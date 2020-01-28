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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.01.2020 16:41
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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
Bankamızın 2019 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 26/03/2020 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.
            2019 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi  12 Mart 2020 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. N 129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.
            Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.
            Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekâletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekâletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.
            Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.
            
           2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
 
1-     Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2-     Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3-     Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4-     2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5-     2019 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6-     Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
7-     Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinde ve Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin 43. maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
8-     27/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9-     Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin kalan süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
14- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılabilmesi" konusunun görüşülüp, karara bağlanması.
15- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.
16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
                                    
17- Dilekler ve kapanış.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI
 
                        ESKİ ŞEKLİ
SERMAYE VE  HİSSELER
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup her  biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,000,000,000.- (dört milyar)  adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.
4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) sermayenin
 
a)      3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tamamen  ödenmiştir.
b)     Artırılan 500,000,000.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'nın 499,681,075.-  TL (Dört yüz doksan dokuz milyon altı yüz seksen bir bin yetmiş beş Türk  Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2018 yılı kâr'ından (tümüyle iç  kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine  sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye ilave edilen  318,925.-TL (Üç yüz on sekiz bin dokuz yüz yirmi beş Türk Lirası)'lık bölümü  2018 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere  aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu  kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak  bedelsiz verilecektir.
 
 
                    YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE  HİSSELER
SERMAYE
MADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk  Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,600,000,000.-  (dört milyar altı yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama  yazılıdır.
4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenin
 
a)      4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.
b)     Artırılan 600,000,000.-TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'nın 599,610,841.-  TL (Beş yüz doksan dokuz milyon altı yüz on bin sekiz yüz kırk bir Türk  Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2019 yılı kâr'ından (tümüyle iç  kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine  sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.
Yine sermayeye ilave edilen  389,159.-TL (Üç yüz seksen dokuz bin yüz elli dokuz Türk Lirası)'lık bölümü  2019 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere  aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu  kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak  bedelsiz verilecektir.
 

                    ESKİ ŞEKLİ
YÜKSEK DANIŞMA KURULU  
MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, bir Yüksek Danışma Kurulu kurulur. Yüksek  Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen altı üyeden oluşur.  Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca  yeniden üye seçilir. Yüksek Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esasları  Yönetim Kurulu'nca belirlenir.    
Kurul kendi  arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yüksek Danışma Kurulu re  ‘sen veya Yönetim Kurulu'nun veya Genel Müdür'ün veya Yüksek Danışma Kurulu  üyelerinden birinin talebi üzerine, Başkan tarafından toplantıya çağrılır.  Kurulun yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir  iç düzenlemeyle belirlenir. 
Yüksek Danışma Kurulu, Banka  faaliyetlerinin, çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede  gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir.  
Yönetim Kurulu, gerekli  gördüğünde maksat ve kaideler konusunda Yüksek Danışma Kurulu'nun mütalaasını  alır.  
Yüksek Danışma Kurulu,  mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa verir.   
 
 
                  YENİ ŞEKLİ
DANIŞMA  KOMİTESİ 
MADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların  etkisinden uzak ve bağımsız bir Danışma Komitesi kurulur. Danışma Komitesi,  nitelik ve şartları ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim  Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur.
Danışma  komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve görevlendirmeyi  takip eden ilk genel kurulun onayına sunulur.
Danışma  komitesi üyelerinin görev süresi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma komitesi üyesinin  görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik  nedeniyle iş görememesi, görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi,  kendi isteğiyle görevden ayrılması veya banka yönetim kurulu üyelerinin en az  üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erer. Görev süresi sona eren  üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Danışma  Komitesi'nin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenir.    
Danışma  Komitesi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca  belirlenen görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.  
 

 
 
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA
 
            Hissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş'nin 26/03/2020 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn.…………………………………..'ı vekil tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN                    :
Adı Soyadı                                          :          
Sermaye Miktarı                                 :          
Sahip Olduğu Hisse Adedi                 :          
Ödenmiş Sermaye Miktarı                 :          
Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi  :
Oy Miktarı                                          :          
Adresi                                                 :          
                                                                                            
İmzası                                                 :           





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