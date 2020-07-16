***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 17:39
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/07/2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860121
BIST
17:31118.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.135,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:316,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:317,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:31398,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.780.900
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.798.168
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.662
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|RTALB
|34,46
|66.403.634
|% -7,66
|
|GLRYH
|12,77
|17.027.728
|% -7,06
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|AYEN
|6,37
|14.138.855
|% -4,35
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|32,96
|1.030.256.568
|% 2,74
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|GARAN
|7,97
|929.589.575
|% 1,14
|
|THYAO
|11,96
|929.439.631
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|ODAS
|2,90
|897.133.465
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,83
|441.973.078
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,63
|823.321.457
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6498
|% 0,03
|
|Frank
|7,2391
|7,2827
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,20
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-5,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|-5,40
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,38
|
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