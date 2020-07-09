***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 15:21
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ortaklarından The Public Institution for Social Security (Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu), bankamızda sahip olduğu %9 paya karşılık gelen 414,000,000- adet, 414,000,000-TL nominal bedelli paylarını Wafra International Investment Company (Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi)' ye devretmiştir. Yeni ortağımız olan Wafra International Investment Company (Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi) ‘nin devir sonrası pay oranı %9 ve 414,000,000-TL nominal tutarındadır.Söz konusu pay devri şirketimizin hâkim ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır.
Şirketimizin pay devri öncesi ve sonrasındaki ortaklık yapısı aşağıdaki tablolar ile ekte sunulmuştur
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858215
BIST
15:51119.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 322,95
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:516,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:517,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:51399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,58
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.451.614
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.911.903
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.785.403
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.840.111
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.672.347
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.947.404
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.230.187
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.798.157
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,87
|5.177.146
|% -7,89
|
|GLBMD
|5,05
|16.695.879
|% -7,85
|
|SISE
|6,62
|2.980.892.033
|% 3,92
|
|THYAO
|11,71
|1.458.057.065
|% 3,54
|
|TRKCM
|4,67
|1.146.644.569
|% 8,35
|
|ODAS
|2,72
|947.723.240
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,27
|947.216.351
|% -0,44
|
|SISE
|6,62
|2.980.892.033
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,27
|947.216.351
|% -0,44
|
|ODAS
|2,72
|947.723.240
|% 0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.146.644.569
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,25
|681.432.764
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6593
|8,7028
|% 0,42
|
|Frank
|7,2934
|7,3373
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,89
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,50
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,60
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,11
|