***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Şubat 2024 tarihinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B" ve yabancı para kredi notunu "B-" olarak teyit etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B- Görünüm: DurağanUzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B Görünüm: DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: BKısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: DurağanFinansal Kapasite Notu: b-Pay Sahipleri Destek Notu: b-Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251407BIST