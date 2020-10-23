***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 15:31
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli, nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883280
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 486,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.118.841
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.108.175
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|GARAN
|7,06
|1.126.276.513
|% -0,56
|
|SISE
|6,80
|1.119.286.816
|% -0,58
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,87
|461.392.150
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.208.331
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9647
|7,9683
|% 0,38
|
|Euro
|9,4303
|9,4368
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3563
|10,4083
|% 0,00
|
|Frank
|8,7539
|8,8067
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,20
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
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17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS