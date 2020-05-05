GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Bankamız tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde %7 oranında paya sahip olunan Neova Sigorta Anonim Şirketi ‘nin ortaklık paylarından Turkapital Holding B.S.C.C.'nin %53 oranındaki, First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin %35 oranındaki ve KFH Takaful Insurance Company (K.S.C.C.) ‘nin %5 oranındaki hisselerinin devrine ilişkin hisse devir satış sözleşmelerinin imzalandığına ilişkin 05/02/2020 tarihinde açıklama yapılmıştı. 05/05/2020 tarihi itibariyle satın alınan % 93 oranındaki şirket paylarının devrine ilişkin süreç tamamlanmış, devir bedellerinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Pay devirleri sonrası, Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Bankamız satın aldığı %93 oranındaki ortaklık payları ile birlikte Neova Sigorta A.Ş.'nin %100 ‘üne sahip olmuştur.  
Neova Sigorta Anonim Şirketi, Bankamızın %100 oranında paya sahip olduğu bir bağlı ortaklık olarak sigortacılık alanında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842590


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:5498.702
Değişim :  -0,14% |  -139,93
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
99.791 En Düşük
97.880
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 3.816.380 % 10,00  
YONGA 14,30 282.752 % 10,00  
IZTAR 4,73 1.674.060 % 10,00  
CASA 17,74 305.217 % 9,98  
GLRYH 12,58 2.096.872 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7820 8,8261 % 0,51  
Frank 7,2532 7,2969 % -0,18  
Riyal 1,8773 1,8867 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 386 386 0,99  
Cumhuriyet 2.472 2.527 1,30  
Tam 2.548 2.588 1,30  
Yarım 1.236 1.265 0,70  
Çeyrek 620 633 0,30  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru