***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B- Görünüm: DurağanUzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B Görünüm: DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: BKısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: DurağanPay Sahipleri Destek Notu: b-Finansal Kapasite Notu: b-Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217726BIST