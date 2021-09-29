***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 28/09/2021 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para IDR: B+ Görünüm: KararlıUzun Vadeli Yerel Para IDR: BB- Görünüm: KararlıKısa Vadeli Yabancı Para IDR: BKısa Vade Yerel Para IDR: BDestek Notu: 4Uygulanabilirlik Notu: b+Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: KararlıKamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965641BIST