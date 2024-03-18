***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B"den "B+"ya ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B-"den "B"ye ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b-"den "b"ye yükseltilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B+ Görünüm: PozitifUzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B+ Görünüm: PozitifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: BKısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: DurağanFinansal Kapasite Notu: b-Pay Sahipleri Destek Notu: bKamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259918BIST