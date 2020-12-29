***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17 Şubat 2016 tarihinde KT Sukuk Company Limited üzerinden ihraç edilmiş olan XS1323608635 ISIN kodlu, 350 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel III Uyumlu Tier 2 sukuk ihracının (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan gerekli izin alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895395BIST