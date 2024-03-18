***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 17:51
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini takiben, 15 Mart 2024 tarihinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerel para (TL) kredi notunu "B"den "B+"ya ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Banka'nın yabancı para kredi notunu ise "B-"den "B"ye ve görünümünü "Pozitif"e yükseltmiştir. Ana pay sahibi destek notu, "b-"den "b"ye yükseltilmiştir. Banka'nın finansal kapasite notunu ise "b-" olarak teyit etmiştir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B+ Görünüm: Pozitif
Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B+ Görünüm: Pozitif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Kısa Vade Yerel Para Kredi Derecelendirme Notu: B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur), Görünüm: Durağan
Finansal Kapasite Notu: b-
Pay Sahipleri Destek Notu: b
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259918
BIST