315 2.868.946 8.719.946 11.588.892PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.344.455 0 2.344.455 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER13.476 662.859 676.335 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 13.476 662.859 676.335 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.6.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.5.) 343.433 630 344.063 340.115 3.910 344.025KARŞILIKLAR(5.2.7.) 979.560 470.513 1.450.073 1.170.443 400.358 1.570.801Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı394.337 915 395.252 418.183 659 418.842Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar585.223 469.598 1.054.821 752.260 399.699 1.151.959CARİ VERGİ BORCU(5.2.8.1.) 314.320 0 314.320 348.052 0 348.052ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.10.) 0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.4.) 1.903.526 1.416.123 3.319.649 1.289.708 528.460 1.818.168ÖZKAYNAKLAR(5.2.11.) 9.256.084 92.181 9.348.265 7.904.654 90.443 7.995.097Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri25.124 0 25.124 25.124 0 25.124Hisse Senedi İhraç Primleri23.250 0 23.250 23.250 0 23.250Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-133.359 92.181 -41.178 -87.218 90.443 3.225Kar Yedekleri3.360.217 0 3.360.217 1.970.146 0 1.970.146Yasal Yedekler355.870 0 355.870 284.943 0 284.943Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri67.497 0 67.497 68.068 0 68.068Kar veya Zarar1.460.229 0 1.460.229 1.452.729 0 1.452.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.448 0 52.448 52.448 0 52.448Dönem Net Kâr veya Zararı1.407.781 0 1.407.781 1.400.281 0 1.400.281Azınlık Payları(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI67.024.201 119.879.244 186.903.445 48.996.914 103.293.401 152.290.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.288.443 78.733.338 150.021.781 86.652.466 78.342.083 164.994.549GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 8.260.931 5.550.578 13.811.509 7.470.036 4.393.458 11.863.494Teminat Mektupları7.491.434 2.618.039 10.109.473 6.997.497 2.593.297 9.590.794Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler212.031 31.670 243.701 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler437.274 35.366 472.640 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.842.129 2.551.003 9.393.132 6.379.020 2.491.318 8.870.338Banka Kredileri8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler15.710 2.823.261 2.838.971 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.263.650 1.263.650 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler15.710 1.559.611 1.575.321 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden744.879 55.150 800.029 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 57.401.551 4.628.073 62.029.624 54.000.945 2.301.565 56.302.510Cayılamaz Taahhütler8.341.930 4.628.073 12.970.003 6.228.351 2.301.565 8.529.916Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.057.164 4.628.073 5.685.237 776.146 2.301.565 3.077.711İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri882.093 0 882.093 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.732.215 0 1.732.215 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.649.698 0 4.649.698 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.003 0 3.003 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 0 17.757 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2.) 5.625.961 68.554.687 74.180.648 25.181.485 71.647.060 96.828.545Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.625.961 68.554.687 74.180.648 25.181.485 71.647.060 96.828.545Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.486.166 2.623.909 4.110.075 1.083.945 2.130.485 3.214.430Vadeli Döviz Alım İşlemleri363.234 1.728.837 2.092.071 785.976 843.754 1.629.730Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.122.932 895.072 2.018.004 297.969 1.286.731 1.584.700Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.139.795 65.930.778 70.070.573 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER584.845.152 236.110.255 820.955.407 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER19.678.564 24.032.969 43.711.533 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler6.746.154 4.318.825 11.064.979 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler11.128.810 1.731.543 12.860.353 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.803.600 390.472 2.194.072 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 17.592.129 17.592.129 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER565.154.949 211.972.883 777.127.832 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler334.602 0 334.602 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.592.432 3.693.529 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia19.378.141 1.221.936 20.600.077 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul155.146.159 4.330.794 159.476.953 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler390.194.950 202.827.721 593.022.671 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 104.403 116.042 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI656.133.595 314.843.593 970.977.188 565.239.533 281.560.982 846.800.515Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.984.170 3.330.914Alınan Kar Payları7.551.770 5.382.686Ödenen Kar Payları-3.832.976 -2.301.527Alınan Temettüler5.843 68Alınan Ücret ve Komisyonlar758.364 584.547Elde Edilen Diğer Kazançlar880.335 1.963.604Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar498.163 193.288Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.007.786 -890.614Ödenen Vergiler-627.921 -703.562Diğer-1.241.622 -897.576Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.687.615 4.548.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.160.127 -3.067.896Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.669.372 -9.945.432Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-12.944.950 -17.688.353Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.246.033 -83.835Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)73.580 314.714Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)19.060.027 22.589.142Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-262.958 1.989.443Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.025.128 10.440.428Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.671.785 7.879.125YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.593.723 -21.927.486İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -745.860Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-167.141 -40.298Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller46.161 317Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.745.538 -22.824.279Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.001.354 3.905.991Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-136.484 -2.035.983Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.479.510 0Diğer-71.585 -187.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit468.235 333.989Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları513.954 388.645Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.587 -47.376Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.798.196 3.845.560Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)17.344.493 -9.868.812Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.971.283 18.893.086Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.315.776 9.024.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975915BIST