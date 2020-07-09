***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ortaklarından The Public Institution for Social Security (Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu), bankamızda sahip olduğu %9 paya karşılık gelen 414,000,000- adet, 414,000,000-TL nominal bedelli paylarını Wafra International Investment Company (Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi)' ye devretmiştir. Yeni ortağımız olan Wafra International Investment Company (Wafra Uluslararası Yatırım Şirketi) ‘nin devir sonrası pay oranı %9 ve 414,000,000-TL nominal tutarındadır.Söz konusu pay devri şirketimizin hâkim ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır.Şirketimizin pay devri öncesi ve sonrasındaki ortaklık yapısı aşağıdaki tablolar ile ekte sunulmuşturKamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858215BIST