***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 14:34
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 05/09/2013 tarih 28756 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, sabit orana sahip, yurt dışında 50.000.000 ABD Doları tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası ihracı gerçekleştirebilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bu kapsamda KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin lider yönetici ve talep toplama yetkilisi olarak tayin edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870855
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 7,4160
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|Önceki Kapanış
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7,3827
En Düşük
7,2756
18:058,7182
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 458,62
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|Önceki Kapanış
|: 457,82
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465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3810
|% 0,61
|
|Euro
|8,7081
|8,7182
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,6230
|9,6713
|% 0,51
|
|Frank
|8,0668
|8,1154
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-9,64
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|45,53
|45,53
|0,60
|