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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2020 13:33
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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C. ‘nin % 53 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin satın alınması ile ilgili niyet mektuplarının imzalandığı ve sürecin başladığına ilişkin 03/01/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. Bu sürecin devamı olarak, hisselerin devir alınması konusunda,  Turkapital Holding B.S.C.C. ‘ nin % 53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin % 35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmeleri 05/02/2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır. İlgili Kamu Kurumları nezdinde izin süreçlerinin tamamlanması sonrası pay devir işlemleri gerçekleşmiş olacaktır.
 
    
Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817157


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEKTU 1,89 507.096.706 % 15,95  
DZGYO 6,53 25.573.962 % 15,78  
DITAS 14,11 25.788.365 % 13,42  
TSGYO 2,18 37.219.449 % 12,95  
HUBVC 39,10 4.260.623 % 10,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7836 7,8226 % 0,18  
Frank 6,1248 6,1617 % -0,33  
Riyal 1,5898 1,5978 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -0,18  
Altın Gr. 298 298 -0,67  
Cumhuriyet 1.977 2.007 -10,00  
Tam 1.968 2.017 -12,53  
Yarım 951 976 -6,06  
Çeyrek 477 488 -3,03  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,05  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,01  
B. Petrol 55,62 55,62 1,66  
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