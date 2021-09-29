***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.09.2021 09:58
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28/09/2021 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+ Görünüm: Kararlı
Uzun Vadeli Yerel Para IDR: BB- Görünüm: Kararlı
Kısa Vadeli Yabancı Para IDR: B
Kısa Vade Yerel Para IDR: B
Destek Notu: 4
Uygulanabilirlik Notu: b+
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: Kararlı
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965641
BIST
11:121.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:128,8616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:1210,3453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:12494,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 494,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BEYAZ
|8,99
|7.295.251
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.680.190
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|FRIGO
|23,58
|19.723.178
|% 5,83
|
|KERVN
|0,58
|302.992
|% 5,45
|
|OYLUM
|10,37
|391.073
|% -9,98
|
|GARFA
|12,99
|2.818.502
|% -9,16
|
|DOGUB
|4,97
|6.183.216
|% -6,93
|
|KTSKR
|42,66
|77.349.349
|% -6,45
|
|KIMMR
|3,40
|57.327.669
|% -4,23
|
|GARAN
|8,96
|386.936.155
|% 1,36
|
|THYAO
|13,74
|300.719.941
|% -0,29
|
|KOZAL
|97,35
|239.873.524
|% 3,18
|
|TUPRS
|112,20
|189.084.805
|% -0,62
|
|ORCAY
|19,80
|167.511.838
|% 3,94
|
|GARAN
|8,96
|386.936.155
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|87.549.936
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,21
|123.714.600
|% 0,77
|
|PEKGY
|0,99
|22.001.519
|% 3,13
|
|THYAO
|13,74
|300.719.941
|% -0,29
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8513
|8,8532
|% -0,19
|
|Euro
|10,3347
|10,3420
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9262
|11,9860
|% -0,33
|
|Frank
|9,4813
|9,5385
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3512
|2,3630
|% -0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,14
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|-0,71
|