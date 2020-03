***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









N129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5- 2019 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.6- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.7- Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinde ve Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin 43. maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.8- 27/01/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.9- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, selefinin kalan süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.14- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılabilmesi" konusunun görüşülüp, karara bağlanması.15- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.17- Dilekler ve kapanış.VEKALETNAME ÖRNEĞİKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NAHissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 26/03/2020 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn. 'ı vekil tayin ettim.VEKALETİ VERENİN :Adı Soyadı :Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Hisse Adedi :Ödenmiş Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi :Oy Miktarı :Adresi :İmzası :KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISIESKİ ŞEKLİSERMAYE VE HİSSELERSERMAYEMADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,000,000,000.- (dört milyar) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) sermayenina) 3,500,000,000.-TL (Üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.b) Artırılan 500,000,000.-TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'nın 499,681,075.- TL (Dört yüz doksan dokuz milyon altı yüz seksen bir bin yetmiş beş Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2018 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.Yine sermayeye ilave edilen 318,925.-TL (Üç yüz on sekiz bin dokuz yüz yirmi beş Türk Lirası)'lık bölümü 2018 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.YENİ ŞEKLİSERMAYE VE HİSSELERSERMAYEMADDE 7 - Banka'nın sermayesi 4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 4,600,000,000.- (dört milyar altı yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür. Hisse senetleri nama yazılıdır.4,600,000,000.-TL (Dört Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) sermayenina) 4,000,000,000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.b) Artırılan 600,000,000.-TL (Altı yüz milyon Türk Lirası)'nın 599,610,841.- TL (Beş yüz doksan dokuz milyon altı yüz on bin sekiz yüz kırk bir Türk Lirası)'lık bölümünün tamamı Bankanın 2019 yılı kâr'ından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.Yine sermayeye ilave edilen 389,159.-TL (Üç yüz seksen dokuz bin yüz elli dokuz Türk Lirası)'lık bölümü 2019 yılı içinde 5746 Sayılı Kanun kapsamında elde edilen ve diğer yedeklere aktarılmış olan dönem karından (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış olup bu kısma ait hisseler, pay sahiplerine sermayedeki paylarıyla orantılı olarak bedelsiz verilecektir.ESKİ ŞEKLİYÜKSEK DANIŞMA KURULUMADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, bir Yüksek Danışma Kurulu kurulur. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen altı üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca yeniden üye seçilir. Yüksek Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.Kurul kendi arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yüksek Danışma Kurulu re'sen veya Yönetim Kurulu'nun veya Genel Müdür'ün veya Yüksek Danışma Kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, Başkan tarafından toplantıya çağrılır. Kurulun yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir iç düzenlemeyle belirlenir.Yüksek Danışma Kurulu, Banka faaliyetlerinin, çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir.Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde maksat ve kaideler konusunda Yüksek Danışma Kurulu'nun mütalaasını alır.Yüksek Danışma Kurulu, mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa verir.YENİ ŞEKLİDANIŞMA KOMİTESİMADDE 43 - Yönetim Kurulu tarafından, üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve bağımsız bir Danışma Komitesi kurulur. Danışma Komitesi, nitelik ve şartları ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur.Danışma komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve görevlendirmeyi takip eden ilk genel kurulun onayına sunulur.Danışma komitesi üyelerinin görev süresi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma komitesi üyesinin görevi, görev süresinin sona ermesi, ölüm, ağır hastalık, engellilik nedeniyle iş görememesi, görevlendirilmesi için gerekli şartları kaybetmesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya banka yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin aynı yöndeki kararı ile sona erer. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.Danışma Komitesi'nin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu'nca belirlenir.Danışma Komitesi, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824621BIST