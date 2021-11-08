***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.725.682 1.352.397DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-18.330 -248.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-18.330 -248.293Yabancı Para Çevrim Farkları130.044 261.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-65.349 -415.680Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 11.512Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-129.964 -264.351Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.939 158.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.707.352 1.104.104Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 214.695 -185.436 0 1.472.776 -89.157 1.117.637 6.758.475 28.461 6.786.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 21.283 244.442 156.304 405.937 0 405.937Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.092 0 0 0 16.092 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.283 228.350 156.304 405.937 0 405.937Yeni Bakiye3.995.766 24.525 1.239 0 0 -19.082 0 0 225.512 198.603 -185.436 0 1.494.059 155.285 1.273.941 7.164.412 28.461 7.192.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 261.833 -324.230 -185.896 0 0 0 1.342.862 1.094.569 1.057 1.095.626Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-635 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 -727.948 -6.534 -734.567 -6 -734.573Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.377 156.750 -1.267.407 -7.280 0 -7.280Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.280 0 -7.280 0 -7.280Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.558 -1.102.558 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 1.266.588 -1.267.407 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -19.082 0 0 487.345 -125.627 -371.332 0 1.997.351 -415.913 1.342.862 7.517.134 29.512 7.546.646Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -89.180 1.413.655 8.000.810 30.004 8.030.814TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -89.180 1.413.655 8.000.810 30.004 8.030.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 130.044 -44.403 -103.971 0 0 0 1.704.128 1.685.798 1.908 1.687.706Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.317 0 0 3.317 6 3.323Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.404.523 0 -1.413.655 -9.132 0 -9.132Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 0 -9.132 0 -9.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.655 -1.413.655 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413.655 -1.413.655 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 616.387 -45.708 -479.751 0 3.404.645 -89.180 1.704.128 9.680.793 31.918 9.712.711Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(5.4.1.) 9.324.621 6.878.846 3.337.954 2.681.919Kredilerden Alınan Kar Payları6.034.976 4.547.823 2.185.597 1.626.964Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler151.069 24.703 67.104 12.659Bankalardan Alınan Gelirler172.395 162.669 44.486 33.382Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler2.528.865 1.860.639 887.761 903.586Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar170.100 257.720 55.445 103.330Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.206.874 1.445.004 774.084 736.970İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler151.891 157.915 58.232 63.286Finansal Kiralama Gelirleri385.464 244.690 148.215 93.015Diğer Kar Payı Gelirleri51.852 38.322 4.791 12.313KÂR PAYI GİDERLERİ (-)-3.824.710 -2.248.696 -1.491.323 -810.761Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları(5.4.4.) -2.394.340 -1.405.928 -941.576 -424.849Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları(5.4.2.) -293.991 -283.320 -90.003 -109.724Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-441.241 -254.205 -173.108 -173.786İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-657.781 -257.756 -274.537 -88.207Kiralama Kar Payı Giderleri-37.357 -47.487 -12.099 -14.195Diğer Kar Payı Giderleri0 0 0 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)5.499.911 4.630.150 1.846.631 1.871.158NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ350.019 184.811 135.583 58.674Alınan Ücret ve Komisyonlar862.889 638.030 333.305 222.785Gayri Nakdi Kredilerden104.036 133.361 35.904 43.252Diğer(5.4.13.) 758.853 504.669 297.401 179.533Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-512.870 -453.219 -197.722 -164.111Gayri Nakdi Kredilere-14.276 -10.006 -5.125 -4.671Diğer(5.4.13.) -498.594 -443.213 -192.597 -159.440TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3.) 5.843 68 0 60TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.5.) 260.623 1.122.181 46.340 235.801Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)45.756 50.070 -19.912 -1.913Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.152.192 308.569 288.284 773.502Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-937.325 763.542 -222.032 -535.788DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.6.) 1.895.525 1.290.285 495.007 444.605FAALİYET BRÜT KÂRI8.011.921 7.227.495 2.523.561 2.610.298BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -2.488.826 -2.654.574 -775.023 -1.074.235DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.7.) -39.615 -238.229 -2.348 -97.953PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -1.167.915 -987.129 -380.397 -311.801DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.8.) -2.069.951 -1.654.814 -773.396 -539.654NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.245.614 1.692.749 592.397 586.655BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)20.988 15.416 7.069 5.977NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.9.) 2.266.602 1.708.165 599.466 592.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.10) -540.920 -355.768 -152.893 -119.639Cari Vergi Karşılığı-911.354 -472.248 -330.402 -145.773Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-50.177 -192.641 5.700 -33.750Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi420.611 309.121 171.809 59.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.11.) 1.725.682 1.352.397 446.573 472.993DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.12.) 1.725.682 1.352.397 446.573 472.993Grubun Karı (Zararı)1.704.128 1.342.862 399.539 474.443Azınlık Payları Karı (Zararı)21.554 9.535 47.034 -1.450Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.949.628 72.878.761 91.828.389 18.713.223 42.715.415 61.428.638Nakit ve Nakit Benzerleri2.798.644 53.675.455 56.474.099 2.258.436 30.222.312 32.480.748Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1.) 2.354.169 41.157.392 43.511.561 1.144.427 23.966.543 25.110.970Bankalar(5.1.3.) 444.952 12.521.368 12.966.320 1.114.456 6.256.097 7.370.553Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-477 -3.305 -3.782 -447 -328 -775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar277.785 8.050.864 8.328.649 942.789 6.820.410 7.763.199Devlet Borçlanma Senetleri118.549 6.920.203 7.038.752 315.651 6.735.347 7.050.998Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar159.236 1.130.661 1.289.897 627.138 85.063 712.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4.) 15.658.256 10.879.441 26.537.697 15.383.452 5.339.633 20.723.085Devlet Borçlanma Senetleri15.522.390 10.704.494 26.226.884 15.299.606 5.190.032 20.489.638Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.542 51.868 60.410 8.741 40.405 49.146Diğer Finansal Varlıklar127.324 123.079 250.403 75.105 109.196 184.301Türev Finansal Varlıklar(5.1.2.) 214.943 273.001 487.944 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2.) 214.943 273.001 487.944 128.546 333.060 461.606Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11.) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.1.5.) 48.774.297 47.520.413 96.294.710 51.153.513 32.863.417 84.016.930Krediler50.659.461 41.101.758 91.761.219 52.228.594 25.726.231 77.954.825Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10.) 2.696.281 5.577.630 8.273.911 2.360.266 2.650.730 5.010.996İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6.) 276.095 3.225.901 3.501.996 268.323 6.231.487 6.499.810Devlet Borçlanma Senetleri276.095 3.019.806 3.295.901 268.323 6.049.489 6.317.812Diğer Finansal Varlıklar0 206.095 206.095 0 181.998 181.998Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-4.857.540 -2.384.876 -7.242.416 -3.703.670 -1.745.031 -5.448.701SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16.) 320.470 0 320.470 519.087 0 519.087Satış Amaçlı320.470 0 320.470 519.087 0 519.087Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI105.979 0 105.979 84.991 0 84.991İştirakler (Net)(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8.) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar23.680 0 23.680 23.680 0 23.680Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9.) 82.299 0 82.299 61.311 0 61.311Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler82.299 0 82.299 61.311 0 61.311Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12.) 932.128 15.223 947.351 909.226 14.856 924.082MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13.) 229.075 77.547 306.622 195.884 77.261 273.145Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer229.075 77.547 306.622 195.884 77.261 273.145YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14.) 52.470 0 52.470 77.457 0 77.457CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15.) 1.183.035 80.524 1.263.559 761.880 73.642 835.522DİĞER AKTİFLER(5.1.17.) 2.506.441 1.669.328 4.175.769 1.710.414 8.326.847 10.037.261VARLIKLAR TOPLAMI73.053.523 122.241.796 195.295.319 74.125.675 84.071.438 158.197.113YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(5.2.1.) 46.672.006 110.501.251 157.173.257 33.478.939 93.215.622 126.694.561ALINAN KREDİLER(5.2.3.) 174.785 2.754.525 2.929.310 175.272 5.029.049 5.204.321PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.344.455 0 2.344.455 185.225 0 185.225İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4.569.181 4.118.019 8.687.200 1.821.975 3.337.298 5.159.273GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER13.476 662.685 676.161 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2.) 13.476 662.685 676.161 1.390.486 286.320 1.676.806Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7.) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6.) 353.494 630 354.124 345.320 3.974 349.294KARŞILIKLAR(5.2.8.) 3.460.784 480.732 3.941.516 3.316.160 406.642 3.722.802Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı412.971 4.047 417.018 436.440 1.014 437.454Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)2.460.405 0 2.460.405 2.118.814 0 2.118.814Diğer Karşılıklar587.408 476.685 1.064.093 760.906 405.628 1.166.534CARİ VERGİ BORCU(5.2.9.1.) 366.901 2.111 369.012 388.013 1.857 389.870ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.10.) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.11.) 0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.373.933 5.373.933 0 4.590.265 4.590.265DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5.) 2.219.237 1.514.403 3.733.640 1.624.489 569.393 2.193.882ÖZKAYNAKLAR(5.2.12.) 9.738.280 -25.569 9.712.711 8.064.461 -33.647 8.030.814Ödenmiş Sermaye4.595.131 0 4.595.131 4.595.131 0 4.595.131Sermaye Yedekleri26.399 0 26.399 26.399 0 26.399Hisse Senedi İhraç Primleri24.525 0 24.525 24.525 0 24.525Hisse Senedi İptal Karları1.874 0 1.874 1.874 0 1.874Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-51.258 0 -51.258 -51.258 0 -51.258Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.047 87.881 90.928 23.115 86.143 109.258Kar Yedekleri3.404.645 0 3.404.645 1.996.805 0 1.996.805Yasal Yedekler389.701 0 389.701 310.296 0 310.296Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.936.850 0 2.936.850 1.617.135 0 1.617.135Diğer Kar Yedekleri78.094 0 78.094 69.374 0 69.374Kar veya Zarar1.728.398 -113.450 1.614.948 1.444.265 -119.790 1.324.475Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı30.610 -119.790 -89.180 -295.348 -126.315 -421.663Dönem Net Kâr veya Zararı1.697.788 6.340 1.704.128 1.739.613 6.525 1.746.138Azınlık Payları(5.2.13.) 31.918 0 31.918 30.004 0 30.004YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI69.912.599 125.382.720 195.295.319 50.790.340 107.406.773 158.197.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER70.233.919 77.394.270 147.628.189 86.647.683 77.863.364 164.511.047GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1.) 8.247.879 5.553.378 13.801.257 7.465.311 4.396.022 11.861.333Teminat Mektupları7.478.382 2.620.839 10.099.221 6.992.772 2.595.861 9.588.633Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler212.031 31.670 243.701 210.252 41.900 252.152Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler437.274 35.366 472.640 408.225 60.079 468.304Diğer Teminat Mektupları6.829.077 2.553.803 9.382.880 6.374.295 2.493.882 8.868.177Banka Kredileri8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996İthalat Kabul Kredileri8.908 54.128 63.036 5.503 35.493 40.996Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler15.710 2.823.261 2.838.971 14.424 1.670.598 1.685.022Belgeli Akreditifler0 1.263.650 1.263.650 0 756.822 756.822Diğer Akreditifler15.710 1.559.611 1.575.321 14.424 913.776 928.200Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden744.879 55.150 800.029 452.612 94.070 546.682Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1.) 57.396.461 4.621.346 62.017.807 54.000.887 2.299.498 56.300.385Cayılamaz Taahhütler8.336.840 4.621.346 12.958.186 6.228.293 2.299.498 8.527.791Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.052.074 4.621.346 5.673.420 776.088 2.299.498 3.075.586İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri882.093 0 882.093 555.059 0 555.059Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.732.215 0 1.732.215 1.372.786 0 1.372.786İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri4.649.698 0 4.649.698 3.503.366 0 3.503.366Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.003 0 3.003 3.237 0 3.237Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler17.757 0 17.757 17.757 0 17.757Cayılabilir Taahhütler49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri49.059.621 0 49.059.621 47.772.594 0 47.772.594Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.589.579 67.219.546 71.809.125 25.181.485 71.167.844 96.349.329Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.589.579 67.219.546 71.809.125 25.181.485 71.167.844 96.349.329Vadeli Alım-Satım İşlemleri472.033 1.312.277 1.784.310 1.083.945 1.651.269 2.735.214Vadeli Döviz Alım İşlemleri341.097 562.075 903.172 785.976 604.362 1.390.338Vadeli Döviz Satım İşlemleri130.936 750.202 881.138 297.969 1.046.907 1.344.876Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri4.117.546 65.907.269 70.024.815 24.097.540 69.516.575 93.614.115Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER584.845.152 236.110.255 820.955.407 478.587.067 203.218.899 681.805.966EMANET KIYMETLER19.678.564 24.032.969 43.711.533 13.171.821 20.387.564 33.559.385Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler6.746.154 4.318.825 11.064.979 3.145.487 7.054.819 10.200.306Tahsile Alınan Çekler11.128.810 1.731.543 12.860.353 8.485.888 1.082.506 9.568.394Tahsile Alınan Ticari Senetler1.803.600 390.472 2.194.072 1.540.446 312.851 1.853.297Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 17.592.129 17.592.129 0 11.937.388 11.937.388REHİNLİ KIYMETLER565.154.949 211.972.883 777.127.832 465.403.607 182.743.974 648.147.581Menkul Kıymetler334.602 0 334.602 149.465 0 149.465Teminat Senetleri101.097 3.592.432 3.693.529 101.128 2.996.008 3.097.136Emtia19.378.141 1.221.936 20.600.077 14.297.126 913.904 15.211.030Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul155.146.159 4.330.794 159.476.953 147.051.571 3.715.371 150.766.942Diğer Rehinli Kıymetler390.194.950 202.827.721 593.022.671 303.804.317 175.118.691 478.923.008Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.639 104.403 116.042 11.639 87.361 99.000BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI655.079.071 313.504.525 968.583.596 565.234.750 281.082.263 846.317.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.922.407 3.403.863Alınan Kar Payları7.853.435 5.527.714Ödenen Kar Payları-3.823.666 -2.249.661Alınan Temettüler5.843 68Alınan Ücret ve Komisyonlar832.227 638.030Elde Edilen Diğer Kazançlar1.597.314 2.917.525Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar528.529 216.310Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.147.479 -991.662Ödenen Vergiler-723.617 -740.441Diğer-2.200.179 -1.914.020Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim8.427.014 3.707.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış224.791 -3.146.162Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.717.965 -9.700.244Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-14.166.775 -18.881.344Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.000.078 -345.479Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)394.490 631.694Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)20.671.043 23.760.567Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-174 -28Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.877.908 1.472.805Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.899.434 9.915.665Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı11.349.421 7.111.337YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.513.153 -21.023.568İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-201.013 -59.229Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller46.161 3.928Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.414.123 -22.823.652Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.893.609 3.905.991Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-292.208 -3.133.720Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.538.642 1.123.478Diğer-84.221 -40.364FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.892.854 499.901Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.535.000 5.013.599Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.110.381 -4.847.576İhraç Edilen Sermaye Araçları513.954 388.645Temettü Ödemeleri-9.132 -7.280Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.587 -47.487Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.789.476 4.097.509Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)17.518.598 -9.314.821Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.995.430 20.412.202Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.514.028 11.097.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975920BIST