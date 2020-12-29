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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2020 13:22



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

17 Şubat 2016 tarihinde KT Sukuk Company Limited üzerinden ihraç edilmiş olan XS1323608635 ISIN kodlu, 350 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel III Uyumlu Tier 2 sukuk ihracının (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izin alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895395


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