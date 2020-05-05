***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 14:34
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde %7 oranında paya sahip olunan Neova Sigorta Anonim Şirketi ‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C.'nin %53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin %35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin %5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmelerinin imzalandığına ilişkin 05/02/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. 05/05/2020 tarihi itibariyle satın alınan % 93 oranındaki şirket paylarının devrine ilişkin süreç tamamlanmış, devir bedellerinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Pay devirleri sonrası, Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Bankamız satın aldığı %93 oranındaki ortaklık payları ile birlikte Neova Sigorta A.Ş.'nin %100 ‘üne sahip olmuştur.
Neova Sigorta Anonim Şirketi, Bankamızın %100 oranında paya sahip olduğu bir bağlı ortaklık olarak sigortacılık alanında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842590
BIST
14:5498.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -139,93
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:547,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:547,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:54386,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,80
|Açılış
|: 386,19
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.816.380
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.872
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,21
|478.349.615
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|354.693.150
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|221.184.001
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7820
|8,8261
|% 0,51
|
|Frank
|7,2532
|7,2969
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
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