***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C. ‘nin % 53 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin satın alınması ile ilgili niyet mektuplarının imzalandığı ve sürecin başladığına ilişkin 03/01/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. Bu sürecin devamı olarak, hisselerin devir alınması konusunda, Turkapital Holding B.S.C.C. ‘ nin % 53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin % 35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmeleri 05/02/2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır. İlgili Kamu Kurumları nezdinde izin süreçlerinin tamamlanması sonrası pay devir işlemleri gerçekleşmiş olacaktır.Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817157BIST