***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.11.2023 10:31
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş 'nin kredi derecelendirme notlarını aşağıdaki gibi güncellemiştir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B- Görünüm: Durağan
Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Kısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: Durağan
Pay Sahipleri Destek Notu: b-
Finansal Kapasite Notu: b-
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217726
BIST