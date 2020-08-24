Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz tarafından 05/09/2013 tarih 28756 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, sabit orana sahip, yurt dışında 50.000.000 ABD Doları tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası ihracı gerçekleştirebilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bu kapsamda KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin lider yönetici ve talep toplama yetkilisi olarak tayin edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870855


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.108
Değişim :  -0,13% |  -1,44
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.118 En Düşük
1.106
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,40 371.666.694 % 10,00  
BFREN 843,80 23.892.161 % 10,00  
EMKEL 3,30 9.548.196 % 10,00  
IZMDC 17,82 4.246.554 % 10,00  
PKENT 715,00 728.659 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3780 7,3810 % 0,61  
Euro 8,7081 8,7182 % 0,92  
Sterlin 9,6230 9,6713 % 0,51  
Frank 8,0668 8,1154 % 0,65  
Riyal 1,9614 1,9712 % 0,58  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -9,64  
Altın Gr. 459 459 0,93  
Cumhuriyet 3.066 3.113 -22,00  
Tam 3.052 3.129 11,44  
Yarım 1.475 1.514 5,53  
Çeyrek 740 757 2,77  
Gümüş.Ons 26,64 26,67 -0,12  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,01  
B. Petrol 45,53 45,53 0,60  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru