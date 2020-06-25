***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVETBankamızın Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere, 16/07/2020 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin genel kurul onayına sunulması.4- Genel kurul tarafından yönetim kurulu üye veya üyelerinin görevden alınması ile görevden alınan üye veya üyelerin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kuruluna üye seçimi yapılması.5- Dilekler ve kapanış.VEKALETNAME ÖRNEĞİKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NAHissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 16/07/2020 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn. 'ı vekil tayin ettim.VEKALETİ VERENİN :Adı Soyadı :Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Hisse Adedi :Ödenmiş Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi :Oy Miktarı :Adresi :İmzası :http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852781BIST