***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 11:46
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/04/2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Ertem'in görevinden ayrılması sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Burhan Ersoy'un seçilmesine ve bu seçimin ilk Genel Kurul 'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839768
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