***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 13:22
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
17 Şubat 2016 tarihinde KT Sukuk Company Limited üzerinden ihraç edilmiş olan XS1323608635 ISIN kodlu, 350 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel III Uyumlu Tier 2 sukuk ihracının (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izin alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895395
BIST
14:361.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:367,3717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:369,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1540
En Düşük
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14:36445,97
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,88
|Açılış
|: 445,97
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ARZUM
|24,86
|22.585.559
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.848.789
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.049.054
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.439.997
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,90
|1.669.522.908
|% 3,55
|
|THYAO
|12,92
|1.200.822.959
|% 2,38
|
|KARTN
|100,60
|734.636.270
|% -2,71
|
|SASA
|20,76
|703.526.218
|% 6,57
|
|KARSN
|3,28
|680.316.916
|% 4,46
|
|KARSN
|3,28
|680.316.916
|% 4,46
|
|GSDHO
|2,47
|425.930.059
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,55
|220.829.205
|% -1,27
|
|TSKB
|1,80
|239.702.292
|% -1,64
|
|ODAS
|3,87
|496.689.567
|% 1,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3691
|7,3717
|% -0,89
|
|Euro
|9,0183
|9,0290
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,9497
|9,9996
|% -0,16
|
|Frank
|8,2895
|8,3394
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9620
|1,9719
|% -0,70
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,19
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|-38,10
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-18,43
|
|Çeyrek
|712
|728
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,67
|