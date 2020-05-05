***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde %7 oranında paya sahip olunan Neova Sigorta Anonim Şirketi ‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C.'nin %53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin %35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin %5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmelerinin imzalandığına ilişkin 05/02/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. 05/05/2020 tarihi itibariyle satın alınan % 93 oranındaki şirket paylarının devrine ilişkin süreç tamamlanmış, devir bedellerinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Pay devirleri sonrası, Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Bankamız satın aldığı %93 oranındaki ortaklık payları ile birlikte Neova Sigorta A.Ş.'nin %100 ‘üne sahip olmuştur.Neova Sigorta Anonim Şirketi, Bankamızın %100 oranında paya sahip olduğu bir bağlı ortaklık olarak sigortacılık alanında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842590BIST