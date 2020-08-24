***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 05/09/2013 tarih 28756 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, sabit orana sahip, yurt dışında 50.000.000 ABD Doları tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir kira sertifikası ihracı gerçekleştirebilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Bu kapsamda KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin lider yönetici ve talep toplama yetkilisi olarak tayin edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870855BIST