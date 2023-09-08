***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B- Görünüm: NegatifUzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B Görünüm: NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: BKısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: DurağanPay Sahipleri Destek Notu: b-Finansal Kapasite Notu: b-Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193340BIST