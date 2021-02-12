***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12/02/2021 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir,Görünüm: NegatifUzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+Kısa Vadeli Yabancı Para IDR: BUzun Vade Yerel Para IDR: BB-Kısa Vade Yerel Para IDR: BFinansal Kapasite (Viability): b+Destek Notu: 4Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur)Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909334BIST