***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.09.2023 18:33
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B- Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B Görünüm: Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Kısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: Durağan
Pay Sahipleri Destek Notu: b-
Finansal Kapasite Notu: b-
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193340
BIST