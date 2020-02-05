***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 13:33
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Neova Sigorta Anonim Şirketi‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C. ‘nin % 53 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin satın alınması ile ilgili niyet mektuplarının imzalandığı ve sürecin başladığına ilişkin 03/01/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. Bu sürecin devamı olarak, hisselerin devir alınması konusunda, Turkapital Holding B.S.C.C. ‘ nin % 53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin % 35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin % 5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmeleri 05/02/2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır. İlgili Kamu Kurumları nezdinde izin süreçlerinin tamamlanması sonrası pay devir işlemleri gerçekleşmiş olacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817157
BIST
14:32123.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.092,21
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:325,9771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:326,5942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:32298,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,86
|Açılış
|: 298,16
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,89
|507.096.706
|% 15,95
|
|DZGYO
|6,53
|25.573.962
|% 15,78
|
|DITAS
|14,11
|25.788.365
|% 13,42
|
|TSGYO
|2,18
|37.219.449
|% 12,95
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.131.258
|% -14,96
|
|RYSAS
|8,50
|13.175.315
|% -12,73
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,72
|1.771.212.474
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,56
|567.146.570
|% 2,93
|
|TEKTU
|1,89
|507.096.706
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|472.269.282
|% 2,75
|
|PETKM
|4,21
|370.305.063
|% -0,71
|
|TEKTU
|1,89
|507.096.706
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|472.269.282
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,91
|176.242.069
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|268.424.098
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,22
|162.306.799
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7836
|7,8226
|% 0,18
|
|Frank
|6,1248
|6,1617
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5898
|1,5978
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,18
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.977
|2.007
|-10,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-12,53
|
|Yarım
|951
|976
|-6,06
|
|Çeyrek
|477
|488
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|1,66
|
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