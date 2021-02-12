***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.02.2021 15:46
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12/02/2021 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir,
Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+
Kısa Vadeli Yabancı Para IDR: B
Uzun Vade Yerel Para IDR: BB-
Kısa Vade Yerel Para IDR: B
Finansal Kapasite (Viability): b+
Destek Notu: 4
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur)
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909334
BIST
17:071.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:077,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
17:078,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:07411,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,21
|Açılış
|: 411,27
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AVGYO
|5,39
|19.945.779
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.774.088
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.701.192
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.673.679
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.004.007
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,70
|2.212.026.261
|% 3,66
|
|SASA
|33,58
|1.385.614.743
|% 7,28
|
|GARAN
|10,00
|1.279.276.438
|% 0,60
|
|ESEN
|41,50
|737.815.571
|% -1,33
|
|SISE
|7,65
|689.516.160
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,52
|620.199.448
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|287.770.878
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|579.553.608
|% -1,91
|
|GARAN
|10,00
|1.279.276.438
|% 0,60
|
|ODAS
|4,05
|481.584.872
|% -1,94
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0368
|7,0384
|% 0,18
|
|Euro
|8,5060
|8,5095
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6854
|9,7340
|% 0,08
|
|Frank
|7,8457
|7,8929
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-8,08
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,05
|
Seans Raporu
17:07
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17:19IZMDC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 854 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:17IZMDC
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 064, 195 adet işlem
-
17:15AYEN
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 750, 067 adet işlem
-
17:14ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 168 adet işlem